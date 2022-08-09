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Салат с пастой: простой и быстрый рецепт

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Салат с пастой: простой и быстрый рецепт

Фото: Credits

Салат с пастой, сыром, мясом и помидорами, приправленный зеленью и заправленный смесью лимонного сока, бальзамического уксуса и оливкового масла может быть прекрасным гарниром или закуской.

Этот салат готовится очень быстро, но всегда пользуется на столе большим успехом. 

Ингредиенты

  • паста пенне - 2 ст.
  • швейцарский сыр - 0,5 ст.
  • прошутто, салями, ветчина или любое другое любимое вами мясо - 0,5 ст.
  • помидор - 1 шт.
  • красный лук - 3 ст. л.
  • лимонный сок - 1 ст. л.
  • бальзамический уксус - 1 ст. л.
  • оливковое масло - 2 ст. л. 
  • базилик - 1 ст. л.
  • петрушка - 1 ст. л.
  • орегано сушеный - 0,5 ст. л.
  • шпинат - 1 ст.
  • соль и перец по вкусу

Приготовление

Отварите пасту. 

Пока паста варится, нарежьте кубиками помидор, мясо и сыр. Мелко нарежьте базилик и петрушку. Нарежьте мелко лук. 

Смешайте бальзамический уксус, лимон и оливковое масло. 

Когда макароны будут готовы, добавьте их в миску к остальным ингредиентам и полейте заправкой. Перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу. 

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