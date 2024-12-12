Салат с курицей, картофелем, яйцами и сыром: новогодний рецепт

Приготовьте нежный, сытный салат из доступных и простых продуктов.

Выложите салат в кулинарное кольцо слоями, получится красивое блюдо, которое отлично подойдет в качестве закуски на праздничный стол.

Ингредиенты куриное филе 250 г картофель 200 г яйца куриные 4 шт. сыр твердый 160 г красный лук 1 шт. лимонный сок 1 ст. л. сахар 0,5 ч. л. майонез 100 г перец черный молотый лавровый лист 1 шт. соль

Картофель помойте, положите в кастрюлю, залейте холодной водой и отварите с момента закипания 20 минут. Остудите, очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую 10 минут. Остудите, очистите, белки отделите от желтков и натрите на крупной терке. Куриное филе залейте холодной водой, добавьте лавровый лист, перец черный молотый, соль. Остудите в бульоне и разберите на волокна. Лук нарежьте четверть кольцами, выложите в миску, добавьте лимонный сок, сахар, щепотку соли и перемешайте. Оставьте мариноваться на 10 минут. Твердый сыр натрите на крупную терку. На дно сервировочного кольца выложите картофель, равномерно распределите по дну, слегка придавите и сделайте сеточку из майонеза. Второй слой – желтки, и снова сеточку из майонеза. Третий слой – куриное филе, смажьте майонезом. Четвертый слой – маринованный лук, затем твердый сыр, сеточка из майонеза и последний слой – натертые белки. Отправьте в холодильник минимум на час. Снимите кольцо и украсьте зеленью.

Советы:

Сервировочное кольцо используйте диаметром 16 см.

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