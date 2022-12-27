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Салат с омлетом: интересный рецепт для новогоднего стола

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
937
Время на прочтение
2 мин
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Салат с омлетом: интересный рецепт для новогоднего стола

Фото: Credits

Знаете ли вы, что вместо вареных яиц в салат можно добавить омлет. Это сделает его более нежным.

Салат с омлетом, куриной грудкой и кукурузой – вкусный и оригинальный рецепт, который разнообразит праздничное меню.  

Ингредиенты:

  • куриная филе – 500 г
  • кукуруза консервированная – 1 банка
  • яйца – 4 шт.
  • молоко – 3 ст. л.
  • лук репчатый – 1 шт. (средний)
  • соль и перец черный молотый
  • майонез
  • морковь вареная – 1 шт. (для украшения)
  • растительное масло (для жарки омлетов)

Маринад для лука:

  • сок лимонный – 0,5 ч. л.
  • соль – щепотка
  • перец черный молотый – по вкусу

Приготовление:

Яйца взбейте с молоком венчиком. Сковороду нагрейте, добавьте немного растительного масла. Затем влейте омлетную смесь, круговыми движениями распределите по всему диаметру сковороды. Обжаривайте с обеих сторон на среднем огне. Остудите и нарежьте тонкой соломкой.

Вымойте куриное филе и поставьте вариться. После закипания варите 20-25 минут, снимая образовавшуюся пену. Поперчите, посолите по вкусу. Готовое куриное мясо остудите, нарежьте тонкими длинными полосками.

Лук нарежьте полукольцами, выложите в мисочку, посолите, поперчите, залейте лимонным соком и оставьте мариноваться на три минуты.

Блинчики, куриное филе, маринованный лук, консервированную кукурузу без жидкости соединить и перемешать.

Заправьте салат майонезом.

Советы:

  • Подать такой салат можно в салатнике или тарталетках, или на тосте.
  • Майонез и сметану можно смешать в равных пропорциях и заправить салат.
  • Куриную грудинку можно заменить ветчиной. 

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Дата публикации
Просмотры
937
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