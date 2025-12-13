- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат с куриным филе, корейской морковью и огурцом: рецепт для праздничного стола
Вкусный, сытный салат с куриным филе, корейской морковью и огурцом украсит любой праздничный стол.
Готовится легко и просто, особенно если заранее отварить куриное филе и яйца.
Ингредиенты
- куриное филе
- 200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- морковь по-корейски
- 150 г
- майонез
- 50 г
- соль
-
- перец черный молотый;
-
- огурцы свежие
- 1 шт.
Куриную грудку помойте, отварите с момента закипания 20 минут, посолите и остудите в бульоне.
Яйца отварите с момента закипания 10 минут, остудите и очистите.
Огурец помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте соломкой.
Куриную грудку, яйца также нарежьте соломкой.
В миску выложите куриное филе, яйца, огурец, корейскую морковь, поперчите, посолите, заправьте майонезом и перемешайте.
Советы:
Вместо майонеза салат можно заправить сметаной или йогуртом.