Салат с омлетом: интересный рецепт для новогоднего стола

Знаете ли вы, что вместо вареных яиц в салат можно добавить омлет. Это сделает его более нежным.

Салат с омлетом, куриной грудкой и кукурузой – вкусный и оригинальный рецепт, который разнообразит праздничное меню.

Ингредиенты:

куриная филе – 500 г

кукуруза консервированная – 1 банка

яйца – 4 шт.

молоко – 3 ст. л.

лук репчатый – 1 шт. (средний)

соль и перец черный молотый

майонез

морковь вареная – 1 шт. (для украшения)

растительное масло (для жарки омлетов)

Маринад для лука:

сок лимонный – 0,5 ч. л.

соль – щепотка

перец черный молотый – по вкусу

Приготовление:

Яйца взбейте с молоком венчиком. Сковороду нагрейте, добавьте немного растительного масла. Затем влейте омлетную смесь, круговыми движениями распределите по всему диаметру сковороды. Обжаривайте с обеих сторон на среднем огне. Остудите и нарежьте тонкой соломкой.

Вымойте куриное филе и поставьте вариться. После закипания варите 20-25 минут, снимая образовавшуюся пену. Поперчите, посолите по вкусу. Готовое куриное мясо остудите, нарежьте тонкими длинными полосками.

Лук нарежьте полукольцами, выложите в мисочку, посолите, поперчите, залейте лимонным соком и оставьте мариноваться на три минуты.

Блинчики, куриное филе, маринованный лук, консервированную кукурузу без жидкости соединить и перемешать.

Заправьте салат майонезом.

Советы:

Подать такой салат можно в салатнике или тарталетках, или на тосте.

Майонез и сметану можно смешать в равных пропорциях и заправить салат.

Куриную грудинку можно заменить ветчиной.

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