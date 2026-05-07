Салат с курицей, морковью, сыром и яйцами
Простой, сочный салат из доступных продуктов, где все ингредиенты отлично дополняют друг друга.
Этот пикантный, вкусный салат приготовьте на любой праздничный стол, и он очень понравится всем вашим гостям.
Ингредиенты:
куриное филе — 300 г;
яйца куриные — 3 шт.;
морковь свежая — 1 шт. (крупная);
сыр твердый — 100 г;
чеснок — 2 шт.;
майонез — 2 шт.;
сметана — 1 ст. л.;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Куриное филе выложите в кастрюлю, посолите и отварите 25 минут с момента закипания.
Остудите в бульоне, затем разделите на волокна.
Яйца отварите 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на мелкие кубики.
Морковь помойте, очистите и натрите на среднюю терку.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Сыр натрите на среднюю терку.
В миску выложите куриное филе, яйца, морковь, сыр, чеснок.
Добавьте перец черный молотый, посолите, заправьте майонезом, сметаной, перемешайте и выложите в салатник.
Советы:
Салат по желанию можно заправить только майонезом или сметаной.