Рецепты
73
1 мин

Салат с курицей, маринованными огурцами, яйцами и греческим йогуртом: рецепт низкокалорийной закуски

Этот салат получается полезным, легким и низкокалорийным.

Екатерина Труш
50 минут
101 ккал
Салат с курицей, маринованными огурцами, яйцами и греческим йогуртом

Идеально подойдет для обеда, ужина или как перекус.

Ингредиенты

куриное филе
200 г
яйца куриные
2 шт.
маринованные огурцы
150 г
лук фиолетовый
1 шт.
греческий йогурт
150 г
горчица
1 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут с момента закипания. Остудите и нарежьте на средние кубики.

  2. Яйца отварите 8-10 минут с момента закипания. Остудите, очистите и нарежьте на кубики.

  3. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  4. Огурцы также нарежьте на мелкие кубики.

  5. В миску выложите куриное филе, яйца, маринованные огурцы, лук, горчицу, перец черный молотый, соль, заправьте греческим йогуртом, перемешайте и выложите в салатник.

Советы:

  • Горчицу используйте любую.

