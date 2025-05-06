- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 2 мин
Салат с охотничьими колбасками: интересный и бюджетный рецепт
Если вы ищете быстрый, сытный и недорогой вариант салата, который подходит как для обычного ужина, так и для праздничного стола, попробуйте этот рецепт с охотничьими колбасками.
Этот салат очень вкусный и готовится из доступных ингредиентов, а главное он всегда вызывает восторг у гостей. Охотничьи колбаски придают блюду пикантность и насыщенный вкус, а свежие овощи добавляют легкости и приятной текстуры. Такой салат точно придется по душе как мясоедам, так и тем, кто просто ценит гармоничное сочетание продуктов. О рецепте его приготовления рассказали на странице Petro Cook.
Ингредиенты
- Охотничьи колбаски
- 3–4 шт.
- Помидор черри
- 7–8 шт.
- Свежий огурец
- 1 шт.
- Твердый сыр
- 100г
- Зеленый лук
- 2–3 стебля
- Консервированная кукуруза
- 2–3 ст.
- Майонез
- 2–3 ст.
- Соль
-
- Перец
-
Приготовление
Начните с колбасок — их следует нарезать небольшими кружочками или полукольцами. Если они слишком длинные или толстые, разделите их на меньшие кусочки. Переложите в большую салатницу.
Помидоры хорошо промойте и разрежьте пополам или четвертинки в зависимости от размера.
Огурец очищать не нужно, если кожура тонкая. Нарежьте его маленькими кубиками.
Выбирайте любимый твердый сыр — он должен обладать выраженным вкусом, но хорошо сочетаться с другими ингредиентами. Нарежьте его маленькими кубиками либо натрите на огромную терку.
Нарежьте мелко лук, используйте как зеленую часть, так и немного белой.
Если хотите, добавьте 2–3 ложки кукурузы, предварительно сцедив лишнюю жидкость.
Добавьте майонез — 2–3 ст. л. Можно использовать легкий или домашний. Аккуратно перемешайте.
Попробуйте салат и, при необходимости, добавьте немного соли и перца. Если любите острые нотки — добавьте щепотку сушеного чеснока или паприки.
Салат лучше всего есть сразу после приготовления, но если его настоять в холодильнике 15–20 мин, вкусы будут лучше сочетаться. Подавайте как самостоятельное блюдо или с хрустящими гренками, свежим хлебом или печеным картофелем.
Совет:
Если хотите сделать салат легче, замените майонез йогуртовой заправкой или смешайте майонез с ложкой сметаны — так будет менее жирно, но не менее вкусно.
Этот салат — настоящий спаситель для занятых хозяйок: готовится быстро, выглядит аппетитно, а главное — радует вкусом. Попробуйте и убедитесь сами.
Приятного аппетита!