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Салат с куриной печенью и морковью по-корейски: рецепт для праздничного стола

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
181
Время на прочтение
2 мин
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Салат с куриной печенью и морковью по-корейски: рецепт для праздничного стола

Фото: Credits

Благодаря моркови салат получается очень сочным и с пикантным вкусом.

В этом салате главный ингредиент – куриная печень, с которой отлично сочетаются сыр, яйца и морковь по-корейски. Салат из отварной куриной печени – быстрая, сытная и вкусная закуска. В слоеном виде он красиво смотрится нам праздничном столе.

Ингредиенты:

  • печень куриная – 300 г
  • яйца – 3 шт.
  • сыр – 100 г
  • сливочное масло – 50 г
  • морковь по-корейски – 250 г
  • майонез
  • соль, перец черный молотый

Приготовление:

Печень хорошо промойте. Очистите от жира, жил и желчных протоков. Еще раз хорошо промойте.

Воду доведите до кипения и выложите в нее подготовленную печень. Готовить на среднем огне 10-15 минут, посолите. Выньте из воды и остудите. Яйца сварите вкрутую - 10 минут. 

Печень, яйца, сыр натрите на крупной терке в отдельную посуду. Сливочное масло заранее положите в морозилку. Соберите слоеный салат.

На дно салатника нанесите тонкий слой майонеза и выложите куриную печень, слегка утрамбуйте, поперчите. На печень натрите сливочное масло на мелкую терку и распределите по поверхности печени. Затем - натертые яйца, и смажьте майонезом. Следующим слоем - сыр, майонез и сверху выкладывайте морковь.

Советы:

  • Салат поставьте на несколько часов в холодильник, можно на ночь для пропитки.
  • Твердый сыр выбирайте по своему вкусу.
  • Морковь по-корейски можно купить готовую.
  • Майонез подойдет любой жирности.

Для формовки салата можно использовать кольцо.

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Дата публикации
Просмотры
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