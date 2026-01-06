Салат со свеклой, грушей и буратой: интересный рецепт

Салат со свеклой, грушей и буратой tiktok.com_@katarinacooks

Современная гастрономия все чаще обращается к сочетанию простых ингредиентов, которые вместе создают «вау» эффект. Свекла — сладкая, груша — сочная и ароматная, бурата — кремовая и нежная. В этой троице нет ничего лишнего, а каждый ингредиент усиливает другой.

Недаром подобные салаты давно прописались в меню европейских бистро и модных ресторанов, они имеют эстетичный вид, легко готовятся и дарят ощущение особого вкуса. Именно таким гастрономическим открытием поделилась фудблогер Katarina_cooks и интернет мгновенно отреагировал восторгом.

Ингредиенты

листья салата 20 г

отварная свекла 1 шт.

груша ½ шт.

сыр бурата 1 шарик

горсть орехов

Соус

мед 1 ч. л

яблочный уксус ½ ч. л

оливковое масло 30 г

Приготовление

Для соуса смешайте мед, яблочный уксус и оливковое масло до однородности. На дно тарелки выложите листья салата, сверху добавьте нарезанную и отваренную или запеченную свеклу, тонкие ломтики груши и бурату. Посыпьте орехами и щедро полейте соусом. Подавайте сразу, именно так салат раскрывает свой вкус лучше всего.

Этот салат — пример того, как из нескольких доступных ингредиентов можно создать настоящий гастрономический хит. Он легкий, эффектный и универсальный, подходит для офисного обеда, домашнего ужина или праздничного стола.