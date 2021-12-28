Салат с креветками и апельсином: праздничный рецепт

Наступившая зима принесла в наши дома ароматы цитрусовых.
Мы привыкли есть мандарины и апельсины в качестве десерта, в лучшем случае используем их для приготовления фруктовых салатов. Попробуйте добавить апельсин в салат с морепродуктами, например, с креветками. Поверьте, новый вкус не просто удивит, но и порадует вас.
Ингредиенты:
- 300 г креветок
- 1 апельсин
- 0,5 пучка салатного микса
- 1 столовая ложка кунжута
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 2 чайные ложки соевого соуса
- 1 чайная ложка меда
- оливковое масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Салатный микс вымыть и обсушить.
Апельсин очистить от цедры, разобрать на дольки и снять с них пленки. Работать следует над тарелкой, в которую будет стекать сок.
Очищенные креветки обжарить в оливковом масле в течение 3-5 минут, посолив и поперчив.
Для заправки лимонный сок соединить с соевым соусом и медом, добавить собранный апельсиновый сок и хорошо вымешать.
На сервировочное блюдо уложить салатный микс, поверх него выложить креветки и апельсины, сбрызнуть заправкой и притрусить обжаренным на сухой сковороде кунжутом.
На заметку
Чтобы креветки обрели легкий пикантный вкус, ароматизируйте масло, обжарив в нем нарезанные пластинками пару зубков чеснока и кусочек имбиря. Перед жаркой креветок чеснок и имбирь удалите.
Если предпочитаете более диетические блюда, креветки отварите.
Салат будет смотреться презентабельнее, если вы приготовите крупные королевские креветки, а затем выложите их, чередуя с дольками апельсина, по кругу подобно сервировке салата "Капрезе»".
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