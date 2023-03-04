Салат с сыром, яблоками и орехами: быстрый рецепт

Это блюдо идеально подойдет тем, кто следит за фигурой.
Если вас удивили яблоки в этом рецепте, поверьте, не стоит беспокоиться, потому что сочетание этого фрукта с сыром и специями дает необычайный вкус. Такой салат получается очень легким, прекрасно подходит для завтрака или перекуса. Но лучше всего то, что готовится блюдо очень быстро и просто. Обязательно попробуйте приготовить!
Ингредиенты:
- яблоки — 4 шт.
- твердый сыр — 150 г
- готовая горчица — 1 ч. л.
- грецкие орехи
- оливковое масло
- сахар
- соль по вкусу
- зелень салата
- зелень петрушки
Приготовление:
Ядра грецких орехов слегка поджарьте на сковороде в небольшом количестве оливкового масла. Дайте им остыть и порубите ножом.
Яблоки очистите и нарежьте ломтиками. Нарежьте ломтиками сыр. Порвите руками листья салата и порежьте петрушку.
Поместите все в миску, добавьте грецкие орехи. В отдельной тарелке смешайте немного оливкового масла, горчицы и специи, хорошо перемешайте и заправьте смесью салат.
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