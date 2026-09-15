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Салат с овощами, грибами и нежной сливочной заправкой: интересный рецепт
Кабачки, сладкий перец, шампиньоны и красный лук, запеченные до легкой румяности, а сверху — кремовая заправка с укропом, горчицей и соевым соусом — рецепт простого, но очень вкусного овощного салата.
Если вам хочется легкого овощного блюда, которое не требует много времени у плиты, стоит попробовать запеченные овощи с грибами, рецепт приготовления которых рассказала фуд-блогерша Лена Гусак. В этом рецепте всё максимально просто: нарезать, запечь, смешать с заправкой — и ароматная закуска готова.
Ингредиенты
кабачки — 2 шт.
болгарский перец — 2 шт.
шампиньоны — несколько штук
красный лук
молодой чеснок — 1 головка
Для кремовой заправки с укропом
сметана — 150 г
майонез — 150 г
соевый соус — 2 ст. л.
дижонская горчица — 1 ст. л
укроп — 1 пучок
Приготовление
Овощи и грибы нужно нарезать крупными кусочками и выложить на противень вместе с целой головкой чеснока.
Затем всё посолить, добавить любимые специи и щедро сбрызнуть оливковым маслом.
Запекать в духовке, разогретой до 180–200°C, примерно 30–40 мин. Ориентируйтесь на готовность овощей и легкую золотистую корочку.
Для кремовой заправки в миске нужно смешать сметану, майонез, соевый соус и дижонскую горчицу.
Добавьте свежий мелко нарезанный укроп и перемешайте.
Готовые овощи переложите в большую миску.
Запечённый чеснок выжмите из шелухи прямо в миску, ведь после духовки он становится мягким, сладковатым и особенно ароматным.
Добавьте заправку и осторожно, но тщательно всё перемешайте.
Подача
Эта закуска хороша как в тёплом, так и в охлаждённом виде. В первом случае её можно подать с поджаренным хлебом, а во втором — в качестве дополнения к горячим блюдам или мясу.
По желанию блюдо можно приготовить только из кабачков. Однако именно сочетание разных овощей делает её более интересной, ведь здесь есть и сладость перца и запечённого чеснока, и сочность кабачков, и насыщенный вкус грибов.
Запеченные овощи с грибами — простой способ превратить обычные продукты в яркую и ароматную закуску. А нежная заправка с укропом, горчицей и соевым соусом придаёт ей ту самую сливочную пикантность, благодаря которой хочется съесть ещё одну порцию.