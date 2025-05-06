Салат с охотничьими колбасками: интересный и бюджетный рецепт / © Credits

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Этот салат очень вкусный и готовится из доступных ингредиентов, а главное он всегда вызывает восторг у гостей. Охотничьи колбаски придают блюду пикантность и насыщенный вкус, а свежие овощи добавляют легкости и приятной текстуры. Такой салат точно придется по душе как мясоедам, так и тем, кто просто ценит гармоничное сочетание продуктов. О рецепте его приготовления рассказали на странице Petro Cook.

Ингредиенты Охотничьи колбаски 3–4 шт. Помидор черри 7–8 шт. Свежий огурец 1 шт. Твердый сыр 100г Зеленый лук 2–3 стебля Консервированная кукуруза 2–3 ст. Майонез 2–3 ст. Соль Перец

Приготовление

Начните с колбасок — их следует нарезать небольшими кружочками или полукольцами. Если они слишком длинные или толстые, разделите их на меньшие кусочки. Переложите в большую салатницу. Помидоры хорошо промойте и разрежьте пополам или четвертинки в зависимости от размера. Огурец очищать не нужно, если кожура тонкая. Нарежьте его маленькими кубиками. Выбирайте любимый твердый сыр — он должен обладать выраженным вкусом, но хорошо сочетаться с другими ингредиентами. Нарежьте его маленькими кубиками либо натрите на огромную терку. Нарежьте мелко лук, используйте как зеленую часть, так и немного белой. Если хотите, добавьте 2–3 ложки кукурузы, предварительно сцедив лишнюю жидкость. Добавьте майонез — 2–3 ст. л. Можно использовать легкий или домашний. Аккуратно перемешайте. Попробуйте салат и, при необходимости, добавьте немного соли и перца. Если любите острые нотки — добавьте щепотку сушеного чеснока или паприки.

Салат лучше всего есть сразу после приготовления, но если его настоять в холодильнике 15–20 мин, вкусы будут лучше сочетаться. Подавайте как самостоятельное блюдо или с хрустящими гренками, свежим хлебом или печеным картофелем.

Совет:

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Если хотите сделать салат легче, замените майонез йогуртовой заправкой или смешайте майонез с ложкой сметаны — так будет менее жирно, но не менее вкусно.

Этот салат — настоящий спаситель для занятых хозяйок: готовится быстро, выглядит аппетитно, а главное — радует вкусом. Попробуйте и убедитесь сами.

Приятного аппетита!