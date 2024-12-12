Салат с курицей, картофелем, яйцами и сыром: новогодний рецепт

Приготовьте нежный, сытный салат из доступных и простых продуктов.
Выложите салат в кулинарное кольцо слоями, получится красивое блюдо, которое отлично подойдет в качестве закуски на праздничный стол.
Ингредиенты
- куриное филе
- 250 г
- картофель
- 200 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сыр твердый
- 160 г
- красный лук
- 1 шт.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- сахар
- 0,5 ч. л.
- майонез
- 100 г
- перец черный молотый
- лавровый лист
- 1 шт.
- соль
- Картофель помойте, положите в кастрюлю, залейте холодной водой и отварите с момента закипания 20 минут. Остудите, очистите от кожуры и натрите на крупной терке.
- Яйца сварите вкрутую 10 минут. Остудите, очистите, белки отделите от желтков и натрите на крупной терке.
- Куриное филе залейте холодной водой, добавьте лавровый лист, перец черный молотый, соль. Остудите в бульоне и разберите на волокна.
- Лук нарежьте четверть кольцами, выложите в миску, добавьте лимонный сок, сахар, щепотку соли и перемешайте. Оставьте мариноваться на 10 минут.
- Твердый сыр натрите на крупную терку.
- На дно сервировочного кольца выложите картофель, равномерно распределите по дну, слегка придавите и сделайте сеточку из майонеза.
- Второй слой – желтки, и снова сеточку из майонеза.
- Третий слой – куриное филе, смажьте майонезом.
- Четвертый слой – маринованный лук, затем твердый сыр, сеточка из майонеза и последний слой – натертые белки. Отправьте в холодильник минимум на час. Снимите кольцо и украсьте зеленью.
Советы:
- Сервировочное кольцо используйте диаметром 16 см.
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