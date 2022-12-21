Салат с куриной печенью и морковью по-корейски: рецепт для праздничного стола

Благодаря моркови салат получается очень сочным и с пикантным вкусом.
В этом салате главный ингредиент – куриная печень, с которой отлично сочетаются сыр, яйца и морковь по-корейски. Салат из отварной куриной печени – быстрая, сытная и вкусная закуска. В слоеном виде он красиво смотрится нам праздничном столе.
Ингредиенты:
- печень куриная – 300 г
- яйца – 3 шт.
- сыр – 100 г
- сливочное масло – 50 г
- морковь по-корейски – 250 г
- майонез
- соль, перец черный молотый
Приготовление:
Печень хорошо промойте. Очистите от жира, жил и желчных протоков. Еще раз хорошо промойте.
Воду доведите до кипения и выложите в нее подготовленную печень. Готовить на среднем огне 10-15 минут, посолите. Выньте из воды и остудите. Яйца сварите вкрутую - 10 минут.
Печень, яйца, сыр натрите на крупной терке в отдельную посуду. Сливочное масло заранее положите в морозилку. Соберите слоеный салат.
На дно салатника нанесите тонкий слой майонеза и выложите куриную печень, слегка утрамбуйте, поперчите. На печень натрите сливочное масло на мелкую терку и распределите по поверхности печени. Затем - натертые яйца, и смажьте майонезом. Следующим слоем - сыр, майонез и сверху выкладывайте морковь.
Советы:
- Салат поставьте на несколько часов в холодильник, можно на ночь для пропитки.
- Твердый сыр выбирайте по своему вкусу.
- Морковь по-корейски можно купить готовую.
- Майонез подойдет любой жирности.
Для формовки салата можно использовать кольцо.
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