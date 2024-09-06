Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Салат с кукурузой: рецепт мексиканской уличной еды

Салат с кукурузой: рецепт мексиканской уличной еды

Салат с кукурузой / Фото: www.credits

Приготовьтесь добавить новый вкусный рецепт в свою кулинарную книгу, ведь этот мексиканский уличный салат из кукурузы – настоящая находка.

Фудблогер Juilee Desai показала, как приготовить популярный мексиканский street-food, от которого в восторге все, кому нравится кукуруза. Этот салат очень легок в приготовлении и станет идеальным гарниром или едой на скорую руку.

Ингредиенты

Кукуруза свежая
2 кочана
Сливочное масло
1 ст.л
Плавленый сыр
60 г
Майонез
1 ст. л
Лимонный сок
1 шт.
Твердый сыр (по желанию)
Приправа чили
2 ч.л
Соль
Перец
Зеленый болгарский перец (мелко нарезанный)
1/2 шт.
Помидор (мелко нарезанный)
1/2 шт.
Холопеньо
Лук
1/2 шт.
Зеленый лук
2 пер
Кориандр

Приготовление:

  • Обжарьте кукурузу на сливочном масле до золотистого цвета около 13-15 минут;
  • Добавьте плавленый сыр, майонез, твердый сыр, чили, соль, перец, лимон и хорошо все перемешайте;
  • После этого добавьте болгарский перец, помидоры, халапеньо, лук, кориандр и еще раз перемешайте.

Советы:

Подавайте с выжатым лаймом и украсьте зеленым луком.

Такой салат можно хранить в холодильнике до 2 дней, а если не добавлять майонез, то чуть дольше (добавляйте его сразу перед подачей).

Читайте также:

Фантастический салат из фасоли! 3 минуты – и готово!

Фантастический салат из фасоли! 3 минуты – и готово!

Похожие темы:

Следующая публикация