Салат с отварной говядиной: простой рецепт

Наступление холодов многое меняет в обычной жизни, внося коррективы и в наш рацион.
На смену легким овощным салатам приходят более калорийные мясные, содержащие полный набор необходимых организму веществ и дающие заряд энергии на целый день.
Приготовленный на завтрак или обед салат с отварной говядиной – это гармоничное соединение мясных белков, овощной клетчатки и полезных ненасыщенных жиров домашнего майонеза.
Ингредиенты:
- 250 г говядины
- 2 маринованных огурца
- 0,5 луковицы
- 0,5 моркови
- 1 зубок чеснока
- 2 столовые ложки майонеза
- 0,5 чайной ложки горчицы
- растительное масло
Приготовление
Морковь и лук очистить. Морковь нарезать соломкой, а лук – полукольцами. Подготовленные овощи обжарить в растительном масле до золотистого цвета.
Отварную говядину и маринованные огурцы нарезать брусочками, соединить и добавить остывшие морковь с луком
Майонез с горчицей вымешать до однородного состояния, добавить пропущенный через пресс чеснок, хорошо растереть и заправить салат.
Перед подачей салат с отварной говядиной выдержать в холодильнике.
На заметку
Вместо говядины можно использовать постную свинину, филе индейки, отварную или копченую курятину, отварной язык.
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