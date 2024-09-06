Салат с кукурузой: рецепт мексиканской уличной еды

Приготовьтесь добавить новый вкусный рецепт в свою кулинарную книгу, ведь этот мексиканский уличный салат из кукурузы – настоящая находка.
Фудблогер Juilee Desai показала, как приготовить популярный мексиканский street-food, от которого в восторге все, кому нравится кукуруза. Этот салат очень легок в приготовлении и станет идеальным гарниром или едой на скорую руку.
Ингредиенты
- Кукуруза свежая
- 2 кочана
- Сливочное масло
- 1 ст.л
- Плавленый сыр
- 60 г
- Майонез
- 1 ст. л
- Лимонный сок
- 1 шт.
- Твердый сыр (по желанию)
- Приправа чили
- 2 ч.л
- Соль
- Перец
- Зеленый болгарский перец (мелко нарезанный)
- 1/2 шт.
- Помидор (мелко нарезанный)
- 1/2 шт.
- Холопеньо
- Лук
- 1/2 шт.
- Зеленый лук
- 2 пер
- Кориандр
Приготовление:
- Обжарьте кукурузу на сливочном масле до золотистого цвета около 13-15 минут;
- Добавьте плавленый сыр, майонез, твердый сыр, чили, соль, перец, лимон и хорошо все перемешайте;
- После этого добавьте болгарский перец, помидоры, халапеньо, лук, кориандр и еще раз перемешайте.
Советы:
Подавайте с выжатым лаймом и украсьте зеленым луком.
Такой салат можно хранить в холодильнике до 2 дней, а если не добавлять майонез, то чуть дольше (добавляйте его сразу перед подачей).
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