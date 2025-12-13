Салат с куриным филе, корейской морковью и огурцом: рецепт для праздничного стола

Праздничный сезон — это всегда искры, шопинг, планы на вечеринки и маникюр, который поддержит настроение. И если раньше считалось, что только длинные ногти дают простор для фантазии, то 2025 год окончательно доказал обратное, короткий маникюр — теперь эталон аккуратности и минимализма.