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Салат с курицей: рецепт легкого и питательного блюда
Современная кухня всё больше склоняется к простым решениям: минимум времени, максимум пользы и вкуса. Именно таким и является этот салат с курицей — блюдо, которое не требует сложных ингредиентов или многочасового пребывания у плиты.
Когда хочется чего-то одновременно вкусного, полезного и простого, на помощь приходят салаты, которые легко вписываются в ритм современной жизни. На странице mil_alexx_pp рассказали о рецепте салата с курицей — свежего, сбалансированного и идеального для перекуса, обеда или ужина. Всего 15 минут — и на столе блюдо, сочетающее белок, овощи и нежную заправку.
Ингредиенты
салатный микс — 250 г
варёное или запечённое куриное филе — 250 г
помидоры черри — 12 шт.
тёртый твёрдый сыр — 50 г
огурец — 1 шт.
кукуруза — 120 г
соль
перец
кунжут
Для заправки
белый йогурт или сметана — 2–3 ст. л.
горчица — 1 ч. л
соль
перец
Приготовление
Выложите салатный микс в большую тарелку, добавьте нарезанное кубиками куриное филе, помидоры черри, огурец, кукурузу и тертый твёрдый сыр.
Отдельно приготовьте заправку: смешайте белый йогурт или сметану с горчицей, солью и перцем.
Затем добавьте заправку в салат, тщательно перемешайте и подавайте.
По желанию блюдо можно дополнить кунжутом, он придаст легкую ореховую нотку и красиво украсит подачу.
Салат с курицей — это как раз тот случай, когда полезное может быть очень вкусным. Свежие овощи, нежное филе, сыр и легкая заправка создают гармоничное сочетание, которое не надоедает и легко становится частью повседневного меню.