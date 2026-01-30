- Дата публикации
-
Рецепты
246
1 мин
Салат с тунцом в тарталетках: рецепт красивой закуски
Красивые и очень вкусные тарталетки из тунца, яиц, соленых огурцов, кукурузы и лука — это идеальный, праздничный вариант, который улетает со стола в первую очередь. А если тарталетки приготовить заранее или купить в супермаркете, то блюдо готовится за считанные минуты.
Приготовленную начинку можно подать как самостоятельный салат. Тарталетки начиняйте непосредственно перед подачей к столу, чтобы они не размякли.
Ингредиенты
- тунец в собственном соку
- 300 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- кукуруза консервированная
- 200 г
- соленые огурцы
- 2-3 шт.
- лук фиолетовый
- 1 шт.
- горчица
- 0,5 ч. л.
- майонез
- 1-2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- тарталетки
- 12 шт.
- листья салата (небольшие)
-
Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и натрите на мелкую терку.
Тунец выложите в тарелку и разомните вилкой.
С кукурузы слейте жидкость.
Соленые огурцы нарежьте мелко на кубики.
Лук очистите, и также нарежьте на мелкие кубики.
В миску выложите тунец, яйца, кукурузу, соленые огурцы, лук, горчицу, перец черный молотый и майонез. Перемешайте.
Листья салата выложите на тарталетку, сверху салат с тунцом и украсьте кружками соленого огурца.
Советы:
Тарталетки украшайте по своему вкусу.