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Салат с креветками и овощами: изысканная закуска на праздничный стол

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
46 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
367
Время на прочтение
1 мин
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Салат с креветками и овощами: изысканная закуска на праздничный стол

Салат с креветками и овощами / Фото: Credits

Это блюдо из любимых креветок удивит вас легкостью в приготовлении и пикантностью вкуса. Для приготовления вам понадобятся: креветки, помидоры, лук красный, петрушка, лимонный сок и оливковое масло. Легкий и низкокалорийный салат может стать отличной закуской к бокалу вина.

Ингредиенты

креветки замороженные
300 г
помидоры "Черри"
250 г
лук красный салатный
1 шт.
зеленый лук
1 перо
петрушка
1-2 веточки
лимонный сок
1 ч. л.
оливковое масло
1,5 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. В кипящую подсоленную воду положите креветки и варите две минуты.
  2. Готовые креветки очистите.
  3. Помидоры вымойте и нарежьте на четвертинки.
  4. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
  5. Петрушку и лук мелко порубите.
  6. Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите. Заправьте салат лимонным соком и оливковым маслом.

Советы:

  • Главное, не переварите креветки, иначе они станут резиновыми.

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Дата публикации
Просмотры
367
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