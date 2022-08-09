Салат с пастой: простой и быстрый рецепт

Салат с пастой, сыром, мясом и помидорами, приправленный зеленью и заправленный смесью лимонного сока, бальзамического уксуса и оливкового масла может быть прекрасным гарниром или закуской.

Этот салат готовится очень быстро, но всегда пользуется на столе большим успехом.

Ингредиенты

паста пенне - 2 ст.

швейцарский сыр - 0,5 ст.

прошутто, салями, ветчина или любое другое любимое вами мясо - 0,5 ст.

помидор - 1 шт.

красный лук - 3 ст. л.

лимонный сок - 1 ст. л.

бальзамический уксус - 1 ст. л.

оливковое масло - 2 ст. л.

базилик - 1 ст. л.

петрушка - 1 ст. л.

орегано сушеный - 0,5 ст. л.

шпинат - 1 ст.

соль и перец по вкусу

Приготовление

Отварите пасту.

Пока паста варится, нарежьте кубиками помидор, мясо и сыр. Мелко нарежьте базилик и петрушку. Нарежьте мелко лук.

Смешайте бальзамический уксус, лимон и оливковое масло.

Когда макароны будут готовы, добавьте их в миску к остальным ингредиентам и полейте заправкой. Перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу.

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