Салат с ветчиной черносливом и огурцом: рецепт эффектного блюда

Приготовьте праздничный, яркий, слоеный салат с неповторимым вкусом. Главным ингредиентом блюда является копченый чернослив, который придаст салату особую пикантность. Для сборки салата используйте формировочное кольцо или прозрачный салатник.

Салат с ветчиной черносливом и огурцом

ЛИД: Приготовьте праздничный, яркий, слоеный салат с неповторимым вкусом. Главным ингредиентом блюда является копченый чернослив, который придаст салату особую пикантность. Для сборки салата используйте формировочное кольцо или прозрачный салатник.

Ветчину, огурцы, яйца, чернослив и сыр нарежьте, а репчатый лук замаринуйте. Выложите слоями и пропитайте соусом из майонеза и сметаны.

Ингредиенты:

ветчина – 250 гр;

яйца – 3 шт;

огурцы свежие – 2 шт;

красный лук – 1 шт;

чернослив копченый – 100 гр;

сыр твердый – 150 гр;

сметана;

майонез;

соль.

Для маринования лука:

вода (кипяток) – 100 гр;

сахар – 1 чл;

уксус 9% - 1 чл;

соль – щепотка.

Приготовление:

Красный лук очистите, помойте и нарежьте кубиками. Добавьте сахар, уксус и соль. Перемешайте и залейте кипятком на пять минут. Воду слейте. Яйца отварите вкрутую 10 минут. Очистите, остудите и натрите на мелкую терку. Свежий огурцы и мягкий чернослив промойте, обсушите и нарежьте соломкой. Ветчину также нарежьте соломкой. Твердый сыр натрите на крупную терку. Для соуса сметану соедините пополам с майонезом. На плоскую тарелку установите формовочное кольцо. Салат выкладывайте слоями в таком порядке: огурцы свежие смажьте соусом, ветчину также смажьте соусом. Затем выложите маринованный лук. Далее яйца слегка посолите. Чернослив смажьте соусом. Последний слой – твердый сыр. Салат накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30-50 минут. Перед подачей на стол снимите формовочное кольцо.

Советы:

Салат можно пропитать только майонезом.

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