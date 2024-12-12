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Салат с курицей, картофелем, яйцами и сыром: новогодний рецепт

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
360 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
533
Время на прочтение
1 мин
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Салат с курицей, картофелем, яйцами и сыром: новогодний рецепт

Салат с курицей картофелем яйцами и сыром / Фото: Credits

Приготовьте нежный, сытный салат из доступных и простых продуктов.

Выложите салат в кулинарное кольцо слоями, получится красивое блюдо, которое отлично подойдет в качестве закуски на праздничный стол.

Ингредиенты

куриное филе
250 г
картофель
200 г
яйца куриные
4 шт.
сыр твердый
160 г
красный лук
1 шт.
лимонный сок
1 ст. л.
сахар
0,5 ч. л.
майонез
100 г
перец черный молотый
лавровый лист
1 шт.
соль
  1. Картофель помойте, положите в кастрюлю, залейте холодной водой и отварите с момента закипания 20 минут. Остудите, очистите от кожуры и натрите на крупной терке.
  2. Яйца сварите вкрутую 10 минут. Остудите, очистите, белки отделите от желтков и натрите на крупной терке.
  3. Куриное филе залейте холодной водой, добавьте лавровый лист, перец черный молотый, соль. Остудите в бульоне и разберите на волокна.
  4. Лук нарежьте четверть кольцами, выложите в миску, добавьте лимонный сок, сахар, щепотку соли и перемешайте.  Оставьте мариноваться на 10 минут.
  5. Твердый сыр натрите на крупную терку.
  6. На дно сервировочного кольца выложите картофель, равномерно распределите по дну, слегка придавите и сделайте сеточку из майонеза.
  7. Второй слой – желтки, и снова сеточку из майонеза.
  8. Третий слой – куриное филе, смажьте майонезом.
  9. Четвертый слой – маринованный лук, затем твердый сыр, сеточка из майонеза и последний слой – натертые белки. Отправьте в холодильник минимум на час. Снимите кольцо и украсьте зеленью.

Советы:

  • Сервировочное кольцо используйте диаметром 16 см.

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