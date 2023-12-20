Салат с креветками и овощами: изысканная закуска на праздничный стол

Это блюдо из любимых креветок удивит вас легкостью в приготовлении и пикантностью вкуса. Для приготовления вам понадобятся: креветки, помидоры, лук красный, петрушка, лимонный сок и оливковое масло. Легкий и низкокалорийный салат может стать отличной закуской к бокалу вина.