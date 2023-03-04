Салат с сыром, яблоками и орехами: быстрый рецепт

Это блюдо идеально подойдет тем, кто следит за фигурой.

Если вас удивили яблоки в этом рецепте, поверьте, не стоит беспокоиться, потому что сочетание этого фрукта с сыром и специями дает необычайный вкус. Такой салат получается очень легким, прекрасно подходит для завтрака или перекуса. Но лучше всего то, что готовится блюдо очень быстро и просто. Обязательно попробуйте приготовить!

Ингредиенты:

яблоки — 4 шт.

твердый сыр — 150 г

готовая горчица — 1 ч. л.

грецкие орехи

оливковое масло

сахар

соль по вкусу

зелень салата

зелень петрушки

Приготовление:

Ядра грецких орехов слегка поджарьте на сковороде в небольшом количестве оливкового масла. Дайте им остыть и порубите ножом.

Также читайте Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами

Яблоки очистите и нарежьте ломтиками. Нарежьте ломтиками сыр. Порвите руками листья салата и порежьте петрушку.

Поместите все в миску, добавьте грецкие орехи. В отдельной тарелке смешайте немного оливкового масла, горчицы и специи, хорошо перемешайте и заправьте смесью салат.

Читайте также: Теплый картофельный салат : оригинальный рецепт на четыре порции

Больше рецептов ищите в разделе "Кухня".