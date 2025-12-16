Салат со шпротами: простой рецепт с интересным видом

Салат со шпротами tiktok.com_@katarinacooks

На странице Katarina_cooks рассказали о рецепте, который собрал тысячи просмотров и комментариев и вполне заслуженно, ведь это блюдо простое, бюджетное, но при этом у него тот самый «вау»-эффект.

Ингредиенты

шпроты 2 банки по 180 г

картофель 300 г

морковь 200 г

майонез 150 г

лук 150 г

яйца 3 шт.

твердый сыр 150 г

зелень

Маринад для лука

яблочный уксус 1 ч. л

сахар ½ ч. л

Приготовление

Мелко нарезанный лук замаринуйте в уксусе с сахаром. Это снимет резкость и придаст приятную кислинку.

Половину рыбы разомните вилкой вместе с небольшим количеством масла из банки. Другую половину — отложите, хвостики пойдут на декор.

Отварите картофель, морковь и яйца, охладите и натрите на терке.

Соберите салат, каждый слой смазывайте легким слоем майонеза: картофель, шпроты, маринованный лук, морковь, яйца и сыр.

Украсьте верх хвостиками шпрот и сочной зеленью.

Это тот случай, когда простые ингредиенты собираются в нечто абсолютно стильное и вкусное.