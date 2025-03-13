Салат с тунцом и красным луком: рецепт низкокалорийного блюда

Это легкий и вкусный салат, который отлично дополнит праздничный стол или станет идеальным вариантом для ужина. Сочетание тунца, свежих овощей и пикантной заправки делает это блюдо не только полезным, но и очень аппетитным.

Это блюдо подходит как для предстоящего ужина после напряженного дня, так и для праздничного стола, ведь сочетание простых ингредиентов создает изысканный гастрономический акцент, а о рецепте рассказали на странице lenna_mazur.

Ингредиенты

Тунец в собственном соку 1 банка (80 г)

Красный лук 1 шт.

Свежий огурец 60 г

Рукола или салатный микс 30 г

Перепелиные яйца 6 шт.

Заправка:

Натуральный йогурт (2,5%) 1,5 ст. л

Горчица в зернах 1 ст. л

Лимонный сок 2 ч. л

Оливковое масло 1 ч. л

Соль

Перец

Приготовление

Отварите перепелиные яйца, остудите и очистите. Если выбрали куриные яйца, разрежьте их на четверти. Красный лук тонко нарежьте полукольцами, а огурец тонкими ломтиками. Руку или салатный микс промойте и обсушите. Откройте консервированный тунец и слегка разомните вилкой. Для заправки смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок и оливковое масло, добавьте соль и перец по вкусу. В глубокую тарелку выложите зелень, огурец, лук и тунец, добавьте яйца. Полейте заправкой и перемешайте аккуратно.

Советы:

Чтобы сделать вкус салата более мягким, красный лук можно предварительно замариновать в лимонном соке или кипятке на несколько минут.

Для разнообразия вкусов можно добавить немного авокадо или томатов черри.

Оливковое масло можно заменить льняным или греческим йогуртом.

Благодаря сочетанию белка, полезных жиров и свежих овощей этот салат прекрасно насыщает и не отягощая желудок. Он наполнит организм энергией, подарит ощущение легкости и добавит яркие краски в повседневное меню.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить салат с копченой курицей и кукурузой.

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