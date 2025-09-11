- Дата публикации
Салат с курицей и маринованными грибами: интересный рецепт
Салаты с курицей уже давно стали любимыми во многих семьях. Они легкие, питательные и универсальные, подходят и для быстрого ужина, и для праздничного стола.
Однако если добавить к классическому рецепту пикантные нотки, блюдо заиграет совсем по-новому, об этом рассказали на странице lypovva. Одним из таких удачных сочетаний является куриное филе с маринованными шампиньонами и морковью по-корейски. Этот салат поражает вкусом, ведь нежное мясо прекрасно сочетается с хрустящими грибочками, а островато-сладкая морковь добавляет изюминку. Благодаря кукурузе блюдо приобретает свежести, а майонез объединяет ингредиенты в гармоничную композицию.
Ингредиенты
- Куриное филе (отварное или запеченное)
- 200 г
- Морковь по-корейски
- 250 г
- Консервированная кукуруза
- 150 г
- Маринованные шампиньоны
- 150 г
- Майонез
- 2-3 ст. л
- Соль
-
- Перец
-
Приготовление
Куриное филе отварите в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком или запеките в духовке со специями. Остудите и нарежьте кубиками.
Маринованные шампиньоны нарежьте половинками или пластинками. Если используете маленькие грибочки, оставьте их целыми.
В глубокой миске соедините курицу, морковь по-корейски, кукурузу и грибы.
Добавьте майонез или легкую альтернативу, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте.
Салат можно украсить свежей зеленью, гранатовыми зернами или ломтиками огурца для более яркого вида.
Советы
Для праздничного стола выложите салат слоями в прозрачную салатницу: курица, морковь, грибы, кукуруза, сверху майонез. Это сделает подачу более эффектной.
Если любите более сытные блюда, можно добавить вареные яйца или твердый сыр.
Салат с курицей и маринованными грибами — это сочетание простоты и изысканности. Он станет отличной альтернативой традиционным «Оливье» или «Цезарю», подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного угощения.