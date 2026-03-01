- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат с омлетом, ветчиной, сухариками и кукурузой: рецепт для будней и праздников
Простой, хрустящий салат, который удивит вас сочетанием ингредиентов и замечательным вкусом.
Салат будет красиво смотреться, если все ингредиенты нарезать одинакового размера. Блюдо отлично подойдет для праздничного стола и на каждый день.
Ингредиенты:
ветчина — 200 г;
яйца куриные — 2 шт;
консервированная кукуруза — 220 г;
огурец свежий — 1 шт;
сухарики — 40 г;
майонез — 2 ст. л.;
соль;
перец черный молотый;
растительное масло.
Приготовление
В яйца добавьте соль, перец черный молотый и взбейте вилкой.
Сковороду нагрейте, смажьте растительным маслом и обжарьте на среднем огне, с двух сторон, омлетные блинчики. Остудите и нарежьте на полоски.
Ветчину, огурец нарежьте на брусочки.
С консервированной кукурузы слейте жидкость.
В салатник выложите ветчину, омлет, консервированную кукурузу, огурец, слегка посолите, поперчите, добавьте майонез и аккуратно перемешайте.
На поверхности салата разложите сухарики и сразу подавайте к столу.
Советы:
Сухарики выбирайте любые по вашему вкусу.
Сухарики добавляйте перед самой подачей, чтобы они не размокли.