Салат с тунцом и красным луком: рецепт низкокалорийного блюда

Это легкий и вкусный салат, который отлично дополнит праздничный стол или станет идеальным вариантом для ужина. Сочетание тунца, свежих овощей и пикантной заправки делает это блюдо не только полезным, но и очень аппетитным.
Это блюдо подходит как для предстоящего ужина после напряженного дня, так и для праздничного стола, ведь сочетание простых ингредиентов создает изысканный гастрономический акцент, а о рецепте рассказали на странице lenna_mazur.
Ингредиенты
- Тунец в собственном соку 1 банка (80 г)
- Красный лук 1 шт.
- Свежий огурец 60 г
- Рукола или салатный микс 30 г
- Перепелиные яйца 6 шт.
Заправка:
- Натуральный йогурт (2,5%) 1,5 ст. л
- Горчица в зернах 1 ст. л
- Лимонный сок 2 ч. л
- Оливковое масло 1 ч. л
- Соль
- Перец
Приготовление
- Отварите перепелиные яйца, остудите и очистите. Если выбрали куриные яйца, разрежьте их на четверти.
- Красный лук тонко нарежьте полукольцами, а огурец тонкими ломтиками.
- Руку или салатный микс промойте и обсушите.
- Откройте консервированный тунец и слегка разомните вилкой.
- Для заправки смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок и оливковое масло, добавьте соль и перец по вкусу.
- В глубокую тарелку выложите зелень, огурец, лук и тунец, добавьте яйца.
- Полейте заправкой и перемешайте аккуратно.
Советы:
- Чтобы сделать вкус салата более мягким, красный лук можно предварительно замариновать в лимонном соке или кипятке на несколько минут.
- Для разнообразия вкусов можно добавить немного авокадо или томатов черри.
- Оливковое масло можно заменить льняным или греческим йогуртом.
Благодаря сочетанию белка, полезных жиров и свежих овощей этот салат прекрасно насыщает и не отягощая желудок. Он наполнит организм энергией, подарит ощущение легкости и добавит яркие краски в повседневное меню.
Приятного аппетита!
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