Салат с пекинской капустой, курицей, огурцом и морковью по-корейски: классический рецепт

Приготовьте очень вкусный, простой салат, для которого достаточно нарезать все ингредиенты, смешать и заправить греческим йогуртом.

Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Салат с пекинской капустой, курицей огурцом и морковью по-корейски / © Credits

Блюдо получается легким, ярким и отлично подойдет как для сытного перекуса, так и праздничного стола.

Ингредиенты

пекинская капуста — 300 гр;
куриное филе — 300 гр;
огурец свежий
морковь по-корейски
укроп свежий
йогурт греческий
лавровый лист
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе выложите в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения, снимите образовавшуюся пену, добавьте лавровый лист, посолите и варите на небольшом огне 25-30 минут, остудите в бульоне и нарежьте соломкой.

  2. Пекинскую капусту промойте и нарежьте тонкими полосками.

  3. Огурец нарежьте полукольцами.

  4. Укроп измельчите.

  5. В миску выложите пекинскую капусту, куриное филе, огурец, морковь по-корейски, укроп и перемешайте.

  6. Посолите, поперчите, добавьте греческий йогурт, еще раз перемешайте и выложите в салатник.

Советы:

  • Вместо греческого йогурта можно использовать майонез.

