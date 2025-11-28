- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат с макаронами и курицей: интересный рецепт
Этот салат дарит ощущение настоящей гастрономической роскоши без лишних усилий.
Салат с макаронами и курицей, который стремительно набирает популярность благодаря фудблогеру Eric Lahuerta, — это блюдо из простых ингредиентов, которые превращаются в нечто изысканное и невероятно вкусное.
Ингредиенты
- паста
- 200 г
- куриные бедра без костей
- 4 шт.
- яйца
- 3 шт.
- каперсы
- 20 шт.
- вяленые томаты
- 4 шт.
- пармезан
- 80 г
- оливки
- 10 шт.
- майонез
-
- медовая горчица
-
- натуральный йогурт
-
- оливковое масло
-
- соль
-
- чёрный перец
-
- свежий зелёный лук
-
Приготовление
Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте куриные бедра с обеих сторон до золотистости. Дайте остыть и нарежьте полосками.
Отварите пасту до состояния al dente, процедите и оставьте остыть. Теплая паста лучше впитывает вкус, поэтому долго не медлите.
Отварите яйца 10 мин, охладите, очистите и нарежьте крупными кусками.
Мелко порежьте пармезан, черные оливки и вяленые томаты.
В большой миске смешайте пасту, курицу, яйца, каперсы, пармезан, оливки и томаты. Добавьте оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте.
Смешайте майонез, медовую горчицу и немного йогурта. Полейте салат сверху и посыпьте луком.
Этот салат одновременно простой и стильный, со вкусом средиземноморских каникул. Попробуйте и он станет вашим фаворитом.