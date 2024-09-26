Салат с куриными сердцами: быстрый рецепт вкусного блюда

Попробуйте приготовить этот простой и диетический салат, в котором прекрасно сочетаются вкусы куриных сердец, кукурузы и соленого огурца.
Фудблогер Ruslana Hurtova показала, как приготовить вкусный салат из куриных сердец на скорую руку.
Ингредиенты
- Вареные яйца
- 3 шт.
- Кукуруза
- 200 г
- Соленый огурец
- 200 г
- Отварные куриные сердца
- 400 г
- Соль
- Сметана
Приготовление:
- Нарежте все ингредиенты, заправьте сметаной и перемешайте.
Советы:
- Вместо сметаны можете смазать салат майонезом или смешать их в необходимой вам пропорции.
Приятного аппетита!
@ruslana_cook_with_me Требуется: — 3 вареных яйца — кукуруза 200 гр — соленый огурец 200 гр — отварные куриные сердца 400 гр — соль по вкусу — сметана или майонез. Все измельчаем, смешиваем и заправляем сметаной. Приятного аппетита! #пп #ппсалат #закуска ♬ Unread Book — TRITICUM
Такой салат можно легко приготовить как к праздничному столу, так и просто на ужин.
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