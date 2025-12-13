ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

Салат с куриным филе, корейской морковью и огурцом: рецепт для праздничного стола

Вкусный, сытный салат с куриным филе, корейской морковью и огурцом украсит любой праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
142 ккал
Салат с куриным филе корейской морковью и огурцом

Салат с куриным филе, корейской морковью и огурцом / © Credits

Готовится легко и просто, особенно если заранее отварить куриное филе и яйца.

Ингредиенты

куриное филе
200 г
яйца куриные
2 шт.
морковь по-корейски
150 г
майонез
50 г
соль
перец черный молотый;
огурцы свежие
1 шт.

  1. Куриную грудку помойте, отварите с момента закипания 20 минут, посолите и остудите в бульоне.

  2. Яйца отварите с момента закипания 10 минут, остудите и очистите.

  3. Огурец помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте соломкой.

  4. Куриную грудку, яйца также нарежьте соломкой.

  5. В миску выложите куриное филе, яйца, огурец, корейскую морковь, поперчите, посолите, заправьте майонезом и перемешайте.

Советы:

  • Вместо майонеза салат можно заправить сметаной или йогуртом.

Дата публикации
Количество просмотров
61
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie