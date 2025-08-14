Салат с маринованными огурцами, оливками и сыром: оригинальный рецепт

Салат с маринованными огурцами, оливками и сыром instagram.com_santifoods / © Instagram

Содержание Ингредиенты Салат Заправка Приготовление Советы

Испанцы называют его «Летний аперитив» — закуска, которую подают перед основной трапезой, чтобы разжечь аппетит. Она сочетает пикантность маринованных огурчиков, солоноватый вкус фаршированных оливок, нежность сыра и пряную свежесть лимонной цедры и базилика.

Этот салат готовится всего за 10 мин, но выглядит так, будто вы только что вернулись с кулинарного мастер-класса в Барселоне, а как его приготовить рассказали на странице Santifoods.

Ингредиенты

Салат

Маринованные огурцы (корнишоны) 150 г

Оливки, фаршированные перцем или анчоусами 100 г

Вяленые помидоры 70 г

Сыр эменталь 100 г

Колбаска фуэте 80 г

Заправка

Цедра одного лимона

Бальзамический уксус 1 ст. л

Оливковое масло 2 ст. л

Сок половины лимона

Свежий базилик

Соль

Перец

Приготовление

Корнишоны нарежьте кружочками или на половинки. Оливки оставьте целыми для более выразительной текстуры. Эменталь нарежьте кубиками, фуэте — тонкими кружочками. Добавьте вяленые томаты, если они слишком сухие, замочите их в теплой воде на 10 мин и обсушите бумажным полотенцем. В небольшой мисочке смешайте оливковое масло, лимонный сок, бальзамический уксус, цедру лимона и измельченный базилик. Добавьте соль и перец. В большой миске осторожно соедините все ингредиенты и полейте заправкой. Выложите салат на тарелку, украсьте веточками базилика и, по желанию, несколькими каплями бальзамического крема.

Советы

Если хотите придать салату средиземноморский аромат, добавьте немного сушеного орегано.

Блюдо прекрасно сочетается с бокалом белого сухого вина или домашнего лимонада.

Он сочетает сразу несколько гастрономических «изюминок»: пикантность маринованных овощей, сливочность сыра, аромат свежих трав и легкую кислинку цитрусовой заправки. Такая закуска не только поднимет настроение, но и создаст атмосферу маленького гастрономического праздника даже в обычный будний день.