Рецепты
48
1 мин

Салат с омлетом, ветчиной, сухариками и кукурузой: рецепт для будней и праздников

Простой, хрустящий салат, который удивит вас сочетанием ингредиентов и замечательным вкусом.

Екатерина Труш
Салат с омлетом ветчиной сухариками и кукурузой

Салат с омлетом, ветчиной, сухариками и кукурузой / © Credits

Салат будет красиво смотреться, если все ингредиенты нарезать одинакового размера. Блюдо отлично подойдет для праздничного стола и на каждый день.

Ингредиенты:

  • ветчина — 200 г;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • консервированная кукуруза — 220 г;

  • огурец свежий — 1 шт;

  • сухарики — 40 г;

  • майонез — 2 ст. л.;

  • соль;

  • перец черный молотый;

  • растительное масло.

Приготовление

  1. В яйца добавьте соль, перец черный молотый и взбейте вилкой.

  2. Сковороду нагрейте, смажьте растительным маслом и обжарьте на среднем огне, с двух сторон, омлетные блинчики. Остудите и нарежьте на полоски.

  3. Ветчину, огурец нарежьте на брусочки.

  4. С консервированной кукурузы слейте жидкость.

  5. В салатник выложите ветчину, омлет, консервированную кукурузу, огурец, слегка посолите, поперчите, добавьте майонез и аккуратно перемешайте.

  6. На поверхности салата разложите сухарики и сразу подавайте к столу.

Советы:

  • Сухарики выбирайте любые по вашему вкусу.

  • Сухарики добавляйте перед самой подачей, чтобы они не размокли.

48
