Рецепты
107
2 мин

Салат с курицей, крекерами и плавленым сыром: рецепт вкусного блюда

Во времена, когда гастрономический мир все чаще тяготеет к минимализму и «чистым тарелкам», домашние блюда продолжают сохранять свой статус кулинарных антидепрессантов. Они дарят комфорт, уют и тот самый узнаваемый вкус, к которому хочется возвращаться снова и снова.

Станислава Бондаренко
45 минут
220 ккал
Салат с курицей, крекерами и плавленым сыром tiktok.com_@katarinacooks

Именно таким стал салат с курицей, крекерами и плавленым сыром, рецептом которого делится фудблогер Katarina_cooks — блюдо, которое умеет быть одновременно легким, нежным, питательным и очень нарядным.

Этот салат — не просто набор ингредиентов. Это тщательно продуманная мозаика текстур: хрустящие крекеры, нежная курица, кремовый сыр, свежий маринованный лук и яйца, которые завершают композицию. И все это под легким акцентом майонезного соуса, который выступает связующей нотой блюда.

Ингредиенты

Лук
1 шт.
Яблочный уксус
1 ч. л
Сахар
½ ч. л.
Соль
¼ ч. л.
Отварное куриное филе
400 г
Майонез
150 г
Крекеры соленые
70 г
Яйца отварные
3 шт.
Плавленый сыр
2 шт.
Помидоры
Зелень

Приготовление

  1. Замаринуйте лук. Мелко нарежьте лук и смешайте с яблочным уксусом, сахаром и солью. Через несколько минут он станет мягким, ароматным и избавится от резкого привкуса.

  2. Приготовьте основу. Отваренное куриное филе нарежьте тонкой соломкой.

  3. Яйца и плавленый сыр натрите, а крекеры поломайте руками.

  4. Сделайте идеальные слои: майонез, крекеры, курица, маринованный лук, яйца, крекеры и плавленый сыр. Обязательно каждый слой промазывайте майонезом

  5. Украсьте блюдо яркими помидорами и веточками зелени.

Салат с курицей, крекерами и плавленым сыром — это напоминание о том, что гастрономическое удовольствие не всегда требует сложных техник. Иногда достаточно лишь качественных продуктов, правильных текстур и любви к деталям. В нем есть все: нежность, хрусткость, легкая пикантность, яркая подача и тот самый «вкус дома», которого так часто не хватает в бешеном ритме жизни.

Это блюдо, которое объединяет людей за столом, а это, без преувеличения, и есть лучшая магия кулинарии.

