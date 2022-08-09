Салат с пастой: простой и быстрый рецепт

Салат с пастой, сыром, мясом и помидорами, приправленный зеленью и заправленный смесью лимонного сока, бальзамического уксуса и оливкового масла может быть прекрасным гарниром или закуской.
Этот салат готовится очень быстро, но всегда пользуется на столе большим успехом.
Ингредиенты
- паста пенне - 2 ст.
- швейцарский сыр - 0,5 ст.
- прошутто, салями, ветчина или любое другое любимое вами мясо - 0,5 ст.
- помидор - 1 шт.
- красный лук - 3 ст. л.
- лимонный сок - 1 ст. л.
- бальзамический уксус - 1 ст. л.
- оливковое масло - 2 ст. л.
- базилик - 1 ст. л.
- петрушка - 1 ст. л.
- орегано сушеный - 0,5 ст. л.
- шпинат - 1 ст.
- соль и перец по вкусу
Приготовление
Отварите пасту.
Пока паста варится, нарежьте кубиками помидор, мясо и сыр. Мелко нарежьте базилик и петрушку. Нарежьте мелко лук.
Смешайте бальзамический уксус, лимон и оливковое масло.
Когда макароны будут готовы, добавьте их в миску к остальным ингредиентам и полейте заправкой. Перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу.
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