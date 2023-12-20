Салат с креветками и овощами: изысканная закуска на праздничный стол

Это блюдо из любимых креветок удивит вас легкостью в приготовлении и пикантностью вкуса. Для приготовления вам понадобятся: креветки, помидоры, лук красный, петрушка, лимонный сок и оливковое масло. Легкий и низкокалорийный салат может стать отличной закуской к бокалу вина.
Ингредиенты
- креветки замороженные
- 300 г
- помидоры "Черри"
- 250 г
- лук красный салатный
- 1 шт.
- зеленый лук
- 1 перо
- петрушка
- 1-2 веточки
- лимонный сок
- 1 ч. л.
- оливковое масло
- 1,5 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. В кипящую подсоленную воду положите креветки и варите две минуты.
- Готовые креветки очистите.
- Помидоры вымойте и нарежьте на четвертинки.
- Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
- Петрушку и лук мелко порубите.
- Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите. Заправьте салат лимонным соком и оливковым маслом.
Советы:
- Главное, не переварите креветки, иначе они станут резиновыми.
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