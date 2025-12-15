ТСН в социальных сетях

Рецепты
169
1 мин

Салат с креветками и лососем: рецепт блюда к новогоднему столу

Новогодняя ночь — время, когда каждая деталь имеет значение, от гирлянд на елке до блюд на праздничном столе.

Станислава Бондаренко
45 минут
144 ккал
Салат с креветками и лососем

Салат с креветками и лососем / © Credits

Если вы хотите удивить гостей изысканным вкусом, легкостью в приготовлении и красотой подачи, обратите внимание на этот салат с креветками и слабосоленым лососем, о рецепте которого рассказали на странице yavorskaa_cooking.

Ингредиенты

Отварной картофель
2 шт.
Майонез
1 ст. л
Пучок зеленого лука
Слабосоленый лосось
140 г
Креветки
140 г
Свежий огурец
1 шт.
Сыр чеддер
100 г

Приготовление

  1. Нарежьте кубиками лосось, креветки и огурец.

  2. Картофель и сыр натрите на терке.

  3. Затем соберите салат слоями: картофель, немного майонеза, зеленый лук, лосось, огурец, майонез, сыр, зеленый лук, креветки, майонез и сыр.

  4. Сверху добавьте еще немного креветок и зеленого лука для красоты и эффектного завершения.

Подача

  • Используйте прозрачную салатницу или высокий бокал, тогда все слои будут иметь аппетитный вид.

  • Зелень можно заменить на петрушку или укроп, это придаст новых ароматов.

  • Если вам нравятся кремовые блюда, слегка взбейте майонез с лимонным соком, он станет легким и свежим.

Этот салат станет настоящим украшением праздничного стола. У него элегантный вид, его быстро готовить и он точно понравится тем, кто ценит сочетание классики и современной гастрономии.

Новогодний праздничный стол можно делать не просто красивым, но и вкусным. Попробуйте этот рецепт и ваши гости обязательно запомнят вкус праздника.

