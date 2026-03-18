Салат с зеленью и форелью — рецепт полезного блюда от шефа

Легкие салаты с рыбой уже давно стали символом здорового питания. Они богаты белком, Омега-3 кислотами и витаминами, но при этом не перегружают желудок.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Салат с зеленью и форелью tiktok.com_@chef_joseph_hadad

Салат с зеленью и форелью tiktok.com_@chef_joseph_hadad

Шеф-повар Джозеф Хадад рассказал о рецепте приготовления салата из форели — удачного сочетания ароматной рыбы, зелени и цитрусовой заправки. Такой салат подойдет как для романтического ужина, так и для семейного обеда.

Ингредиенты

Для салата

  • редиска 4 шт.

  • помидоры 3 шт.

  • зеленый лук 2 шт.

  • каперсы 2 ст. л

  • руккола 1 горсть

  • листья базилика 4 веточки

  • салат 1 головка

  • филе форели 2 шт.

Для заправки

  • апельсиновый сок 150 мл

  • чеснок 1 зубчик

  • измельченный укроп ½ ст. л

  • лимон ½ шт.

  • оливковое масло 8 ст. л

  • бальзамический уксус ½ ст. л

  • соль

  • перец

Приготовление

  1. Подготовьте форель. Сделайте неглубокие надрезы на филе, посыпьте солью и сбрызните маслом.

  2. Оставьте на несколько минут для маринования.

  3. Готовьте на пару. Форель нужно парить около 25 мин, пока мясо станет нежным и легко отделяться от костей. Паровая обработка позволяет сохранить максимум вкуса и полезных веществ, без лишнего жира

  4. В блендере смешайте апельсиновый сок, чеснок, укроп, лимонный сок, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец.

  5. Взбейте до однородной консистенции, заправка должна быть свежей, ароматной и слегка кисловатой.

  6. В большой миске смешайте все ингредиенты салата, кроме форели: редис, помидоры, лук, каперсы, рукколу, базилик и салатные листья.

  7. Полейте все цитрусовой заправкой и аккуратно перемешайте.

  8. Добавьте форель без кожи и костей, еще раз осторожно перемешайте, чтобы рыба сохранила форму.

Подача

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы зелень осталась хрустящей, а форель — сочной. Блюдо идеально сочетается с легким белым вином или минеральной водой с лимоном.

Салат из форели — сочетание пользы, легкости и ресторанной подачи сразу на вашей кухне. Нежное филе на пару, свежие овощи и яркая цитрусовая заправка делают его блюдом, которое подходит для любого случая, от быстрого обеда до торжественного ужина.

