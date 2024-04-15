Салат с ветчиной черносливом и огурцом: рецепт эффектного блюда

Приготовьте праздничный, яркий, слоеный салат с неповторимым вкусом. Главным ингредиентом блюда является копченый чернослив, который придаст салату особую пикантность. Для сборки салата используйте формировочное кольцо или прозрачный салатник.
Салат с ветчиной черносливом и огурцом
ЛИД: Приготовьте праздничный, яркий, слоеный салат с неповторимым вкусом. Главным ингредиентом блюда является копченый чернослив, который придаст салату особую пикантность. Для сборки салата используйте формировочное кольцо или прозрачный салатник.
Ветчину, огурцы, яйца, чернослив и сыр нарежьте, а репчатый лук замаринуйте. Выложите слоями и пропитайте соусом из майонеза и сметаны.
Ингредиенты:
- ветчина – 250 гр;
- яйца – 3 шт;
- огурцы свежие – 2 шт;
- красный лук – 1 шт;
- чернослив копченый – 100 гр;
- сыр твердый – 150 гр;
- сметана;
- майонез;
- соль.
- Для маринования лука:
- вода (кипяток) – 100 гр;
- сахар – 1 чл;
- уксус 9% - 1 чл;
- соль – щепотка.
Приготовление:
- Красный лук очистите, помойте и нарежьте кубиками. Добавьте сахар, уксус и соль. Перемешайте и залейте кипятком на пять минут. Воду слейте.
- Яйца отварите вкрутую 10 минут. Очистите, остудите и натрите на мелкую терку.
- Свежий огурцы и мягкий чернослив промойте, обсушите и нарежьте соломкой.
- Ветчину также нарежьте соломкой.
- Твердый сыр натрите на крупную терку.
- Для соуса сметану соедините пополам с майонезом.
- На плоскую тарелку установите формовочное кольцо.
- Салат выкладывайте слоями в таком порядке: огурцы свежие смажьте соусом, ветчину также смажьте соусом. Затем выложите маринованный лук. Далее яйца слегка посолите. Чернослив смажьте соусом. Последний слой – твердый сыр.
- Салат накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30-50 минут. Перед подачей на стол снимите формовочное кольцо.
Советы:
- Салат можно пропитать только майонезом.
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