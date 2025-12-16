- Дата публикации
Салат со шпротами: простой рецепт с интересным видом
В этом году неожиданным фаворитом праздничного стола может стать салат со шпротами, который стремительно набирает популярность в соцсетях.
На странице Katarina_cooks рассказали о рецепте, который собрал тысячи просмотров и комментариев и вполне заслуженно, ведь это блюдо простое, бюджетное, но при этом у него тот самый «вау»-эффект.
Ингредиенты
шпроты 2 банки по 180 г
картофель 300 г
морковь 200 г
майонез 150 г
лук 150 г
яйца 3 шт.
твердый сыр 150 г
зелень
Маринад для лука
яблочный уксус 1 ч. л
сахар ½ ч. л
Приготовление
Мелко нарезанный лук замаринуйте в уксусе с сахаром. Это снимет резкость и придаст приятную кислинку.
Половину рыбы разомните вилкой вместе с небольшим количеством масла из банки. Другую половину — отложите, хвостики пойдут на декор.
Отварите картофель, морковь и яйца, охладите и натрите на терке.
Соберите салат, каждый слой смазывайте легким слоем майонеза: картофель, шпроты, маринованный лук, морковь, яйца и сыр.
Украсьте верх хвостиками шпрот и сочной зеленью.
Это тот случай, когда простые ингредиенты собираются в нечто абсолютно стильное и вкусное.