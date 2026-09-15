Салат с овощами, грибами и нежной сливочной заправкой: интересный рецепт

Салат с овощами, грибами и нежной сливочной заправкой tiktok.com/@prosti.rezeptu

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Если вам хочется легкого овощного блюда, которое не требует много времени у плиты, стоит попробовать запеченные овощи с грибами, рецепт приготовления которых рассказала фуд-блогерша Лена Гусак. В этом рецепте всё максимально просто: нарезать, запечь, смешать с заправкой — и ароматная закуска готова.

Салат с овощами, грибами и нежной сливочной заправкой tiktok.com/@prosti.rezeptu

Ингредиенты

кабачки — 2 шт.

болгарский перец — 2 шт.

шампиньоны — несколько штук

красный лук

молодой чеснок — 1 головка

Для кремовой заправки с укропом

сметана — 150 г

майонез — 150 г

соевый соус — 2 ст. л.

дижонская горчица — 1 ст. л

укроп — 1 пучок

Салат с овощами, грибами и нежной сливочной заправкой tiktok.com/@prosti.rezeptu

Приготовление

Овощи и грибы нужно нарезать крупными кусочками и выложить на противень вместе с целой головкой чеснока. Затем всё посолить, добавить любимые специи и щедро сбрызнуть оливковым маслом. Запекать в духовке, разогретой до 180–200°C, примерно 30–40 мин. Ориентируйтесь на готовность овощей и легкую золотистую корочку. Для кремовой заправки в миске нужно смешать сметану, майонез, соевый соус и дижонскую горчицу. Добавьте свежий мелко нарезанный укроп и перемешайте. Готовые овощи переложите в большую миску. Запечённый чеснок выжмите из шелухи прямо в миску, ведь после духовки он становится мягким, сладковатым и особенно ароматным. Добавьте заправку и осторожно, но тщательно всё перемешайте.

Подача

Эта закуска хороша как в тёплом, так и в охлаждённом виде. В первом случае её можно подать с поджаренным хлебом, а во втором — в качестве дополнения к горячим блюдам или мясу.

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По желанию блюдо можно приготовить только из кабачков. Однако именно сочетание разных овощей делает её более интересной, ведь здесь есть и сладость перца и запечённого чеснока, и сочность кабачков, и насыщенный вкус грибов.

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Запеченные овощи с грибами — простой способ превратить обычные продукты в яркую и ароматную закуску. А нежная заправка с укропом, горчицей и соевым соусом придаёт ей ту самую сливочную пикантность, благодаря которой хочется съесть ещё одну порцию.

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