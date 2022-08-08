Салат с лисичками и курицей от Андрея Величко

Пока сезон этих грибов, нужно успеть их приготовить.
Перед приготовлением грибы необходимо проварить 3-5 минут в кипятке и после переложить в холодную воду (резко охладить). Для этого вскипятите в кастрюле воду, добавьте в нее разрезанную на 4 части луковицу, несколько лавровых листьев, соль, душистый перец и любые травы по вкусу (чабрец, стебли петрушки). Очень важно сделать воду немного кислой – добавить либо винного уксуса, либо фруктового уксуса, либо сухого белого вина. Самое короткое отваривание в соленой кислой ароматной воде позволит получить плотные лисички без лишней горечи, но с характерным вкусом.
Готовим их с куриной грудкой и листьями салата.
Для 4 порций нам понадобится:
- 1 куриная грудка (230-280 г)
- 200-250 г проваренных лисичек
- любые салатные листья — латук, римский салат, руккола, дубок, лолло россо
- 150-200 г помидоров черри
- 60 г твердого выдержанного сыра
- 4 щепотки орехов — грецких, кедровых, фундука и т.п.
Соус для салата:
- 5-6 ст. л. оливкового или подсолнечного масла, или масла виноградных косточек
- 2 ст. л. соуса ворчестера
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. зерновой горчицы
- 1/2 ч. л. сока лимона
- 1 ч. л. меда
- соль, черный перец по вкусу
Шаг 1
Как отварить куриное филе?
Многие не любят куриное филе из-за того, что оно сухое. Но есть способ отварить, когда филе будет сочным. Залейте кусок (без кожи!) холодной водой, добавьте соль, любимые специи и на среднем огне доведите до кипения. Как закипит, сразу выключайте огонь и оставляйте мясо в воде до полного остывания. Куриная грудинка, отваренная таким образом, получается достаточно сочной и вкусной. Конечно, если у вас большие бройлеры весом по 500 г, разрезайте на 2 части.
Когда мясо охладится, нарежьте его тонкими слайсами толщиной 1-2 мм и замаринуйте в соусе для салата. Мой совет – отварите немного больше мяса, и вы сможете использовать его для сэндвичей и любых горячих бутербродов.
Шаг 2
Соус для салата. Смешайте все ингредиенты в миске до однородной массы. Можно использовать венчик. Вкус готового соуса должен быть сбалансированным, но в кисло-соленую сторону.
Шаг 3
Отдельно заправьте парой ложек этого соуса лисички и оставьте на 20-30 минут. За это время подготовьте салатные листья.
Шаг 4
Как подготовить салатные листья? Я рекомендую листья залить холодной водой, хорошо промыть от песка или земли, поменяв воду несколько раз. После этого оставьте в чистой холодной воде на время. Салат наберет воды и станет более хрустящим, а это главное. После этого можно немного просушить на полотенце и порвать листья руками или порезать ножом.
Шаг 5
Собираем салат. У нас под рукой нарезано замаринованное мясо и грибы. А также подготовленные листья салата и соус.
Все просто: заправляем салатные листья соусом и выкладываем в глубокую тарелку или миску, в которой подадите на стол. На листья укладываем куриное филе, маринованные лисички и помидоры черри, разрезанные пополам или на 4 части. Посыпаем салат орешками и слайсами твердого сыра.
Сочетание лисичек, выдержанного сыра и кисловатого соуса с хрустящими листьями салата проверено!
Приятного аппетита!
Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".
На своей странице Facebook он делится со своими читателями интересными рецептами и секретами приготовления блюд.
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