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Салат с красной рыбой: рецепт легкого и полезного блюда
Когда хочется чего-нибудь легкого, свежего и одновременно изысканного, идеальным вариантом станет салат с красной рыбой.
Этот рецепт — настоящее гастрономическое произведение, объединяющее пользу, нежность и утонченную подачу. Идеально подходит для романтического ужина, праздничного стола или полезного обеда с ресторанным настроением. Фудблогерка foodblog_kristi поделилась его рецептом, который выглядит как из меню модного заведения, но готовится менее чем через 15 мин.
Ингредиенты
Основные ингредиенты
Микс листьев салата (айсберг, руккола, шпинат — выбирайте любимые) 100 г
Красная рыба слабосоленая (лосось, форель или семга) 150 г
Огурец 1шт.
Помидор черри 4 шт.
Сливочный творог 100 г
Кунжут 1 ст. л
Заправка
Мед 1 ч. л
Горчица в зернах 1 ч. л
Лимонный сок 1 ч. л
Растительное масло 2 ст. л
Соль 1/3 ч.л. л
Бальзамический соус
Приготовление
Тонко нарежьте огурец и помидоры.
Слабосоленый лосось или форель порежьте тонкими полосками или небольшими кубиками — как вам удобно. Не забывайте: рыба должна быть свежая и качественная, без лишней влаги.
В отдельной миске соедините мед, горчицу, сок лимонный, растительное масло и соль. Хорошо перемешайте венчиком или вилкой, чтобы заправка стала однородной.
На большую тарелку или в глубокую салатницу выложите микс салата, сверху огурец, помидоры, кусочки красной рыбы.
Маленькими порциями или ложечкой добавьте сливочный сыр (можно сформировать небольшие «шарики»).
Полейте заправкой и легко перемешайте (можно только снизу, чтобы сыр и рыба сохранили форму).
Посыпьте кунжутом и по желанию добавьте немного бальзамического соуса для эстетики и баланса вкусов.
Советы:
Добавьте авокадо — для кремовой текстуры и пользы.
Если хотите более сытный вариант, добавьте отварное яйцо или отварное киноа.
Для вечеринки — подайте салат в порционных креманках или на тостах как канапе.
Салат с красной рыбой — это тот редкий случай, когда здоровое уровне вкусное и красивое. Такое блюдо может стать вашим фаворитом не только в праздники, но и в обычном обыденном меню. Она не нуждается в кулинарных навыках, но точно вызывает восторг у гостей и близких.
Приятного аппетита!