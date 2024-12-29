Салат со шпротами: необычный рецепт для праздничного стола

Если вы любите шпроты, приготовьте бюджетный, вкусный салат, который украсит ваш праздничный стол.
Для салата понадобятся баночка шпрот, картофель, морковь, яйца, твердый сыр и майонез. Овощи и яйца отварите заранее.
Ингредиенты
- шпроты
- 1 банка
- яйца куриные
- 4 шт.
- картофель
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- твердый сыр
- 100 г
- майонез
- соль
- Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и натрите на крупную терку.
- Картофель и морковь помойте и отварите 20-25 минут. Остудите, очистите и натрите на крупную терку.
- Твердый сыр также натрите на крупную терку.
- Со шпрот слейте масло и разделите на небольшие кусочки, но не слишком мелко.
- На тарелку поставьте сервировочное кольцо. Выложите первый слоем картофель, посолите, сделайте майонезную сеточку. На картофель выложите шпроты, затем морковь, посолите, смажьте майонезом. Следующим слоем яйца, посолите, смажьте майонезом и посыпьте сыром. Отправьте в холодильник на один час, затем снимите сервировочное кольцо.
Советы:
- Майонез можно заменить сметаной.
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