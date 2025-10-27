Салат "ленивая шуба": рецепт интересного блюда

Салат с сельдью и свеклой / © Credits

Фудблогер Ольга Рябенко предложила свой вариант знакомого блюда — салат со свеклой и сельдью, который сочетает лучшее от винегрета. Просто, быстро, эффектно и очень вкусно.

Этот салат — настоящий компромисс между знакомыми вкусами и современным подходом к подаче. Без лишней майонезной «тяжести», но с той же насыщенностью, текстурой и ароматом, который сразу напоминает о семейных застольях. Овощи, зелень и нежное филе сельди создают сбалансированную композицию, а зернистая горчица добавляет легкий пикантный акцент.

Ингредиенты Вареная свекла 4 шт. Вареные яйца 4 шт. Соленые огурцы 4 шт. Филе сельди 200 г Горчица в зернах 1 ч. л Сметана 1 ст. л Майонез 1 ст. л Зеленый лук Укроп Соль Перец

Приготовление

Натрите свеклу на крупной терке. Яйца, огурцы и филе сельди нарежьте мелким кубиком. Добавьте измельченный зеленый лук и зелень. В миске смешать горчицу, сметану и майонез, это будет нежная, но пряная заправка. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной текстуры.

Совет

Для более яркого вкуса используйте сельдь собственного посола.

Если хотите сделать блюдо более легким, замените майонез на греческий йогурт или сметану повышенной жирности.

А чтобы придать праздничный вид, подайте салат в порционных бокалах или формочках, посыпьте сверху мелко нарезанным яйцом и веточкой укропа.

Салат прекрасно сочетается с черным хлебом, печеным картофелем или как самостоятельное блюдо. Свежесть свеклы, сочность сельди и сливочная нежность заправки создают тот самый эффект «уюта на тарелке». Это не просто салат — это новая интерпретация кулинарной ностальгии, которую хочется повторять снова и снова.