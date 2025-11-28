Салат с макаронами и курицей: интересный рецепт

Салат с макаронами и курицей instagram.comericlahuerta / © Instagram

Реклама

Салат с макаронами и курицей, который стремительно набирает популярность благодаря фудблогеру Eric Lahuerta, — это блюдо из простых ингредиентов, которые превращаются в нечто изысканное и невероятно вкусное.

Ингредиенты паста 200 г куриные бедра без костей 4 шт. яйца 3 шт. каперсы 20 шт. вяленые томаты 4 шт. пармезан 80 г оливки 10 шт. майонез медовая горчица натуральный йогурт оливковое масло соль чёрный перец свежий зелёный лук

Приготовление

Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте куриные бедра с обеих сторон до золотистости. Дайте остыть и нарежьте полосками. Отварите пасту до состояния al dente, процедите и оставьте остыть. Теплая паста лучше впитывает вкус, поэтому долго не медлите. Отварите яйца 10 мин, охладите, очистите и нарежьте крупными кусками. Мелко порежьте пармезан, черные оливки и вяленые томаты. В большой миске смешайте пасту, курицу, яйца, каперсы, пармезан, оливки и томаты. Добавьте оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте. Смешайте майонез, медовую горчицу и немного йогурта. Полейте салат сверху и посыпьте луком.

Этот салат одновременно простой и стильный, со вкусом средиземноморских каникул. Попробуйте и он станет вашим фаворитом.