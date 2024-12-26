Салат с курицей и черносливом: особый рецепт к праздничному столу

Этот салат с курицей и черносливом обязательно станет звездой вашего праздничного стола.
На странице alionakarpiuk предложили рецепт изысканного салата с курицей и черносливом – нежного, вкусного и идеального для любого праздничного застолья.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 300 г
- Чернослив
- 150 г
- Яйца
- 3 шт.
- Твердый сыр
- 150 г
- Майонез
Приготовление:
- Отварите филе в слегка подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте кубиками.
- Выложите курицу на тарелку ровным слоем и смажьте тонким слоем майонеза.
- Чернослив промойте теплой водой и обсушите. Если чернослив слишком сух, замочите его на несколько минут в горячей воде. Нарежьте его кусочками и равномерно распределите поверх куриного слоя. Полейте сверху тонким слоем майонеза.
- Отварите яйца, остудите, очистите от скорлупы и натрите на большой терке. Выложите яйца сверху чернослива, равномерно распределите и слегка смажьте майонезом.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке. Выложите поверх яиц и прижмите ложкой, чтобы салат держал форму.
- Если вы хотите добавить салату еще больше вкуса и оригинальности, измельчите грецкий орех и посыпьте ими верхний слой. Орехи отлично сочетаются с черносливом.
- Готовый салат можно украсить свежей зеленью, например, петрушкой или укропом, или декорировать черносливую ломтиками или орехами. Подавайте салат охлажденным.
Советы:
- Если хотите сделать салат менее калорийным, замените майонез сметаной или натуральным йогуртом.
- Для более насыщенного вкуса чернослив можно слегка обжарить на сухой сковороде.
- Используйте сыр с ярким вкусом, например пармезан или чедер, чтобы добавить пикантности.
@alionakarpiuk Праздничный салат Вкусный, нежный и праздничный слатик с курицей и черносливом – куриное филе – чернослив – яйца – майонез – сыр По желанию можно добавить грецких орехов. Приятного аппетита! #салат #праздничныйстол # новогодниерецепты #новогоднегоня #салатвиночек #foodtiktok #рецепты #досуга #вкусные рецепты ♬ Jingle Bell Rock Longer Version — 1 Minute Christmas Sounds
Попытайтесь его приготовить и убедитесь, что даже простые блюда могут выглядеть и смаковать роскошно. Приятного аппетита!
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