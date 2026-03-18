Салат с зеленью и форелью tiktok.com_@chef_joseph_hadad

Шеф-повар Джозеф Хадад рассказал о рецепте приготовления салата из форели — удачного сочетания ароматной рыбы, зелени и цитрусовой заправки. Такой салат подойдет как для романтического ужина, так и для семейного обеда.

Ингредиенты

Для салата

редиска 4 шт.

помидоры 3 шт.

зеленый лук 2 шт.

каперсы 2 ст. л

руккола 1 горсть

листья базилика 4 веточки

салат 1 головка

филе форели 2 шт.

Для заправки

апельсиновый сок 150 мл

чеснок 1 зубчик

измельченный укроп ½ ст. л

лимон ½ шт.

оливковое масло 8 ст. л

бальзамический уксус ½ ст. л

соль

перец

Приготовление

Подготовьте форель. Сделайте неглубокие надрезы на филе, посыпьте солью и сбрызните маслом. Оставьте на несколько минут для маринования. Готовьте на пару. Форель нужно парить около 25 мин, пока мясо станет нежным и легко отделяться от костей. Паровая обработка позволяет сохранить максимум вкуса и полезных веществ, без лишнего жира В блендере смешайте апельсиновый сок, чеснок, укроп, лимонный сок, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Взбейте до однородной консистенции, заправка должна быть свежей, ароматной и слегка кисловатой. В большой миске смешайте все ингредиенты салата, кроме форели: редис, помидоры, лук, каперсы, рукколу, базилик и салатные листья. Полейте все цитрусовой заправкой и аккуратно перемешайте. Добавьте форель без кожи и костей, еще раз осторожно перемешайте, чтобы рыба сохранила форму.

Подача

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы зелень осталась хрустящей, а форель — сочной. Блюдо идеально сочетается с легким белым вином или минеральной водой с лимоном.

Салат из форели — сочетание пользы, легкости и ресторанной подачи сразу на вашей кухне. Нежное филе на пару, свежие овощи и яркая цитрусовая заправка делают его блюдом, которое подходит для любого случая, от быстрого обеда до торжественного ужина.