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Салат со шпротами: необычный рецепт для праздничного стола

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
289
Время на прочтение
1 мин
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Салат со шпротами: необычный рецепт для праздничного стола

Шпроты / Фото: Credits

Если вы любите шпроты, приготовьте бюджетный, вкусный салат, который украсит ваш праздничный стол.

Для салата понадобятся баночка шпрот, картофель, морковь, яйца, твердый сыр и майонез. Овощи и яйца отварите заранее.

Ингредиенты

шпроты
1 банка
яйца куриные
4 шт.
картофель
2 шт.
морковь
1 шт.
твердый сыр
100 г
майонез
соль
  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и натрите на крупную терку.
  2. Картофель и морковь помойте и отварите 20-25 минут. Остудите, очистите и натрите на крупную терку.
  3. Твердый сыр также натрите на крупную терку.
  4. Со шпрот слейте масло и разделите на небольшие кусочки, но не слишком мелко.
  5. На тарелку поставьте сервировочное кольцо. Выложите первый слоем картофель, посолите, сделайте майонезную сеточку. На картофель выложите шпроты, затем морковь, посолите, смажьте майонезом. Следующим слоем яйца, посолите, смажьте майонезом и посыпьте сыром. Отправьте в холодильник на один час, затем снимите сервировочное кольцо.

Советы:

  • Майонез можно заменить сметаной.

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