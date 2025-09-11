Салат с курицей и маринованными грибами: интересный рецепт

салат / © Credits

Однако если добавить к классическому рецепту пикантные нотки, блюдо заиграет совсем по-новому, об этом рассказали на странице lypovva. Одним из таких удачных сочетаний является куриное филе с маринованными шампиньонами и морковью по-корейски. Этот салат поражает вкусом, ведь нежное мясо прекрасно сочетается с хрустящими грибочками, а островато-сладкая морковь добавляет изюминку. Благодаря кукурузе блюдо приобретает свежести, а майонез объединяет ингредиенты в гармоничную композицию.

Ингредиенты Куриное филе (отварное или запеченное) 200 г Морковь по-корейски 250 г Консервированная кукуруза 150 г Маринованные шампиньоны 150 г Майонез 2-3 ст. л Соль Перец

Приготовление

Куриное филе отварите в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком или запеките в духовке со специями. Остудите и нарежьте кубиками. Маринованные шампиньоны нарежьте половинками или пластинками. Если используете маленькие грибочки, оставьте их целыми. В глубокой миске соедините курицу, морковь по-корейски, кукурузу и грибы. Добавьте майонез или легкую альтернативу, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте. Салат можно украсить свежей зеленью, гранатовыми зернами или ломтиками огурца для более яркого вида.

Советы

Для праздничного стола выложите салат слоями в прозрачную салатницу: курица, морковь, грибы, кукуруза, сверху майонез. Это сделает подачу более эффектной.

Если любите более сытные блюда, можно добавить вареные яйца или твердый сыр.

Салат с курицей и маринованными грибами — это сочетание простоты и изысканности. Он станет отличной альтернативой традиционным «Оливье» или «Цезарю», подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного угощения.