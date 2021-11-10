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Салат с отварной говядиной: простой рецепт

Салат с отварной говядиной: простой рецепт

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Наступление холодов многое меняет в обычной жизни, внося коррективы и в наш рацион.

На смену легким овощным салатам приходят более калорийные мясные, содержащие полный набор необходимых организму веществ и дающие заряд энергии на целый день.

Приготовленный на завтрак или обед салат с отварной говядиной – это гармоничное соединение мясных белков, овощной клетчатки и полезных ненасыщенных жиров домашнего майонеза.

Ингредиенты:

  • 250 г говядины
  • 2 маринованных огурца
  • 0,5 луковицы
  • 0,5 моркови
  • 1 зубок чеснока
  • 2 столовые ложки майонеза
  • 0,5 чайной ложки горчицы
  • растительное масло

Приготовление

Морковь и лук очистить. Морковь нарезать соломкой, а лук – полукольцами. Подготовленные овощи обжарить в растительном масле до золотистого цвета.

Отварную говядину и маринованные огурцы нарезать брусочками, соединить и добавить остывшие морковь с луком 

Майонез с горчицей вымешать до однородного состояния, добавить пропущенный через пресс чеснок, хорошо растереть и заправить салат.

Перед подачей салат с отварной говядиной выдержать в холодильнике.

На заметку

Вместо говядины можно использовать постную свинину, филе индейки, отварную или копченую курятину, отварной язык.

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