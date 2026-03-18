Салат с зеленью и форелью — рецепт полезного блюда от шефа
Легкие салаты с рыбой уже давно стали символом здорового питания. Они богаты белком, Омега-3 кислотами и витаминами, но при этом не перегружают желудок.
Шеф-повар Джозеф Хадад рассказал о рецепте приготовления салата из форели — удачного сочетания ароматной рыбы, зелени и цитрусовой заправки. Такой салат подойдет как для романтического ужина, так и для семейного обеда.
Ингредиенты
Для салата
редиска 4 шт.
помидоры 3 шт.
зеленый лук 2 шт.
каперсы 2 ст. л
руккола 1 горсть
листья базилика 4 веточки
салат 1 головка
филе форели 2 шт.
Для заправки
апельсиновый сок 150 мл
чеснок 1 зубчик
измельченный укроп ½ ст. л
лимон ½ шт.
оливковое масло 8 ст. л
бальзамический уксус ½ ст. л
соль
перец
Приготовление
Подготовьте форель. Сделайте неглубокие надрезы на филе, посыпьте солью и сбрызните маслом.
Оставьте на несколько минут для маринования.
Готовьте на пару. Форель нужно парить около 25 мин, пока мясо станет нежным и легко отделяться от костей. Паровая обработка позволяет сохранить максимум вкуса и полезных веществ, без лишнего жира
В блендере смешайте апельсиновый сок, чеснок, укроп, лимонный сок, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец.
Взбейте до однородной консистенции, заправка должна быть свежей, ароматной и слегка кисловатой.
В большой миске смешайте все ингредиенты салата, кроме форели: редис, помидоры, лук, каперсы, рукколу, базилик и салатные листья.
Полейте все цитрусовой заправкой и аккуратно перемешайте.
Добавьте форель без кожи и костей, еще раз осторожно перемешайте, чтобы рыба сохранила форму.
Подача
Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы зелень осталась хрустящей, а форель — сочной. Блюдо идеально сочетается с легким белым вином или минеральной водой с лимоном.
Салат из форели — сочетание пользы, легкости и ресторанной подачи сразу на вашей кухне. Нежное филе на пару, свежие овощи и яркая цитрусовая заправка делают его блюдом, которое подходит для любого случая, от быстрого обеда до торжественного ужина.