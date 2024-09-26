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Салат с куриными сердцами: быстрый рецепт вкусного блюда

Салат с куриными сердцами: быстрый рецепт вкусного блюда

Салат с куриными сердцами / Фото: Credits

Попробуйте приготовить этот простой и диетический салат, в котором прекрасно сочетаются вкусы куриных сердец, кукурузы и соленого огурца.

Фудблогер Ruslana Hurtova показала, как приготовить вкусный салат из куриных сердец на скорую руку.

Ингредиенты

Вареные яйца
3 шт.
Кукуруза
200 г
Соленый огурец
200 г
Отварные куриные сердца
400 г
Соль
Сметана

Приготовление:

  • Нарежте все ингредиенты, заправьте сметаной и перемешайте.

Советы:

  • Вместо сметаны можете смазать салат майонезом или смешать их в необходимой вам пропорции.

Приятного аппетита!

@ruslana_cook_with_me Требуется: — 3 вареных яйца — кукуруза 200 гр — соленый огурец 200 гр — отварные куриные сердца 400 гр — соль по вкусу — сметана или майонез. Все измельчаем, смешиваем и заправляем сметаной. Приятного аппетита! #пп #ппсалат #закуска ♬ Unread Book — TRITICUM

Такой салат можно легко приготовить как к праздничному столу, так и просто на ужин.

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