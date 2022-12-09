Салат с курицей, ананасом и грибами: простой рецепт

В этом салате все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой и дополняют друг друга. Кроме того, его совсем не сложно готовить.

Сочетание куриного мяса и сладкого ананаса делает салат отличной праздничной закуской. Слоеный салат получается очень нежным и на столе обращает на себя внимание.

Ингредиенты:

куриное филе отварное – 300 г

шампиньоны – 300 г

ананасы – 400 г

яйца – 2 шт.

сыр - 200 г

майонез – 200 мл

растительное масло для жарки

Приготовление:

Куриную грудку отварить, немного посолить и охладить. Филе нарезать средними кусочками.

Грибы вымыть и нарезать кусочками. Луковицу очистить и нарезать кубиками. Далее обжарить грибы с луком в сковороде в небольшом количестве масла, посолить и поперчить, а затем остудить.

Ананасы нарезать небольшими кубиками.

Яйца следует отварить вкрутую в течение 10 минут, потом очистить от скорлупы и нарезать кубиками.

Сыр натереть на средней терке.

Салат укладывается слоями: курица, грибы, жаренные с луком, ананасы, яйца, сыр. Каждый слой слегка смазывать майонезом.

Поставить салат в холодильник пропитаться (желательно на ночь).

Советы:

Вместо куриного филе можно взять филе индейки.

Грибы и сыр подходят любые.

Сверху салат можно посыпать измельченными грецкими или целыми кедровыми орехами.

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