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Салат с куриным филе, омлетными блинчиками и огурцами: оригинальный рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
157 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
41
Время на прочтение
1 мин
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Салат с куриным филе, омлетными блинчиками и огурцами: оригинальный рецепт

Салат с куриным филе омлетными блинчиками и огурцами / Фото: Credits

Несмотря на довольно простой состав ингредиентов, салат получается свежим, сытным и красивым. Его можно подать как на праздничный, так и на обеденный стол. Для приготовления понадобится куриное филе, яйца, огурец и несладкий йогурт.

Ингредиенты

куриное филе
300 г
огурцы свежие
1-2 шт.
яйца
3 шт.
молоко
50 мл
йогурт натуральный
2-3 ст. л.
растительное масло
1 ст. л.
перец черный молотый
перец черный горошком
соль
  1. Куриное филе залейте водой, добавьте лавровый лист и перец горошком. Отварите 20 минут с момента закипания. Остудите в бульоне и нарежьте соломкой.
  2. В миске соедините яйца, молоко, перец и соль. Взбейте венчиком. Сковороду смажьте растительным маслом, разогрейте на среднем огне и обжарьте блинчики с двух сторон до румяности. Остудите, каждый блинчик сверните рулетиком и нарежьте соломкой.
  3. Огурцы нарежьте тонкими брусочками.
  4. В миске соедините куриное филе, омлетные блинчики и огурцы. Посолите, поперчите. Заправьте йогуртом. Перемешайте и выложите в салатник.

Советы: 

  • Мясо используйте любое.
  • Можно добавить любые овощи на свой вкус. 

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