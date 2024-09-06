Салат с кукурузой: рецепт мексиканской уличной еды

Приготовьтесь добавить новый вкусный рецепт в свою кулинарную книгу, ведь этот мексиканский уличный салат из кукурузы – настоящая находка.

Фудблогер Juilee Desai показала, как приготовить популярный мексиканский street-food, от которого в восторге все, кому нравится кукуруза. Этот салат очень легок в приготовлении и станет идеальным гарниром или едой на скорую руку.

Ингредиенты Кукуруза свежая 2 кочана Сливочное масло 1 ст.л Плавленый сыр 60 г Майонез 1 ст. л Лимонный сок 1 шт. Твердый сыр (по желанию) Приправа чили 2 ч.л Соль Перец Зеленый болгарский перец (мелко нарезанный) 1/2 шт. Помидор (мелко нарезанный) 1/2 шт. Холопеньо Лук 1/2 шт. Зеленый лук 2 пер Кориандр

Приготовление:

Обжарьте кукурузу на сливочном масле до золотистого цвета около 13-15 минут;

Добавьте плавленый сыр, майонез, твердый сыр, чили, соль, перец, лимон и хорошо все перемешайте;

После этого добавьте болгарский перец, помидоры, халапеньо, лук, кориандр и еще раз перемешайте.

Советы:

Подавайте с выжатым лаймом и украсьте зеленым луком.

Такой салат можно хранить в холодильнике до 2 дней, а если не добавлять майонез, то чуть дольше (добавляйте его сразу перед подачей).

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