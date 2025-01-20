Салат с сухариками и копченой колбасой: быстрый рецепт

Иногда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное, особенно когда времени катастрофически не хватает. На приготовление этого салата вам понадобится не больше 5-7 минут, но результат непременно превзойдет ожидания. Вкус сочетает нежность капусты, насыщенность колбасы, сладкие нотки кукурузы и аппетитный хруст сухариков.
Этот салат – настоящее спасение для тех, кто ценит свое время, но не готов жертвовать вкусом. Простые ингредиенты, которые всегда найдутся под рукой, сделают этот рецепт любимым выбором многих хозяек, а рассказали о нем на странице zhuravlina_cooking.
Ингредиенты
- Капуста молодая
- 250 г
- Копченая колбаса
- 170 г
- Кукуруза консервированная
- 1 банка
- Сухарики со вкусом бекона
- 70 г
- Соль
- Майонез
Приготовление
- Тонько нашинкуйте молодую капусту. Чем тоньше вы нарежете капусту, тем нежнее получится салат. Если капуста недостаточно сочная, можно немного помять ее руками, чтобы она пустила сок.
- Нарежьте копченую колбасу тонкой соломкой. Это придаст салату гармонический вкус и сделает его удобным для сочетания с другими ингредиентами.
- Откройте банку консервированной кукурузы и слейте всю жидкость. Добавьте зернышки в миску с капустой и колбасой.
- Высыпьте сухарики из пакета непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими. Для этого салата лучше подходят сухарики со вкусом бекона, но можно экспериментировать с другими вкусами.
- Добавьте майонез по вкусу, чтобы соединить все ингредиенты. Для менее калорийного варианта можно использовать натуральный йогурт или сметану.
- Посолите салат по вкусу, но помните, что колбаса и сухарики уже имеют определенную соленость.
- Тщательно перемешайте все компоненты, но будьте осторожны, чтобы не повредить структуру сухариков.
Советы:
- Если салат предназначен для праздничного стола, можете украсить его сверху зеленью (укропом, петрушкой или зеленым луком).
- Для разнообразия попробуйте добавить в салат натертый творог или мелко нарезанные маринованные огурцы.
- Если вы ждёте гостей, сухарики лучше добавлять непосредственно перед подачей, чтобы они не размякли.
- Капусту можно заменить листьями салата.
@zhuravlina_cooking САЛАТ ЗА 5 МИНУТ ▫️ Ингредиенты: ✔️ капуста молодая – 250 гр ✔️ копченая колбаса – 170 гр ✔️ кукуруза консервированная ✔️ сухарики со вкусом бекона – 70 гр ✔️ ➡️ Через приложение @silpoua по выгодным ценам приобрела все продукты. Также больше скидок можно найти на сайте shop.silpo.ua, и все доставят к двери ✅ Приготовление: В миску добавляем тоненько нашинкованную капусту, консервированную кукурузу, нарезанную тоненькой соломкой копченую колбасу, сухарики и заправляем все майонезом. Соль по вкусу. #текток #тиктокукраина #укрктокток #краинапонадусе # украина #рецепт #салат #сухарики #капуста #салатза5минут #за5минут #простойрецепт #наскоруруку # вкусно #рецепты ♬ оригинальный звук — Zhuravlina_cooking
Этот салат идеально подходит для быстрого перекуса, праздничного стола или просто для того, чтобы порадовать себя и свою семью.
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