Салат с куриными сердцами: быстрый рецепт вкусного блюда

Попробуйте приготовить этот простой и диетический салат, в котором прекрасно сочетаются вкусы куриных сердец, кукурузы и соленого огурца.

Фудблогер Ruslana Hurtova показала, как приготовить вкусный салат из куриных сердец на скорую руку.

Ингредиенты Вареные яйца 3 шт. Кукуруза 200 г Соленый огурец 200 г Отварные куриные сердца 400 г Соль Сметана

Приготовление:

Нарежте все ингредиенты, заправьте сметаной и перемешайте.

Советы:

Вместо сметаны можете смазать салат майонезом или смешать их в необходимой вам пропорции.

Приятного аппетита!

Такой салат можно легко приготовить как к праздничному столу, так и просто на ужин.

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