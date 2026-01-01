Салат с утиным филе и Дорблю: оригинальный рецепт

Салат с утиным филе и Дорблю tiktok.com_@dianakovtun27

Есть блюда, которые сразу создают настроение — праздничное, уютное и немного гедонистическое. Именно таким является салат с утиным филе, грушей и сыром Дорблю, рецептом которого поделились на странице dianakovtun. Утиное филе благодаря насыщенному, но деликатному вкусу, идеально сочетается с фруктами, сырами с плесенью и кисло-сладкими соусами. В европейской кухне — от Франции до Северной Италии — утка часто «дружит» именно с грушей, инжиром или ягодами.

Ингредиенты

Салат

Утиное филе 2 шт.

Груша 1 шт.

Сыр Дорблю 100 г

Сахар 50 г

Сухое красное вино 100 мл

Микс салатных листьев

Зерна граната

Соль

Перец

Соус

Горчица крепкая 1 ч. л

Горчица зернистая 2 ч. л

Оливковое масло 80 мл

Соевый соус 3 ст. л

Бальзамический уксус 2 ст. л

Приготовление

На коже филе сделайте неглубокие надрезы ромбами — это поможет равномерно вытопить жир. Посолите и поперчите с обеих сторон. Выложите филе на холодную сковородку кожей вниз, без добавления масла. Жарьте на среднем огне 10-15 мин, пока жир полностью вытопится, а кожура станет хрустящей. Переверните и обжарьте еще несколько минут до золотистой корочки. Снимите со сковороды и заверните в фольгу, так мясо «дойдет» и останется сочным. Грушу нарежьте слайсами и обжарьте на той же сковороде в утином жире. Добавьте сахар, влейте красное вино и тушите около 5 мин, пока соус слегка загустеет, а груша станет мягкой и ароматной. Смешайте оба вида горчицы, оливковое масло, соевый соус и бальзамический уксус. Соус должен быть насыщенным, с легкой кислинкой и приятной горчичной остротой. На тарелку выложите салатный микс, нарезанное ломтиками утиное филе, грушу, сыр Дорблю и зерна граната. Полейте соусом и салат готов.

Салат с утиным филе, грушей и Дорблю — это идеальный выбор, когда хочется чего-то эффектного, но без чрезмерной сложности. Он одинаково хорошо подходит для романтического ужина, праздничного стола или воскресного обеда с бокалом вина.