Салат с красной рыбой: рецепт легкого и полезного блюда

Салат с красной рыбой: рецепт легкого блюда / © Associated Press

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Этот рецепт — настоящее гастрономическое произведение, объединяющее пользу, нежность и утонченную подачу. Идеально подходит для романтического ужина, праздничного стола или полезного обеда с ресторанным настроением. Фудблогерка foodblog_kristi поделилась его рецептом, который выглядит как из меню модного заведения, но готовится менее чем через 15 мин.

Ингредиенты

Основные ингредиенты

Микс листьев салата (айсберг, руккола, шпинат — выбирайте любимые) 100 г

Красная рыба слабосоленая (лосось, форель или семга) 150 г

Огурец 1шт.

Помидор черри 4 шт.

Сливочный творог 100 г

Кунжут 1 ст. л

Заправка

Мед 1 ч. л

Горчица в зернах 1 ч. л

Лимонный сок 1 ч. л

Растительное масло 2 ст. л

Соль 1/3 ч.л. л

Бальзамический соус

Приготовление

Тонко нарежьте огурец и помидоры. Слабосоленый лосось или форель порежьте тонкими полосками или небольшими кубиками — как вам удобно. Не забывайте: рыба должна быть свежая и качественная, без лишней влаги. В отдельной миске соедините мед, горчицу, сок лимонный, растительное масло и соль. Хорошо перемешайте венчиком или вилкой, чтобы заправка стала однородной. На большую тарелку или в глубокую салатницу выложите микс салата, сверху огурец, помидоры, кусочки красной рыбы. Маленькими порциями или ложечкой добавьте сливочный сыр (можно сформировать небольшие «шарики»). Полейте заправкой и легко перемешайте (можно только снизу, чтобы сыр и рыба сохранили форму). Посыпьте кунжутом и по желанию добавьте немного бальзамического соуса для эстетики и баланса вкусов.

Советы:

Добавьте авокадо — для кремовой текстуры и пользы.

Если хотите более сытный вариант, добавьте отварное яйцо или отварное киноа.

Для вечеринки — подайте салат в порционных креманках или на тостах как канапе.

Салат с красной рыбой — это тот редкий случай, когда здоровое уровне вкусное и красивое. Такое блюдо может стать вашим фаворитом не только в праздники, но и в обычном обыденном меню. Она не нуждается в кулинарных навыках, но точно вызывает восторг у гостей и близких.

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Приятного аппетита!