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Салат с языком и грибами: рецепт вкусного блюда

Салат с языком и грибами: рецепт вкусного блюда

Салат с языком и огурцом / Фото: Credits

Это блюдо сочетает нежность вареного языка, аромат жареных шампиньонов и свежесть маринованных огурчиков. Если вы ищете идею нового интересного салата, обязательно попробуйте этот рецепт.

На странице trokhlib_liliya поделились изысканным рецептом салата, который станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты

Язык свиной
2 шт.
Шампиньоны
300 г
Лук
1 шт.
Яйца
4 шт.
Маринованные огурцы
4 шт.
Майонез
150 г
Масло
Соль
Перец

Приготовление

  1. Сначала тщательно промойте свиные языки под проточной водой.
  2. Поставьте их вариться в большой кастрюле на среднем огне. Варите около 1,5 часов, добавив в бульон одну луковицу, лавровый лист, соль и перец по своему вкусу.
  3. Как только языки сварятся, сразу поместите их под струю холодной воды – это поможет легко снять кожуру. После очищения нарежьте язык кубиками.
  4. Шампиньоны тщательно промойте и нарежьте тонкими ломтиками.
  5. Мелко нарежьте лук.
  6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла, обжарьте лук до золотистого цвета, а затем добавьте грибы. Жарьте все вместе до полного испарения жидкости. Посолите и поперчите по своему вкусу.
  7. Отварите яйца, остудите и почистите от скорлупы. Натрите на мелкой терке.
  8. Нарежьте маринованные огурчики тонкой соломкой.

Салат с языком и грибами выглядит лучше всего, если его формировать слоями, используя кулинарное кольцо. Это придает блюду чистоплотность и позволяет каждому ингредиенту оставаться на своем месте.

  • Первый слой: выложите нарезанный кубиками язык, равномерно распределите и слегка утрамбуйте. Смажьте тонким слоем майонеза.
  • Второй слой: добавьте нарезанные соломкой маринованные огурчики. Также смажьте майонезом.
  • Третий слой: выложите обжаренные шампиньоны с луком, равномерно распределив по поверхности. Снова покройте слой майонезом.
  • Завершающий слой: натрите яйца на мелкой терке и аккуратно выложите поверх салата.

Перед подачей салат можно украсить свежей зеленью – петрушкой или укропом.

Советы:

  • Если вы хотите сэкономить время, язык можно отварить заранее, а затем хранить в холодильнике до момента приготовления.
  • Для более насыщенного вкуса к шампиньонам можно добавить немного сливочного масла во время жарки.
  • Если нет кулинарного кольца, можно формировать салат в обычном салатнике.

Этот салат с языком и грибами идеально подойдет как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина. Он выглядит эффектно, богат вкусом и точно понравится вашим гостям.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить салат с крабовыми палочками и ананасом.

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