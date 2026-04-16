Салат с жареными пельменями instagram.com/diana_kulikovska / © Instagram

Современная гастрономия все чаще отходит от строгих канонов и позволяет себе больше игры. Новый тренд — сочетать знакомые продукты неожиданным образом. Салат с хрустящими пельменями — пример того, как обычные ингредиенты могут заиграть по-новому. Здесь есть все, текстуры, баланс вкусов и тот самый «вау» эффект, когда простое блюдо выглядит как что-то из ресторанного меню. А о рецепте такого необычного салата рассказала фудблогер Diana Kulikovska.

Ингредиенты

Основа салата

салат 100 г

пельмени 250 г

помидоры 200 г

Заправка

йогурт 2 ст. л

лимонный сок 1 ч. л

французская горчица 1 ст. л

зелень 1 пучок

соль

чеснок

Приготовление

Пельмени нужно обжарить на сковороде до золотистой, хрустящей корочки. Именно это превращает их из обычного блюда в трендовый ингредиент. Помидоры нарежьте средними кусочками. Салат промойте и обсушите. В небольшой миске соедините йогурт, лимонный сок, французскую горчицу, измельченную зелень, соль и чеснок. Перемешайте до однородной консистенции. Соус должен быть нежным, но с легкой кислинкой и пикантностью. В большой миске смешайте салатную основу и помидоры. Добавьте хрустящие пельмени. Полейте салат заправкой непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте.

Салат с хрустящими пельменями — доказательство того, что новые кулинарные тренды рождаются не в сложных рецептах, а в смелых сочетаниях. Он легко готовится, выглядит эффектно и дарит совершенно новый опыт знакомых вкусов.