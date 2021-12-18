Салат с куриной грудкой и ананасами

Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко поделился рецептом вкусного салата для новогоднего стола.

Первыми совмещать курицу и ананасы в одном блюде начали повара Венесуэлы. Именно в этой стране Латинской Америки можно встретить традиционный салат с куриным мясом, который подают к праздничному столу. В его состав входят также картофель, отварная морковь и зеленый горошек. Такой питательный салат может полностью заменить оливье на новогоднем столе или во время праздничного ужина в кругу семьи.

Я же хочу поделиться рецептом менее калорийного салата с курицей и ананасами. Болгарский перец придает ему свежую нотку, чеснок – пикантный вкус.

Ингредиенты:

2 куриных филе (450 г)

250 г консервированного ананаса

200 г консервированной кукурузы

200 г майонеза

1 болгарский перец

2 зубчика чеснока

соль, перец (по вкусу)

Приготовление:

1. Отвариваем куриное филе. Чтобы мясо получилось вкусным и нежным, заливаем крутым кипятком или опускаем в горячую воду. Благодаря этому оно меньше выварится и сохранит соки. Варим на среднем огне, когда будет кипеть, добавляем целую луковицу и очищенную морковь среднего размера. За несколько минут до готовности бросаем в кастрюлю 1-2 лавровых листа. Время приготовления зависит от количества мяса.

2. Мясо нарезаем кубиками и перекладываем в миску. Кольца консервированного ананаса и болгарский перец также нарезаем кубиками. Добавляем в миску кукурузу.

3. Чеснок пропускаем через пресс и также отправляем в миску к остальным ингредиентам. Заправляем майонезом или сметаной и тщательно перемешиваем. Солим, перчим и даем настояться. Салат с курицей и ананасами готов.

Видеоверсия приготовления:

Приятного тебе аппетита!

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