Салат с курицей, ананасом и грибами: простой рецепт

В этом салате все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой и дополняют друг друга. Кроме того, его совсем не сложно готовить.
Сочетание куриного мяса и сладкого ананаса делает салат отличной праздничной закуской. Слоеный салат получается очень нежным и на столе обращает на себя внимание.
Ингредиенты:
- куриное филе отварное – 300 г
- шампиньоны – 300 г
- ананасы – 400 г
- яйца – 2 шт.
- сыр - 200 г
- майонез – 200 мл
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Куриную грудку отварить, немного посолить и охладить. Филе нарезать средними кусочками.
Грибы вымыть и нарезать кусочками. Луковицу очистить и нарезать кубиками. Далее обжарить грибы с луком в сковороде в небольшом количестве масла, посолить и поперчить, а затем остудить.
Ананасы нарезать небольшими кубиками.
Яйца следует отварить вкрутую в течение 10 минут, потом очистить от скорлупы и нарезать кубиками.
Сыр натереть на средней терке.
Салат укладывается слоями: курица, грибы, жаренные с луком, ананасы, яйца, сыр. Каждый слой слегка смазывать майонезом.
Поставить салат в холодильник пропитаться (желательно на ночь).
Советы:
Вместо куриного филе можно взять филе индейки.
Грибы и сыр подходят любые.
Сверху салат можно посыпать измельченными грецкими или целыми кедровыми орехами.
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