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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Салат с крабовыми палочками, яйцом, кукурузой и свежим огурцом: классический рецепт

Простой, быстрый, но очень вкусный салат для любого праздничного стола.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Комментарии
Салат с крабовыми палочками яйцом кукурузой и свежим огурцом

Салат с крабовыми палочками, яйцом, кукурузой и свежим огурцом / © Credits

Все ингредиенты нарежьте кубиками, заправьте майонезом или сметаной, перемешайте и подайте к столу.

Ингредиенты

крабовые палочки
250 г
яйца куриные
3 шт.
огурец свежий
2 шт.
кукуруза консервированная
1 банка
лук зеленый; майонез
2 ст. л.
соль

  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на мелкие кубики.

  2. Крабовые палочки нарежьте на мелкие кубики.

  3. Огурцы помойте, обсушите бумажным полотенцем и также нарежьте на мелкие кубики.

  4. Лук зеленый промойте и измельчите.

  5. С кукурузы слейте жидкость.

  6. В миску выложите яйца, крабовые палочки, огурцы, кукурузу, лук зеленый, посолите, заправьте майонезом, перемешайте и выложите в салатник.

Советы:

  • По желанию добавьте один зубчик чеснока, пропущенный через пресс.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
129
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