Салат с курицей и черносливом: рецепт блюда к празднику

Салат с курицей и черносливом tiktok.com_@alionakarpiuk

О его рецепте приготовления на своей странице рассказала фудблогер Алена Карпюк. И это именно тот случай, когда простые ингредиенты создают настоящую гастрономическую магию. Нежный, сбалансированный, с легкой сладостью чернослива и бархатной текстурой, этот салат идеально подходит к новогодним застольям, домашнему ужину и тем случаям, когда хочется приготовить что-то праздничное без лишних хлопот.

Ингредиенты куриное филе чернослив яйца майонез твёрдый сыр

Приготовление

Салат — слоеный, именно такая подача всегда создает эффект ресторанного блюда, даже если вы готовите в домашних условиях. Важно каждый слой легонько прижимайте ложкой, чтобы салат держал форму, но не терял воздушности. Последовательность слоев: курица, чернослив, тертое яйцо, тертый сыр и финальный штрих — чернослив. Каждый слой обязательно промазывайте майонезом.

Чернослив в этом рецепте работает как «секретный ингредиент»: он добавляет благородной сладости и глубины вкуса, которые идеально балансируют соленость сыра и нежность курицы. Именно поэтому салат выглядит особенно празднично — будто маленький гастрономический подарок.

Этот салат может стать визитной карточкой вашего сезонного меню, ведь он универсальный, вкусный и гарантированно вызывает восторг гостей.