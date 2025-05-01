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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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95
Время на прочтение
2 мин

Салат с красной рыбой: рецепт легкого и полезного блюда

Когда хочется чего-нибудь легкого, свежего и одновременно изысканного, идеальным вариантом станет салат с красной рыбой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Салат с красной рыбой: рецепт легкого блюда

Салат с красной рыбой: рецепт легкого блюда / © Associated Press

Этот рецепт — настоящее гастрономическое произведение, объединяющее пользу, нежность и утонченную подачу. Идеально подходит для романтического ужина, праздничного стола или полезного обеда с ресторанным настроением. Фудблогерка foodblog_kristi поделилась его рецептом, который выглядит как из меню модного заведения, но готовится менее чем через 15 мин.

Ингредиенты

Основные ингредиенты

  • Микс листьев салата (айсберг, руккола, шпинат — выбирайте любимые) 100 г

  • Красная рыба слабосоленая (лосось, форель или семга) 150 г

  • Огурец 1шт.

  • Помидор черри 4 шт.

  • Сливочный творог 100 г

  • Кунжут 1 ст. л

Заправка

  • Мед 1 ч. л

  • Горчица в зернах 1 ч. л

  • Лимонный сок 1 ч. л

  • Растительное масло 2 ст. л

  • Соль 1/3 ч.л. л

  • Бальзамический соус

Приготовление

  1. Тонко нарежьте огурец и помидоры.

  2. Слабосоленый лосось или форель порежьте тонкими полосками или небольшими кубиками — как вам удобно. Не забывайте: рыба должна быть свежая и качественная, без лишней влаги.

  3. В отдельной миске соедините мед, горчицу, сок лимонный, растительное масло и соль. Хорошо перемешайте венчиком или вилкой, чтобы заправка стала однородной.

  4. На большую тарелку или в глубокую салатницу выложите микс салата, сверху огурец, помидоры, кусочки красной рыбы.

  5. Маленькими порциями или ложечкой добавьте сливочный сыр (можно сформировать небольшие «шарики»).

  6. Полейте заправкой и легко перемешайте (можно только снизу, чтобы сыр и рыба сохранили форму).

  7. Посыпьте кунжутом и по желанию добавьте немного бальзамического соуса для эстетики и баланса вкусов.

Советы:

  • Добавьте авокадо — для кремовой текстуры и пользы.

  • Если хотите более сытный вариант, добавьте отварное яйцо или отварное киноа.

  • Для вечеринки — подайте салат в порционных креманках или на тостах как канапе.

Салат с красной рыбой — это тот редкий случай, когда здоровое уровне вкусное и красивое. Такое блюдо может стать вашим фаворитом не только в праздники, но и в обычном обыденном меню. Она не нуждается в кулинарных навыках, но точно вызывает восторг у гостей и близких.

Приятного аппетита!

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