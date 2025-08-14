ТСН в социальных сетях

Салат с маринованными огурцами, оливками и сыром: оригинальный рецепт

Летние дни требуют особых блюд — легких, ярких, ароматных. Один из таких рецептов пришел к нам из Средиземноморья.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Салат с маринованными огурцами, оливками и сыром instagram.com_santifoods

Салат с маринованными огурцами, оливками и сыром instagram.com_santifoods / © Instagram

Испанцы называют его «Летний аперитив» — закуска, которую подают перед основной трапезой, чтобы разжечь аппетит. Она сочетает пикантность маринованных огурчиков, солоноватый вкус фаршированных оливок, нежность сыра и пряную свежесть лимонной цедры и базилика.

Этот салат готовится всего за 10 мин, но выглядит так, будто вы только что вернулись с кулинарного мастер-класса в Барселоне, а как его приготовить рассказали на странице Santifoods.

Ингредиенты

Салат

  • Маринованные огурцы (корнишоны) 150 г

  • Оливки, фаршированные перцем или анчоусами 100 г

  • Вяленые помидоры 70 г

  • Сыр эменталь 100 г

  • Колбаска фуэте 80 г

Заправка

  • Цедра одного лимона

  • Бальзамический уксус 1 ст. л

  • Оливковое масло 2 ст. л

  • Сок половины лимона

  • Свежий базилик

  • Соль

  • Перец

Приготовление

  1. Корнишоны нарежьте кружочками или на половинки. Оливки оставьте целыми для более выразительной текстуры.

  2. Эменталь нарежьте кубиками, фуэте — тонкими кружочками.

  3. Добавьте вяленые томаты, если они слишком сухие, замочите их в теплой воде на 10 мин и обсушите бумажным полотенцем.

  4. В небольшой мисочке смешайте оливковое масло, лимонный сок, бальзамический уксус, цедру лимона и измельченный базилик. Добавьте соль и перец.

  5. В большой миске осторожно соедините все ингредиенты и полейте заправкой.

  6. Выложите салат на тарелку, украсьте веточками базилика и, по желанию, несколькими каплями бальзамического крема.

Советы

  • Если хотите придать салату средиземноморский аромат, добавьте немного сушеного орегано.

  • Блюдо прекрасно сочетается с бокалом белого сухого вина или домашнего лимонада.

Он сочетает сразу несколько гастрономических «изюминок»: пикантность маринованных овощей, сливочность сыра, аромат свежих трав и легкую кислинку цитрусовой заправки. Такая закуска не только поднимет настроение, но и создаст атмосферу маленького гастрономического праздника даже в обычный будний день.

