Салат с омлетом: интересный рецепт для новогоднего стола

Знаете ли вы, что вместо вареных яиц в салат можно добавить омлет. Это сделает его более нежным.
Салат с омлетом, куриной грудкой и кукурузой – вкусный и оригинальный рецепт, который разнообразит праздничное меню.
Ингредиенты:
- куриная филе – 500 г
- кукуруза консервированная – 1 банка
- яйца – 4 шт.
- молоко – 3 ст. л.
- лук репчатый – 1 шт. (средний)
- соль и перец черный молотый
- майонез
- морковь вареная – 1 шт. (для украшения)
- растительное масло (для жарки омлетов)
Маринад для лука:
- сок лимонный – 0,5 ч. л.
- соль – щепотка
- перец черный молотый – по вкусу
Приготовление:
Яйца взбейте с молоком венчиком. Сковороду нагрейте, добавьте немного растительного масла. Затем влейте омлетную смесь, круговыми движениями распределите по всему диаметру сковороды. Обжаривайте с обеих сторон на среднем огне. Остудите и нарежьте тонкой соломкой.
Вымойте куриное филе и поставьте вариться. После закипания варите 20-25 минут, снимая образовавшуюся пену. Поперчите, посолите по вкусу. Готовое куриное мясо остудите, нарежьте тонкими длинными полосками.
Лук нарежьте полукольцами, выложите в мисочку, посолите, поперчите, залейте лимонным соком и оставьте мариноваться на три минуты.
Блинчики, куриное филе, маринованный лук, консервированную кукурузу без жидкости соединить и перемешать.
Заправьте салат майонезом.
Советы:
- Подать такой салат можно в салатнике или тарталетках, или на тосте.
- Майонез и сметану можно смешать в равных пропорциях и заправить салат.
- Куриную грудинку можно заменить ветчиной.
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