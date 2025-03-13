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Салат с тунцом и красным луком: рецепт низкокалорийного блюда

Салат с тунцом и красным луком: рецепт низкокалорийного блюда

Салат с тунцем и красным луком / Фото: Credits

Это легкий и вкусный салат, который отлично дополнит праздничный стол или станет идеальным вариантом для ужина. Сочетание тунца, свежих овощей и пикантной заправки делает это блюдо не только полезным, но и очень аппетитным.

Это блюдо подходит как для предстоящего ужина после напряженного дня, так и для праздничного стола, ведь сочетание простых ингредиентов создает изысканный гастрономический акцент, а о рецепте рассказали на странице lenna_mazur.

Ингредиенты

  • Тунец в собственном соку 1 банка (80 г)
  • Красный лук 1 шт.
  • Свежий огурец 60 г
  • Рукола или салатный микс 30 г
  • Перепелиные яйца 6 шт.

Заправка:

  • Натуральный йогурт (2,5%) 1,5 ст. л
  • Горчица в зернах 1 ст. л
  • Лимонный сок 2 ч. л
  • Оливковое масло 1 ч. л
  • Соль
  • Перец

Приготовление

  1. Отварите перепелиные яйца, остудите и очистите. Если выбрали куриные яйца, разрежьте их на четверти.
  2. Красный лук тонко нарежьте полукольцами, а огурец тонкими ломтиками.
  3. Руку или салатный микс промойте и обсушите.
  4. Откройте консервированный тунец и слегка разомните вилкой.
  5. Для заправки смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок и оливковое масло, добавьте соль и перец по вкусу.
  6. В глубокую тарелку выложите зелень, огурец, лук и тунец, добавьте яйца.
  7. Полейте заправкой и перемешайте аккуратно.

Советы:

  • Чтобы сделать вкус салата более мягким, красный лук можно предварительно замариновать в лимонном соке или кипятке на несколько минут.
  • Для разнообразия вкусов можно добавить немного авокадо или томатов черри.
  • Оливковое масло можно заменить льняным или греческим йогуртом.

Благодаря сочетанию белка, полезных жиров и свежих овощей этот салат прекрасно насыщает и не отягощая желудок. Он наполнит организм энергией, подарит ощущение легкости и добавит яркие краски в повседневное меню.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить салат с копченой курицей и кукурузой.

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