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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
108
Время на прочтение
1 мин

Салат с крабовыми палочками, омлетом, кукурузой и огурцами: рецепт эффектной закуски

Из простых продуктов на праздничный стол приготовьте очень нежный и вкусный салат.

Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
119 ккал
Салат с крабовыми палочками омлетом кукурузой и огурцами

Салат с крабовыми палочками омлетом кукурузой и огурцами / © Credits

Блюдо получается очень ярким, с крабовыми палочками, омлетом, кукурузой и свежими огурцами.

Ингредиенты

крабовые палочки
150 г
кукуруза консервированная
250 г
яйца куриные
3 шт.
огурцы свежие
2 шт.
майонез
перец черный молотый
соль
растительное масло
лук зеленый

  1. Крабовые палочки очистите и нарежьте соломкой.

  2. Огурцы помойте и нарежьте брусочками.

  3. С консервированной кукурузы слейте жидкость.

  4. Лук зеленый помойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко измельчите.

  5. В миске взбейте яйца, поперчите, посолите.

  6. Сковороду слегка смажьте растительным маслом и обжарьте на среднем огне с двух сторон два яичных блинчика.

  7. Остудите, сверните каждый в рулетик и нарежьте тонкими полосками.

  8. На блюдо установите кулинарное кольцо, дно слегка смажьте майонезом, выложите крабовые палочки, сделайте майонезную сеточку, затем слой кукурузы, разровняйте ее лопаткой, снова майонезную сеточку, следующий слой — огурцы, майонезная сеточка и сверху яичный омлет.

  9. Перед подачей снимите кулинарное кольцо и посыпьте зеленым луком.

Советы:

  • Зелень используйте любую.

  • Яичные блинчики получаются нарезанные лентами.

Дата публикации
Количество просмотров
108
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