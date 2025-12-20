- Дата публикации
Категория
- Рецепты
Салат с курицей, маринованными огурцами, яйцами и греческим йогуртом: рецепт низкокалорийной закуски
Этот салат получается полезным, легким и низкокалорийным.
Идеально подойдет для обеда, ужина или как перекус.
Ингредиенты
- куриное филе
- 200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- маринованные огурцы
- 150 г
- лук фиолетовый
- 1 шт.
- греческий йогурт
- 150 г
- горчица
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут с момента закипания. Остудите и нарежьте на средние кубики.
Яйца отварите 8-10 минут с момента закипания. Остудите, очистите и нарежьте на кубики.
Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
Огурцы также нарежьте на мелкие кубики.
В миску выложите куриное филе, яйца, маринованные огурцы, лук, горчицу, перец черный молотый, соль, заправьте греческим йогуртом, перемешайте и выложите в салатник.
Советы:
Горчицу используйте любую.