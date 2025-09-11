ТСН в социальных сетях

Рецепты

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
137
Время на прочтение
1 мин

Салат с курицей и маринованными грибами: интересный рецепт

Салаты с курицей уже давно стали любимыми во многих семьях. Они легкие, питательные и универсальные, подходят и для быстрого ужина, и для праздничного стола.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
155 ккал
салат

салат / © Credits

Однако если добавить к классическому рецепту пикантные нотки, блюдо заиграет совсем по-новому, об этом рассказали на странице lypovva. Одним из таких удачных сочетаний является куриное филе с маринованными шампиньонами и морковью по-корейски. Этот салат поражает вкусом, ведь нежное мясо прекрасно сочетается с хрустящими грибочками, а островато-сладкая морковь добавляет изюминку. Благодаря кукурузе блюдо приобретает свежести, а майонез объединяет ингредиенты в гармоничную композицию.

Ингредиенты

Куриное филе (отварное или запеченное)
200 г
Морковь по-корейски
250 г
Консервированная кукуруза
150 г
Маринованные шампиньоны
150 г
Майонез
2-3 ст. л
Соль
Перец

Приготовление

  1. Куриное филе отварите в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком или запеките в духовке со специями. Остудите и нарежьте кубиками.

  2. Маринованные шампиньоны нарежьте половинками или пластинками. Если используете маленькие грибочки, оставьте их целыми.

  3. В глубокой миске соедините курицу, морковь по-корейски, кукурузу и грибы.

  4. Добавьте майонез или легкую альтернативу, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте.

  5. Салат можно украсить свежей зеленью, гранатовыми зернами или ломтиками огурца для более яркого вида.

Советы

  • Для праздничного стола выложите салат слоями в прозрачную салатницу: курица, морковь, грибы, кукуруза, сверху майонез. Это сделает подачу более эффектной.

  • Если любите более сытные блюда, можно добавить вареные яйца или твердый сыр.

Салат с курицей и маринованными грибами — это сочетание простоты и изысканности. Он станет отличной альтернативой традиционным «Оливье» или «Цезарю», подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного угощения.

