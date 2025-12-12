- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
Салат с курицей и черносливом: рецепт блюда к празднику
У каждого праздника есть свой кулинарный символ — блюдо, которое собирает за столом всех гостей и становится той самой «звездой вечера». В этом сезоне в социальных сетях стремительно набирает популярность нежный салат с курицей и черносливом.
О его рецепте приготовления на своей странице рассказала фудблогер Алена Карпюк. И это именно тот случай, когда простые ингредиенты создают настоящую гастрономическую магию. Нежный, сбалансированный, с легкой сладостью чернослива и бархатной текстурой, этот салат идеально подходит к новогодним застольям, домашнему ужину и тем случаям, когда хочется приготовить что-то праздничное без лишних хлопот.
Ингредиенты
- куриное филе
-
- чернослив
-
- яйца
-
- майонез
-
- твёрдый сыр
-
Приготовление
Салат — слоеный, именно такая подача всегда создает эффект ресторанного блюда, даже если вы готовите в домашних условиях. Важно каждый слой легонько прижимайте ложкой, чтобы салат держал форму, но не терял воздушности.
Последовательность слоев: курица, чернослив, тертое яйцо, тертый сыр и финальный штрих — чернослив. Каждый слой обязательно промазывайте майонезом.
Чернослив в этом рецепте работает как «секретный ингредиент»: он добавляет благородной сладости и глубины вкуса, которые идеально балансируют соленость сыра и нежность курицы. Именно поэтому салат выглядит особенно празднично — будто маленький гастрономический подарок.
Этот салат может стать визитной карточкой вашего сезонного меню, ведь он универсальный, вкусный и гарантированно вызывает восторг гостей.