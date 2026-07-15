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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
188
Время на прочтение
1 мин

Салат с курицей: рецепт легкого и питательного блюда

Современная кухня всё больше склоняется к простым решениям: минимум времени, максимум пользы и вкуса. Именно таким и является этот салат с курицей — блюдо, которое не требует сложных ингредиентов или многочасового пребывания у плиты.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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салат с курицей tiktok.com/@mil_alexx_pp

салат с курицей tiktok.com/@mil_alexx_pp

Когда хочется чего-то одновременно вкусного, полезного и простого, на помощь приходят салаты, которые легко вписываются в ритм современной жизни. На странице mil_alexx_pp рассказали о рецепте салата с курицей — свежего, сбалансированного и идеального для перекуса, обеда или ужина. Всего 15 минут — и на столе блюдо, сочетающее белок, овощи и нежную заправку.

Ингредиенты

  • салатный микс — 250 г

  • варёное или запечённое куриное филе — 250 г

  • помидоры черри — 12 шт.

  • тёртый твёрдый сыр — 50 г

  • огурец — 1 шт.

  • кукуруза — 120 г

  • соль

  • перец

  • кунжут

Для заправки

  • белый йогурт или сметана — 2–3 ст. л.

  • горчица — 1 ч. л

  • соль

  • перец

Приготовление

  1. Выложите салатный микс в большую тарелку, добавьте нарезанное кубиками куриное филе, помидоры черри, огурец, кукурузу и тертый твёрдый сыр.

  2. Отдельно приготовьте заправку: смешайте белый йогурт или сметану с горчицей, солью и перцем.

  3. Затем добавьте заправку в салат, тщательно перемешайте и подавайте.

  4. По желанию блюдо можно дополнить кунжутом, он придаст легкую ореховую нотку и красиво украсит подачу.

Салат с курицей — это как раз тот случай, когда полезное может быть очень вкусным. Свежие овощи, нежное филе, сыр и легкая заправка создают гармоничное сочетание, которое не надоедает и легко становится частью повседневного меню.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
188
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