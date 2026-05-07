Салат с курицей, морковью, сыром и яйцами

Простой, сочный салат из доступных продуктов, где все ингредиенты отлично дополняют друг друга.

Этот пикантный, вкусный салат приготовьте на любой праздничный стол, и он очень понравится всем вашим гостям.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г;

  • яйца куриные — 3 шт.;

  • морковь свежая — 1 шт. (крупная);

  • сыр твердый — 100 г;

  • чеснок — 2 шт.;

  • майонез — 2 шт.;

  • сметана — 1 ст. л.;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Куриное филе выложите в кастрюлю, посолите и отварите 25 минут с момента закипания.

  2. Остудите в бульоне, затем разделите на волокна.

  3. Яйца отварите 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на мелкие кубики.

  4. Морковь помойте, очистите и натрите на среднюю терку.

  5. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  6. Сыр натрите на среднюю терку.

  7. В миску выложите куриное филе, яйца, морковь, сыр, чеснок.

  8. Добавьте перец черный молотый, посолите, заправьте майонезом, сметаной, перемешайте и выложите в салатник.

Советы:

  • Салат по желанию можно заправить только майонезом или сметаной.

