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Салат с сухариками и копченой колбасой: быстрый рецепт

Салат с сухариками и копченой колбасой: быстрый рецепт

Салат с сухариками / Фото: Credits

Иногда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное, особенно когда времени катастрофически не хватает. На приготовление этого салата вам понадобится не больше 5-7 минут, но результат непременно превзойдет ожидания. Вкус сочетает нежность капусты, насыщенность колбасы, сладкие нотки кукурузы и аппетитный хруст сухариков.

Этот салат – настоящее спасение для тех, кто ценит свое время, но не готов жертвовать вкусом. Простые ингредиенты, которые всегда найдутся под рукой, сделают этот рецепт любимым выбором многих хозяек, а рассказали о нем на странице zhuravlina_cooking.

Ингредиенты

Капуста молодая
250 г
Копченая колбаса
170 г
Кукуруза консервированная
1 банка
Сухарики со вкусом бекона
70 г
Соль
Майонез

Приготовление

  1. Тонько нашинкуйте молодую капусту. Чем тоньше вы нарежете капусту, тем нежнее получится салат. Если капуста недостаточно сочная, можно немного помять ее руками, чтобы она пустила сок.
  2. Нарежьте копченую колбасу тонкой соломкой. Это придаст салату гармонический вкус и сделает его удобным для сочетания с другими ингредиентами.
  3. Откройте банку консервированной кукурузы и слейте всю жидкость. Добавьте зернышки в миску с капустой и колбасой.
  4. Высыпьте сухарики из пакета непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими. Для этого салата лучше подходят сухарики со вкусом бекона, но можно экспериментировать с другими вкусами.
  5. Добавьте майонез по вкусу, чтобы соединить все ингредиенты. Для менее калорийного варианта можно использовать натуральный йогурт или сметану.
  6. Посолите салат по вкусу, но помните, что колбаса и сухарики уже имеют определенную соленость.
  7. Тщательно перемешайте все компоненты, но будьте осторожны, чтобы не повредить структуру сухариков.

Советы:

  • Если салат предназначен для праздничного стола, можете украсить его сверху зеленью (укропом, петрушкой или зеленым луком).
  • Для разнообразия попробуйте добавить в салат натертый творог или мелко нарезанные маринованные огурцы.
  • Если вы ждёте гостей, сухарики лучше добавлять непосредственно перед подачей, чтобы они не размякли.
  • Капусту можно заменить листьями салата.
@zhuravlina_cooking САЛАТ ЗА 5 МИНУТ ▫️ Ингредиенты: ✔️ капуста молодая – 250 гр ✔️ копченая колбаса – 170 гр ✔️ кукуруза консервированная ✔️ сухарики со вкусом бекона – 70 гр ✔️ ➡️ Через приложение @silpoua по выгодным ценам приобрела все продукты. Также больше скидок можно найти на сайте shop.silpo.ua, и все доставят к двери ✅ Приготовление: В миску добавляем тоненько нашинкованную капусту, консервированную кукурузу, нарезанную тоненькой соломкой копченую колбасу, сухарики и заправляем все майонезом. Соль по вкусу. #текток #тиктокукраина #укрктокток #краинапонадусе # украина #рецепт #салат #сухарики #капуста #салатза5минут #за5минут #простойрецепт #наскоруруку # вкусно #рецепты ♬ оригинальный звук — Zhuravlina_cooking

Этот салат идеально подходит для быстрого перекуса, праздничного стола или просто для того, чтобы порадовать себя и свою семью.

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