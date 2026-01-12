ТСН в социальных сетях

Салат с куриным филе и апельсинами: необычный рецепт

Этот салат станет отличным вариантом оригинального и легкого праздничного блюда.

Салат получается красивым, пикантным, а кусочки апельсина сделают его сочным и необычным на вкус.

Ингредиенты

куриное филе
350 г
твердый сыр
160 г
чернослив
80 г
апельсин (мякоть)
200 г
орехи грецкие
80 г
чеснок
1 зубчик
йогурт белый
180-200 г
перец черный горошком
6 шт.
лавровый лист
1 шт.
соль

  1. Куриное филе выложите в кастрюлю, влейте холодную воду, добавьте соль, перец горошком, лавровый лист и варите с момента закипания 30 минут. Остудите в бульоне, затем нарежьте на средние кубики.

  2. Чернослив помойте и залейте горячей водой на пять минут, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  3. Апельсин очистите от кожуры, белой пленки и нарежьте на небольшие кубики.

  4. Грецкие орехи подсушите 2-3 минуты на сухой сковороде и немного измельчите ножом.

  5. Твердый сыр натрите на мелкую терку.

  6. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  7. В миске соедините куриное филе, чернослив, апельсин, твердый сыр, орехи, чеснок, добавьте йогурт, посолите и аккуратно перемешайте. Выложите в салатник, отправьте в холодильник на 10 минут и подавайте к столу.

Советы:

  • Если апельсин очень сочный, используйте только мякоть без лишнего сока.

