Салат с куриным филе и апельсинами: необычный рецепт
Этот салат станет отличным вариантом оригинального и легкого праздничного блюда.
Салат получается красивым, пикантным, а кусочки апельсина сделают его сочным и необычным на вкус.
Ингредиенты
- куриное филе
- 350 г
- твердый сыр
- 160 г
- чернослив
- 80 г
- апельсин (мякоть)
- 200 г
- орехи грецкие
- 80 г
- чеснок
- 1 зубчик
- йогурт белый
- 180-200 г
- перец черный горошком
- 6 шт.
- лавровый лист
- 1 шт.
- соль
-
Куриное филе выложите в кастрюлю, влейте холодную воду, добавьте соль, перец горошком, лавровый лист и варите с момента закипания 30 минут. Остудите в бульоне, затем нарежьте на средние кубики.
Чернослив помойте и залейте горячей водой на пять минут, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Апельсин очистите от кожуры, белой пленки и нарежьте на небольшие кубики.
Грецкие орехи подсушите 2-3 минуты на сухой сковороде и немного измельчите ножом.
Твердый сыр натрите на мелкую терку.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
В миске соедините куриное филе, чернослив, апельсин, твердый сыр, орехи, чеснок, добавьте йогурт, посолите и аккуратно перемешайте. Выложите в салатник, отправьте в холодильник на 10 минут и подавайте к столу.
Советы:
Если апельсин очень сочный, используйте только мякоть без лишнего сока.