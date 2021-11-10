Салат с отварной говядиной: простой рецепт

Наступление холодов многое меняет в обычной жизни, внося коррективы и в наш рацион.

На смену легким овощным салатам приходят более калорийные мясные, содержащие полный набор необходимых организму веществ и дающие заряд энергии на целый день.

Приготовленный на завтрак или обед салат с отварной говядиной – это гармоничное соединение мясных белков, овощной клетчатки и полезных ненасыщенных жиров домашнего майонеза.

Ингредиенты:

250 г говядины

2 маринованных огурца

0,5 луковицы

0,5 моркови

1 зубок чеснока

2 столовые ложки майонеза

0,5 чайной ложки горчицы

растительное масло

Приготовление

Морковь и лук очистить. Морковь нарезать соломкой, а лук – полукольцами. Подготовленные овощи обжарить в растительном масле до золотистого цвета.

Отварную говядину и маринованные огурцы нарезать брусочками, соединить и добавить остывшие морковь с луком

Майонез с горчицей вымешать до однородного состояния, добавить пропущенный через пресс чеснок, хорошо растереть и заправить салат.

Перед подачей салат с отварной говядиной выдержать в холодильнике.

На заметку

Вместо говядины можно использовать постную свинину, филе индейки, отварную или копченую курятину, отварной язык.

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