Салат с языком и грибами: рецепт вкусного блюда

Это блюдо сочетает нежность вареного языка, аромат жареных шампиньонов и свежесть маринованных огурчиков. Если вы ищете идею нового интересного салата, обязательно попробуйте этот рецепт.

На странице trokhlib_liliya поделились изысканным рецептом салата, который станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты Язык свиной 2 шт. Шампиньоны 300 г Лук 1 шт. Яйца 4 шт. Маринованные огурцы 4 шт. Майонез 150 г Масло Соль Перец

Приготовление

Сначала тщательно промойте свиные языки под проточной водой. Поставьте их вариться в большой кастрюле на среднем огне. Варите около 1,5 часов, добавив в бульон одну луковицу, лавровый лист, соль и перец по своему вкусу. Как только языки сварятся, сразу поместите их под струю холодной воды – это поможет легко снять кожуру. После очищения нарежьте язык кубиками. Шампиньоны тщательно промойте и нарежьте тонкими ломтиками. Мелко нарежьте лук. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла, обжарьте лук до золотистого цвета, а затем добавьте грибы. Жарьте все вместе до полного испарения жидкости. Посолите и поперчите по своему вкусу. Отварите яйца, остудите и почистите от скорлупы. Натрите на мелкой терке. Нарежьте маринованные огурчики тонкой соломкой.

Салат с языком и грибами выглядит лучше всего, если его формировать слоями, используя кулинарное кольцо. Это придает блюду чистоплотность и позволяет каждому ингредиенту оставаться на своем месте.

Первый слой: выложите нарезанный кубиками язык, равномерно распределите и слегка утрамбуйте. Смажьте тонким слоем майонеза.

Второй слой: добавьте нарезанные соломкой маринованные огурчики. Также смажьте майонезом.

Третий слой: выложите обжаренные шампиньоны с луком, равномерно распределив по поверхности. Снова покройте слой майонезом.

Завершающий слой: натрите яйца на мелкой терке и аккуратно выложите поверх салата.

Перед подачей салат можно украсить свежей зеленью – петрушкой или укропом.

Советы:

Если вы хотите сэкономить время, язык можно отварить заранее, а затем хранить в холодильнике до момента приготовления.

Для более насыщенного вкуса к шампиньонам можно добавить немного сливочного масла во время жарки.

Если нет кулинарного кольца, можно формировать салат в обычном салатнике.

Этот салат с языком и грибами идеально подойдет как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина. Он выглядит эффектно, богат вкусом и точно понравится вашим гостям.

Приятного аппетита!

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