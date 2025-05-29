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Салат со свеклой моцареллой и рукколой: рецепт полезного блюда
Если вам захотелось чего-нибудь оригинального и полезного, то этот салат для вас.
Отличное сочетание запеченной свеклы, солоноватой моцареллы, сочной рукколы с заправкой из оливкового масла, меда и винного уксуса сделает ваш салат легким и низкокалорийным.
Ингредиенты:
свекла — 1 шт;
сыр «Моцарелла» (шарики) — 100 гр;
руккола — 100 гр;
кунжут — 1 ст л.
Для заправки:
оливковое масло — 2 ст л;
мед — 1 ст л;
винный уксус — 2 ст л;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Для заправки смешайте оливковое масло, мед, винный уксус, перец черный молотый и соль.
Свеклу помойте, обсушите бумажным полотенцем и заверните в фольгу.
Отправьте в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Остудите, очистите, нарежьте на тонкие слайсы, залейте заправкой и оставьте на 15 минут.
Рукколу промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
На сервировочное блюдо выложите рукколу, слегка разровняйте, затем свеклу и шарики моцареллы. Сверху полейте слегка оставшейся от свеклы заправкой и посыпьте кунжутом.
Советы:
Свеклу можно отварить.
Вместо винного уксуса можно использовать яблочный уксус.
Блюдо готовьте перед подачей, так как свекла окрасит сыр.