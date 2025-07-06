- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат с крабовыми палочками, омлетом, кукурузой и огурцами: рецепт эффектной закуски
Из простых продуктов на праздничный стол приготовьте очень нежный и вкусный салат.
Блюдо получается очень ярким, с крабовыми палочками, омлетом, кукурузой и свежими огурцами.
Ингредиенты
- крабовые палочки
- 150 г
- кукуруза консервированная
- 250 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- огурцы свежие
- 2 шт.
- майонез
-
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
- лук зеленый
-
Крабовые палочки очистите и нарежьте соломкой.
Огурцы помойте и нарежьте брусочками.
С консервированной кукурузы слейте жидкость.
Лук зеленый помойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко измельчите.
В миске взбейте яйца, поперчите, посолите.
Сковороду слегка смажьте растительным маслом и обжарьте на среднем огне с двух сторон два яичных блинчика.
Остудите, сверните каждый в рулетик и нарежьте тонкими полосками.
На блюдо установите кулинарное кольцо, дно слегка смажьте майонезом, выложите крабовые палочки, сделайте майонезную сеточку, затем слой кукурузы, разровняйте ее лопаткой, снова майонезную сеточку, следующий слой — огурцы, майонезная сеточка и сверху яичный омлет.
Перед подачей снимите кулинарное кольцо и посыпьте зеленым луком.
Советы:
Зелень используйте любую.
Яичные блинчики получаются нарезанные лентами.