Рецепты
75
2 мин

Салат с утиным филе и Дорблю: оригинальный рецепт

Это не просто салат, а изысканная гастрономическая композиция, где сладкое, соленое, кислое и умами сливаются в идеальный баланс. Формат — простой, результат — как в хорошем бистро Парижа или Милана.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Салат с утиным филе и Дорблю tiktok.com_@dianakovtun27

Есть блюда, которые сразу создают настроение — праздничное, уютное и немного гедонистическое. Именно таким является салат с утиным филе, грушей и сыром Дорблю, рецептом которого поделились на странице dianakovtun. Утиное филе благодаря насыщенному, но деликатному вкусу, идеально сочетается с фруктами, сырами с плесенью и кисло-сладкими соусами. В европейской кухне — от Франции до Северной Италии — утка часто «дружит» именно с грушей, инжиром или ягодами.

Ингредиенты

Салат

  • Утиное филе 2 шт.

  • Груша 1 шт.

  • Сыр Дорблю 100 г

  • Сахар 50 г

  • Сухое красное вино 100 мл

  • Микс салатных листьев

  • Зерна граната

  • Соль

  • Перец

Соус

  • Горчица крепкая 1 ч. л

  • Горчица зернистая 2 ч. л

  • Оливковое масло 80 мл

  • Соевый соус 3 ст. л

  • Бальзамический уксус 2 ст. л

Приготовление

  1. На коже филе сделайте неглубокие надрезы ромбами — это поможет равномерно вытопить жир. Посолите и поперчите с обеих сторон.

  2. Выложите филе на холодную сковородку кожей вниз, без добавления масла. Жарьте на среднем огне 10-15 мин, пока жир полностью вытопится, а кожура станет хрустящей.

  3. Переверните и обжарьте еще несколько минут до золотистой корочки.

  4. Снимите со сковороды и заверните в фольгу, так мясо «дойдет» и останется сочным.

  5. Грушу нарежьте слайсами и обжарьте на той же сковороде в утином жире.

  6. Добавьте сахар, влейте красное вино и тушите около 5 мин, пока соус слегка загустеет, а груша станет мягкой и ароматной.

  7. Смешайте оба вида горчицы, оливковое масло, соевый соус и бальзамический уксус. Соус должен быть насыщенным, с легкой кислинкой и приятной горчичной остротой.

  8. На тарелку выложите салатный микс, нарезанное ломтиками утиное филе, грушу, сыр Дорблю и зерна граната. Полейте соусом и салат готов.

Салат с утиным филе, грушей и Дорблю — это идеальный выбор, когда хочется чего-то эффектного, но без чрезмерной сложности. Он одинаково хорошо подходит для романтического ужина, праздничного стола или воскресного обеда с бокалом вина.

