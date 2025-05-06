ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
117
Время на прочтение
2 мин

Салат с охотничьими колбасками: интересный и бюджетный рецепт

Если вы ищете быстрый, сытный и недорогой вариант салата, который подходит как для обычного ужина, так и для праздничного стола, попробуйте этот рецепт с охотничьими колбасками.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Салат с охотничьими колбасками: интересный и бюджетный рецепт

Салат с охотничьими колбасками: интересный и бюджетный рецепт / © Credits

Этот салат очень вкусный и готовится из доступных ингредиентов, а главное он всегда вызывает восторг у гостей. Охотничьи колбаски придают блюду пикантность и насыщенный вкус, а свежие овощи добавляют легкости и приятной текстуры. Такой салат точно придется по душе как мясоедам, так и тем, кто просто ценит гармоничное сочетание продуктов. О рецепте его приготовления рассказали на странице Petro Cook.

Ингредиенты

Охотничьи колбаски
3–4 шт.
Помидор черри
7–8 шт.
Свежий огурец
1 шт.
Твердый сыр
100г
Зеленый лук
2–3 стебля
Консервированная кукуруза
2–3 ст.
Майонез
2–3 ст.
Соль
Перец

Приготовление

  1. Начните с колбасок — их следует нарезать небольшими кружочками или полукольцами. Если они слишком длинные или толстые, разделите их на меньшие кусочки. Переложите в большую салатницу.

  2. Помидоры хорошо промойте и разрежьте пополам или четвертинки в зависимости от размера.

  3. Огурец очищать не нужно, если кожура тонкая. Нарежьте его маленькими кубиками.

  4. Выбирайте любимый твердый сыр — он должен обладать выраженным вкусом, но хорошо сочетаться с другими ингредиентами. Нарежьте его маленькими кубиками либо натрите на огромную терку.

  5. Нарежьте мелко лук, используйте как зеленую часть, так и немного белой.

  6. Если хотите, добавьте 2–3 ложки кукурузы, предварительно сцедив лишнюю жидкость.

  7. Добавьте майонез — 2–3 ст. л. Можно использовать легкий или домашний. Аккуратно перемешайте.

  8. Попробуйте салат и, при необходимости, добавьте немного соли и перца. Если любите острые нотки — добавьте щепотку сушеного чеснока или паприки.

Салат лучше всего есть сразу после приготовления, но если его настоять в холодильнике 15–20 мин, вкусы будут лучше сочетаться. Подавайте как самостоятельное блюдо или с хрустящими гренками, свежим хлебом или печеным картофелем.

Совет:

Если хотите сделать салат легче, замените майонез йогуртовой заправкой или смешайте майонез с ложкой сметаны — так будет менее жирно, но не менее вкусно.

Этот салат — настоящий спаситель для занятых хозяйок: готовится быстро, выглядит аппетитно, а главное — радует вкусом. Попробуйте и убедитесь сами.

Приятного аппетита!

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie