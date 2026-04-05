Салат с пекинской капустой, курицей, огурцом и морковью по-корейски: классический рецепт
Приготовьте очень вкусный, простой салат, для которого достаточно нарезать все ингредиенты, смешать и заправить греческим йогуртом.
Блюдо получается легким, ярким и отлично подойдет как для сытного перекуса, так и праздничного стола.
Ингредиенты
- пекинская капуста — 300 гр;
- 300 г
- куриное филе — 300 гр;
- 300 г
- огурец свежий
- 1 шт.
- морковь по-корейски
- 200 г
- укроп свежий
- 4-5 веточек
- йогурт греческий
- 2-3 ст. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Куриное филе выложите в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения, снимите образовавшуюся пену, добавьте лавровый лист, посолите и варите на небольшом огне 25-30 минут, остудите в бульоне и нарежьте соломкой.
Пекинскую капусту промойте и нарежьте тонкими полосками.
Огурец нарежьте полукольцами.
Укроп измельчите.
В миску выложите пекинскую капусту, куриное филе, огурец, морковь по-корейски, укроп и перемешайте.
Посолите, поперчите, добавьте греческий йогурт, еще раз перемешайте и выложите в салатник.
Советы:
Вместо греческого йогурта можно использовать майонез.