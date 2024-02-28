Салат с куриным филе, омлетными блинчиками и огурцами: оригинальный рецепт

Несмотря на довольно простой состав ингредиентов, салат получается свежим, сытным и красивым. Его можно подать как на праздничный, так и на обеденный стол. Для приготовления понадобится куриное филе, яйца, огурец и несладкий йогурт.
Ингредиенты
- куриное филе
- 300 г
- огурцы свежие
- 1-2 шт.
- яйца
- 3 шт.
- молоко
- 50 мл
- йогурт натуральный
- 2-3 ст. л.
- растительное масло
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- перец черный горошком
- соль
- Куриное филе залейте водой, добавьте лавровый лист и перец горошком. Отварите 20 минут с момента закипания. Остудите в бульоне и нарежьте соломкой.
- В миске соедините яйца, молоко, перец и соль. Взбейте венчиком. Сковороду смажьте растительным маслом, разогрейте на среднем огне и обжарьте блинчики с двух сторон до румяности. Остудите, каждый блинчик сверните рулетиком и нарежьте соломкой.
- Огурцы нарежьте тонкими брусочками.
- В миске соедините куриное филе, омлетные блинчики и огурцы. Посолите, поперчите. Заправьте йогуртом. Перемешайте и выложите в салатник.
Советы:
- Мясо используйте любое.
- Можно добавить любые овощи на свой вкус.
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