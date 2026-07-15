Салат с курицей: рецепт легкого и питательного блюда

салат с курицей tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Когда хочется чего-то одновременно вкусного, полезного и простого, на помощь приходят салаты, которые легко вписываются в ритм современной жизни. На странице mil_alexx_pp рассказали о рецепте салата с курицей — свежего, сбалансированного и идеального для перекуса, обеда или ужина. Всего 15 минут — и на столе блюдо, сочетающее белок, овощи и нежную заправку.

Ингредиенты

салатный микс — 250 г

варёное или запечённое куриное филе — 250 г

помидоры черри — 12 шт.

тёртый твёрдый сыр — 50 г

огурец — 1 шт.

кукуруза — 120 г

соль

перец

кунжут

Для заправки

белый йогурт или сметана — 2–3 ст. л.

горчица — 1 ч. л

соль

перец

Приготовление

Выложите салатный микс в большую тарелку, добавьте нарезанное кубиками куриное филе, помидоры черри, огурец, кукурузу и тертый твёрдый сыр. Отдельно приготовьте заправку: смешайте белый йогурт или сметану с горчицей, солью и перцем. Затем добавьте заправку в салат, тщательно перемешайте и подавайте. По желанию блюдо можно дополнить кунжутом, он придаст легкую ореховую нотку и красиво украсит подачу.

Салат с курицей — это как раз тот случай, когда полезное может быть очень вкусным. Свежие овощи, нежное филе, сыр и легкая заправка создают гармоничное сочетание, которое не надоедает и легко становится частью повседневного меню.

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