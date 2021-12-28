Салат с креветками и апельсином: праздничный рецепт

Наступившая зима принесла в наши дома ароматы цитрусовых.

Мы привыкли есть мандарины и апельсины в качестве десерта, в лучшем случае используем их для приготовления фруктовых салатов. Попробуйте добавить апельсин в салат с морепродуктами, например, с креветками. Поверьте, новый вкус не просто удивит, но и порадует вас.

Ингредиенты:

300 г креветок

1 апельсин

0,5 пучка салатного микса

1 столовая ложка кунжута

2 столовые ложки лимонного сока

2 чайные ложки соевого соуса

1 чайная ложка меда

оливковое масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Салатный микс вымыть и обсушить.

Апельсин очистить от цедры, разобрать на дольки и снять с них пленки. Работать следует над тарелкой, в которую будет стекать сок.

Очищенные креветки обжарить в оливковом масле в течение 3-5 минут, посолив и поперчив.

Для заправки лимонный сок соединить с соевым соусом и медом, добавить собранный апельсиновый сок и хорошо вымешать.

На сервировочное блюдо уложить салатный микс, поверх него выложить креветки и апельсины, сбрызнуть заправкой и притрусить обжаренным на сухой сковороде кунжутом.

На заметку

Чтобы креветки обрели легкий пикантный вкус, ароматизируйте масло, обжарив в нем нарезанные пластинками пару зубков чеснока и кусочек имбиря. Перед жаркой креветок чеснок и имбирь удалите.

Если предпочитаете более диетические блюда, креветки отварите.

Салат будет смотреться презентабельнее, если вы приготовите крупные королевские креветки, а затем выложите их, чередуя с дольками апельсина, по кругу подобно сервировке салата "Капрезе»".

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