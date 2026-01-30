ТСН в социальных сетях

Рецепты
246
1 мин

Салат с тунцом в тарталетках: рецепт красивой закуски

Красивые и очень вкусные тарталетки из тунца, яиц, соленых огурцов, кукурузы и лука — это идеальный, праздничный вариант, который улетает со стола в первую очередь. А если тарталетки приготовить заранее или купить в супермаркете, то блюдо готовится за считанные минуты.

Екатерина Труш
50 минут
180 ккал
Салат с тунцом в тарталетках

Приготовленную начинку можно подать как самостоятельный салат. Тарталетки начиняйте непосредственно перед подачей к столу, чтобы они не размякли.

Ингредиенты

тунец в собственном соку
300 г
яйца куриные
3 шт.
кукуруза консервированная
200 г
соленые огурцы
2-3 шт.
лук фиолетовый
1 шт.
горчица
0,5 ч. л.
майонез
1-2 ст. л.
перец черный молотый
тарталетки
12 шт.
листья салата (небольшие)

  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и натрите на мелкую терку.

  2. Тунец выложите в тарелку и разомните вилкой.

  3. С кукурузы слейте жидкость.

  4. Соленые огурцы нарежьте мелко на кубики.

  5. Лук очистите, и также нарежьте на мелкие кубики.

  6. В миску выложите тунец, яйца, кукурузу, соленые огурцы, лук, горчицу, перец черный молотый и майонез. Перемешайте.

  7. Листья салата выложите на тарталетку, сверху салат с тунцом и украсьте кружками соленого огурца.

Советы:

  • Тарталетки украшайте по своему вкусу.

