Салат с утиным филе и Дорблю: оригинальный рецепт
Это не просто салат, а изысканная гастрономическая композиция, где сладкое, соленое, кислое и умами сливаются в идеальный баланс. Формат — простой, результат — как в хорошем бистро Парижа или Милана.
Есть блюда, которые сразу создают настроение — праздничное, уютное и немного гедонистическое. Именно таким является салат с утиным филе, грушей и сыром Дорблю, рецептом которого поделились на странице dianakovtun. Утиное филе благодаря насыщенному, но деликатному вкусу, идеально сочетается с фруктами, сырами с плесенью и кисло-сладкими соусами. В европейской кухне — от Франции до Северной Италии — утка часто «дружит» именно с грушей, инжиром или ягодами.
Ингредиенты
Салат
Утиное филе 2 шт.
Груша 1 шт.
Сыр Дорблю 100 г
Сахар 50 г
Сухое красное вино 100 мл
Микс салатных листьев
Зерна граната
Соль
Перец
Соус
Горчица крепкая 1 ч. л
Горчица зернистая 2 ч. л
Оливковое масло 80 мл
Соевый соус 3 ст. л
Бальзамический уксус 2 ст. л
Приготовление
На коже филе сделайте неглубокие надрезы ромбами — это поможет равномерно вытопить жир. Посолите и поперчите с обеих сторон.
Выложите филе на холодную сковородку кожей вниз, без добавления масла. Жарьте на среднем огне 10-15 мин, пока жир полностью вытопится, а кожура станет хрустящей.
Переверните и обжарьте еще несколько минут до золотистой корочки.
Снимите со сковороды и заверните в фольгу, так мясо «дойдет» и останется сочным.
Грушу нарежьте слайсами и обжарьте на той же сковороде в утином жире.
Добавьте сахар, влейте красное вино и тушите около 5 мин, пока соус слегка загустеет, а груша станет мягкой и ароматной.
Смешайте оба вида горчицы, оливковое масло, соевый соус и бальзамический уксус. Соус должен быть насыщенным, с легкой кислинкой и приятной горчичной остротой.
На тарелку выложите салатный микс, нарезанное ломтиками утиное филе, грушу, сыр Дорблю и зерна граната. Полейте соусом и салат готов.
Салат с утиным филе, грушей и Дорблю — это идеальный выбор, когда хочется чего-то эффектного, но без чрезмерной сложности. Он одинаково хорошо подходит для романтического ужина, праздничного стола или воскресного обеда с бокалом вина.