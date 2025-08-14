- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 2 мин
Салат с маринованными огурцами, оливками и сыром: оригинальный рецепт
Летние дни требуют особых блюд — легких, ярких, ароматных. Один из таких рецептов пришел к нам из Средиземноморья.
Испанцы называют его «Летний аперитив» — закуска, которую подают перед основной трапезой, чтобы разжечь аппетит. Она сочетает пикантность маринованных огурчиков, солоноватый вкус фаршированных оливок, нежность сыра и пряную свежесть лимонной цедры и базилика.
Этот салат готовится всего за 10 мин, но выглядит так, будто вы только что вернулись с кулинарного мастер-класса в Барселоне, а как его приготовить рассказали на странице Santifoods.
Ингредиенты
Салат
Маринованные огурцы (корнишоны) 150 г
Оливки, фаршированные перцем или анчоусами 100 г
Вяленые помидоры 70 г
Сыр эменталь 100 г
Колбаска фуэте 80 г
Заправка
Цедра одного лимона
Бальзамический уксус 1 ст. л
Оливковое масло 2 ст. л
Сок половины лимона
Свежий базилик
Соль
Перец
Приготовление
Корнишоны нарежьте кружочками или на половинки. Оливки оставьте целыми для более выразительной текстуры.
Эменталь нарежьте кубиками, фуэте — тонкими кружочками.
Добавьте вяленые томаты, если они слишком сухие, замочите их в теплой воде на 10 мин и обсушите бумажным полотенцем.
В небольшой мисочке смешайте оливковое масло, лимонный сок, бальзамический уксус, цедру лимона и измельченный базилик. Добавьте соль и перец.
В большой миске осторожно соедините все ингредиенты и полейте заправкой.
Выложите салат на тарелку, украсьте веточками базилика и, по желанию, несколькими каплями бальзамического крема.
Советы
Если хотите придать салату средиземноморский аромат, добавьте немного сушеного орегано.
Блюдо прекрасно сочетается с бокалом белого сухого вина или домашнего лимонада.
Он сочетает сразу несколько гастрономических «изюминок»: пикантность маринованных овощей, сливочность сыра, аромат свежих трав и легкую кислинку цитрусовой заправки. Такая закуска не только поднимет настроение, но и создаст атмосферу маленького гастрономического праздника даже в обычный будний день.