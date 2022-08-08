Салат с лисичками и курицей от Андрея Величко

Пока сезон этих грибов, нужно успеть их приготовить.

Перед приготовлением грибы необходимо проварить 3-5 минут в кипятке и после переложить в холодную воду (резко охладить). Для этого вскипятите в кастрюле воду, добавьте в нее разрезанную на 4 части луковицу, несколько лавровых листьев, соль, душистый перец и любые травы по вкусу (чабрец, стебли петрушки). Очень важно сделать воду немного кислой – добавить либо винного уксуса, либо фруктового уксуса, либо сухого белого вина. Самое короткое отваривание в соленой кислой ароматной воде позволит получить плотные лисички без лишней горечи, но с характерным вкусом.

Готовим их с куриной грудкой и листьями салата.

Для 4 порций нам понадобится:

1 куриная грудка (230-280 г)

200-250 г проваренных лисичек

любые салатные листья — латук, римский салат, руккола, дубок, лолло россо

150-200 г помидоров черри

60 г твердого выдержанного сыра

4 щепотки орехов — грецких, кедровых, фундука и т.п.

Соус для салата:

5-6 ст. л. оливкового или подсолнечного масла, или масла виноградных косточек

2 ст. л. соуса ворчестера

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. зерновой горчицы

1/2 ч. л. сока лимона

1 ч. л. меда

соль, черный перец по вкусу

Шаг 1

Как отварить куриное филе?

Многие не любят куриное филе из-за того, что оно сухое. Но есть способ отварить, когда филе будет сочным. Залейте кусок (без кожи!) холодной водой, добавьте соль, любимые специи и на среднем огне доведите до кипения. Как закипит, сразу выключайте огонь и оставляйте мясо в воде до полного остывания. Куриная грудинка, отваренная таким образом, получается достаточно сочной и вкусной. Конечно, если у вас большие бройлеры весом по 500 г, разрезайте на 2 части.

Когда мясо охладится, нарежьте его тонкими слайсами толщиной 1-2 мм и замаринуйте в соусе для салата. Мой совет – отварите немного больше мяса, и вы сможете использовать его для сэндвичей и любых горячих бутербродов.

Шаг 2

Соус для салата. Смешайте все ингредиенты в миске до однородной массы. Можно использовать венчик. Вкус готового соуса должен быть сбалансированным, но в кисло-соленую сторону.

Шаг 3

Отдельно заправьте парой ложек этого соуса лисички и оставьте на 20-30 минут. За это время подготовьте салатные листья.

Шаг 4

Как подготовить салатные листья? Я рекомендую листья залить холодной водой, хорошо промыть от песка или земли, поменяв воду несколько раз. После этого оставьте в чистой холодной воде на время. Салат наберет воды и станет более хрустящим, а это главное. После этого можно немного просушить на полотенце и порвать листья руками или порезать ножом.

Шаг 5

Собираем салат. У нас под рукой нарезано замаринованное мясо и грибы. А также подготовленные листья салата и соус.

Все просто: заправляем салатные листья соусом и выкладываем в глубокую тарелку или миску, в которой подадите на стол. На листья укладываем куриное филе, маринованные лисички и помидоры черри, разрезанные пополам или на 4 части. Посыпаем салат орешками и слайсами твердого сыра.

Сочетание лисичек, выдержанного сыра и кисловатого соуса с хрустящими листьями салата проверено!

Приятного аппетита!

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице Facebook он делится со своими читателями интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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