Салат с креветками и лососем: рецепт блюда к новогоднему столу

Салат с креветками и лососем / © Credits

Реклама

Если вы хотите удивить гостей изысканным вкусом, легкостью в приготовлении и красотой подачи, обратите внимание на этот салат с креветками и слабосоленым лососем, о рецепте которого рассказали на странице yavorskaa_cooking.

Ингредиенты Отварной картофель 2 шт. Майонез 1 ст. л Пучок зеленого лука Слабосоленый лосось 140 г Креветки 140 г Свежий огурец 1 шт. Сыр чеддер 100 г

Приготовление

Нарежьте кубиками лосось, креветки и огурец. Картофель и сыр натрите на терке. Затем соберите салат слоями: картофель, немного майонеза, зеленый лук, лосось, огурец, майонез, сыр, зеленый лук, креветки, майонез и сыр. Сверху добавьте еще немного креветок и зеленого лука для красоты и эффектного завершения.

Подача

Используйте прозрачную салатницу или высокий бокал, тогда все слои будут иметь аппетитный вид.

Зелень можно заменить на петрушку или укроп, это придаст новых ароматов.

Если вам нравятся кремовые блюда, слегка взбейте майонез с лимонным соком, он станет легким и свежим.

Этот салат станет настоящим украшением праздничного стола. У него элегантный вид, его быстро готовить и он точно понравится тем, кто ценит сочетание классики и современной гастрономии.

Новогодний праздничный стол можно делать не просто красивым, но и вкусным. Попробуйте этот рецепт и ваши гости обязательно запомнят вкус праздника.