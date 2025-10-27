ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
243
Время на прочтение
1 мин

Салат "ленивая шуба": рецепт интересного блюда

Когда на улице прохладно, а душа просит чего-то домашнего, уютного и немножко ностальгического, самое время для салата со свеклой. Но на этот раз — без традиционных слоев, без «шубы» в ее привычном смысле.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
384 ккал
Салат с сельдью и свеклой

Салат с сельдью и свеклой / © Credits

Фудблогер Ольга Рябенко предложила свой вариант знакомого блюда — салат со свеклой и сельдью, который сочетает лучшее от винегрета. Просто, быстро, эффектно и очень вкусно.

Этот салат — настоящий компромисс между знакомыми вкусами и современным подходом к подаче. Без лишней майонезной «тяжести», но с той же насыщенностью, текстурой и ароматом, который сразу напоминает о семейных застольях. Овощи, зелень и нежное филе сельди создают сбалансированную композицию, а зернистая горчица добавляет легкий пикантный акцент.

Ингредиенты

Вареная свекла
4 шт.
Вареные яйца
4 шт.
Соленые огурцы
4 шт.
Филе сельди
200 г
Горчица в зернах
1 ч. л
Сметана
1 ст. л
Майонез
1 ст. л
Зеленый лук
Укроп
Соль
Перец

Приготовление

  1. Натрите свеклу на крупной терке.

  2. Яйца, огурцы и филе сельди нарежьте мелким кубиком.

  3. Добавьте измельченный зеленый лук и зелень.

  4. В миске смешать горчицу, сметану и майонез, это будет нежная, но пряная заправка.

  5. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной текстуры.

Совет

  • Для более яркого вкуса используйте сельдь собственного посола.

  • Если хотите сделать блюдо более легким, замените майонез на греческий йогурт или сметану повышенной жирности.

  • А чтобы придать праздничный вид, подайте салат в порционных бокалах или формочках, посыпьте сверху мелко нарезанным яйцом и веточкой укропа.

Салат прекрасно сочетается с черным хлебом, печеным картофелем или как самостоятельное блюдо. Свежесть свеклы, сочность сельди и сливочная нежность заправки создают тот самый эффект «уюта на тарелке». Это не просто салат — это новая интерпретация кулинарной ностальгии, которую хочется повторять снова и снова.

