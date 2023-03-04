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Салат с сыром, яблоками и орехами: быстрый рецепт

Дата публикации
Просмотры
9014
Время на прочтение
1 мин
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Салат с сыром, яблоками и орехами: быстрый рецепт

Фото: Credits

Это блюдо идеально подойдет тем, кто следит за фигурой.

Если вас удивили яблоки в этом рецепте, поверьте, не стоит беспокоиться, потому что сочетание этого фрукта с сыром и специями дает необычайный вкус. Такой салат получается очень легким, прекрасно подходит для завтрака или перекуса. Но лучше всего то, что готовится блюдо очень быстро и просто. Обязательно попробуйте приготовить!

Ингредиенты:

  • яблоки — 4 шт.
  • твердый сыр — 150 г
  • готовая горчица — 1 ч. л.
  • грецкие орехи
  • оливковое масло
  • сахар
  • соль по вкусу
  • зелень салата
  • зелень петрушки

Приготовление:

Ядра грецких орехов слегка поджарьте на сковороде в небольшом количестве оливкового масла. Дайте им остыть и порубите ножом.

Яблоки очистите и нарежьте ломтиками. Нарежьте ломтиками сыр. Порвите руками листья салата и порежьте петрушку.

Поместите все в миску, добавьте грецкие орехи. В отдельной тарелке смешайте немного оливкового масла, горчицы и специи, хорошо перемешайте и заправьте смесью салат.

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Дата публикации
Просмотры
9014
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