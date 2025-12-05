Салат с курицей, крекерами и плавленым сыром: рецепт вкусного блюда

Салат с курицей, крекерами и плавленым сыром tiktok.com_@katarinacooks

Именно таким стал салат с курицей, крекерами и плавленым сыром, рецептом которого делится фудблогер Katarina_cooks — блюдо, которое умеет быть одновременно легким, нежным, питательным и очень нарядным.

Этот салат — не просто набор ингредиентов. Это тщательно продуманная мозаика текстур: хрустящие крекеры, нежная курица, кремовый сыр, свежий маринованный лук и яйца, которые завершают композицию. И все это под легким акцентом майонезного соуса, который выступает связующей нотой блюда.

Ингредиенты Лук 1 шт. Яблочный уксус 1 ч. л Сахар ½ ч. л. Соль ¼ ч. л. Отварное куриное филе 400 г Майонез 150 г Крекеры соленые 70 г Яйца отварные 3 шт. Плавленый сыр 2 шт. Помидоры Зелень

Приготовление

Замаринуйте лук. Мелко нарежьте лук и смешайте с яблочным уксусом, сахаром и солью. Через несколько минут он станет мягким, ароматным и избавится от резкого привкуса. Приготовьте основу. Отваренное куриное филе нарежьте тонкой соломкой. Яйца и плавленый сыр натрите, а крекеры поломайте руками. Сделайте идеальные слои: майонез, крекеры, курица, маринованный лук, яйца, крекеры и плавленый сыр. Обязательно каждый слой промазывайте майонезом Украсьте блюдо яркими помидорами и веточками зелени.

Салат с курицей, крекерами и плавленым сыром — это напоминание о том, что гастрономическое удовольствие не всегда требует сложных техник. Иногда достаточно лишь качественных продуктов, правильных текстур и любви к деталям. В нем есть все: нежность, хрусткость, легкая пикантность, яркая подача и тот самый «вкус дома», которого так часто не хватает в бешеном ритме жизни.

Это блюдо, которое объединяет людей за столом, а это, без преувеличения, и есть лучшая магия кулинарии.