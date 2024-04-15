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Салат с ветчиной черносливом и огурцом: рецепт эффектного блюда

Салат с ветчиной черносливом и огурцом: рецепт эффектного блюда

Салат с ветчиной черносливом и огурцом / Фото: Credits

Приготовьте праздничный, яркий, слоеный салат с неповторимым вкусом. Главным ингредиентом блюда является копченый чернослив, который придаст салату особую пикантность. Для сборки салата используйте формировочное кольцо или прозрачный салатник.

Салат с ветчиной черносливом и огурцом

ЛИД: Приготовьте праздничный, яркий, слоеный салат с неповторимым вкусом. Главным ингредиентом блюда является копченый чернослив, который придаст салату особую пикантность. Для сборки салата используйте формировочное кольцо или прозрачный салатник.

Ветчину, огурцы, яйца, чернослив и сыр нарежьте, а репчатый лук замаринуйте. Выложите слоями и пропитайте соусом из майонеза и сметаны. 

Ингредиенты:

  • ветчина – 250 гр;
  • яйца – 3 шт;
  • огурцы свежие – 2 шт;
  • красный лук – 1 шт;
  • чернослив копченый – 100 гр;
  • сыр твердый – 150 гр;
  • сметана;
  • майонез;
  • соль.
  • Для маринования лука:
  • вода (кипяток) – 100 гр;
  • сахар – 1 чл;
  • уксус 9% - 1 чл;
  • соль – щепотка.

Приготовление:

  1. Красный лук очистите, помойте и нарежьте кубиками. Добавьте сахар, уксус и соль. Перемешайте и залейте кипятком на пять минут. Воду слейте.
  2. Яйца отварите вкрутую 10 минут. Очистите, остудите и натрите на мелкую терку.
  3. Свежий огурцы и мягкий чернослив промойте, обсушите и нарежьте соломкой.
  4. Ветчину также нарежьте соломкой.
  5. Твердый сыр натрите на крупную терку.
  6. Для соуса сметану соедините пополам с майонезом.
  7. На плоскую тарелку установите формовочное кольцо. 
  8. Салат выкладывайте слоями в таком порядке:  огурцы свежие смажьте соусом, ветчину также смажьте соусом. Затем выложите маринованный лук. Далее яйца слегка посолите. Чернослив смажьте соусом. Последний слой – твердый сыр.
  9. Салат накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30-50 минут. Перед подачей на стол снимите формовочное кольцо.

Советы:

  • Салат можно пропитать только майонезом.

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