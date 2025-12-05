- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 2 мин
Салат с курицей, крекерами и плавленым сыром: рецепт вкусного блюда
Во времена, когда гастрономический мир все чаще тяготеет к минимализму и «чистым тарелкам», домашние блюда продолжают сохранять свой статус кулинарных антидепрессантов. Они дарят комфорт, уют и тот самый узнаваемый вкус, к которому хочется возвращаться снова и снова.
Именно таким стал салат с курицей, крекерами и плавленым сыром, рецептом которого делится фудблогер Katarina_cooks — блюдо, которое умеет быть одновременно легким, нежным, питательным и очень нарядным.
Этот салат — не просто набор ингредиентов. Это тщательно продуманная мозаика текстур: хрустящие крекеры, нежная курица, кремовый сыр, свежий маринованный лук и яйца, которые завершают композицию. И все это под легким акцентом майонезного соуса, который выступает связующей нотой блюда.
Ингредиенты
- Лук
- 1 шт.
- Яблочный уксус
- 1 ч. л
- Сахар
- ½ ч. л.
- Соль
- ¼ ч. л.
- Отварное куриное филе
- 400 г
- Майонез
- 150 г
- Крекеры соленые
- 70 г
- Яйца отварные
- 3 шт.
- Плавленый сыр
- 2 шт.
- Помидоры
-
- Зелень
-
Приготовление
Замаринуйте лук. Мелко нарежьте лук и смешайте с яблочным уксусом, сахаром и солью. Через несколько минут он станет мягким, ароматным и избавится от резкого привкуса.
Приготовьте основу. Отваренное куриное филе нарежьте тонкой соломкой.
Яйца и плавленый сыр натрите, а крекеры поломайте руками.
Сделайте идеальные слои: майонез, крекеры, курица, маринованный лук, яйца, крекеры и плавленый сыр. Обязательно каждый слой промазывайте майонезом
Украсьте блюдо яркими помидорами и веточками зелени.
Салат с курицей, крекерами и плавленым сыром — это напоминание о том, что гастрономическое удовольствие не всегда требует сложных техник. Иногда достаточно лишь качественных продуктов, правильных текстур и любви к деталям. В нем есть все: нежность, хрусткость, легкая пикантность, яркая подача и тот самый «вкус дома», которого так часто не хватает в бешеном ритме жизни.
Это блюдо, которое объединяет людей за столом, а это, без преувеличения, и есть лучшая магия кулинарии.