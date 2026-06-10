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Салат с крабовыми палочками, яйцом, кукурузой и свежим огурцом: классический рецепт
Простой, быстрый, но очень вкусный салат для любого праздничного стола.
Все ингредиенты нарежьте кубиками, заправьте майонезом или сметаной, перемешайте и подайте к столу.
Ингредиенты
- крабовые палочки
- 250 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- огурец свежий
- 2 шт.
- кукуруза консервированная
- 1 банка
- лук зеленый; майонез
- 2 ст. л.
- соль
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Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на мелкие кубики.
Крабовые палочки нарежьте на мелкие кубики.
Огурцы помойте, обсушите бумажным полотенцем и также нарежьте на мелкие кубики.
Лук зеленый промойте и измельчите.
С кукурузы слейте жидкость.
В миску выложите яйца, крабовые палочки, огурцы, кукурузу, лук зеленый, посолите, заправьте майонезом, перемешайте и выложите в салатник.
Советы:
По желанию добавьте один зубчик чеснока, пропущенный через пресс.