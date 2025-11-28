ТСН в социальных сетях

Рецепты
50
1 мин

Салат с макаронами и курицей: интересный рецепт

Этот салат дарит ощущение настоящей гастрономической роскоши без лишних усилий.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Салат с макаронами и курицей

Салат с макаронами и курицей / © Instagram

Салат с макаронами и курицей, который стремительно набирает популярность благодаря фудблогеру Eric Lahuerta, — это блюдо из простых ингредиентов, которые превращаются в нечто изысканное и невероятно вкусное.

Ингредиенты

паста
200 г
куриные бедра без костей
4 шт.
яйца
3 шт.
каперсы
20 шт.
вяленые томаты
4 шт.
пармезан
80 г
оливки
10 шт.
майонез
медовая горчица
натуральный йогурт
оливковое масло
соль
чёрный перец
свежий зелёный лук

Приготовление

  1. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте куриные бедра с обеих сторон до золотистости. Дайте остыть и нарежьте полосками.

  2. Отварите пасту до состояния al dente, процедите и оставьте остыть. Теплая паста лучше впитывает вкус, поэтому долго не медлите.

  3. Отварите яйца 10 мин, охладите, очистите и нарежьте крупными кусками.

  4. Мелко порежьте пармезан, черные оливки и вяленые томаты.

  5. В большой миске смешайте пасту, курицу, яйца, каперсы, пармезан, оливки и томаты. Добавьте оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте.

  6. Смешайте майонез, медовую горчицу и немного йогурта. Полейте салат сверху и посыпьте луком.

Этот салат одновременно простой и стильный, со вкусом средиземноморских каникул. Попробуйте и он станет вашим фаворитом.

