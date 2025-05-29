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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Салат со свеклой моцареллой и рукколой: рецепт полезного блюда

Если вам захотелось чего-нибудь оригинального и полезного, то этот салат для вас.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Салат со свеклой моцареллой и рукколой

Салат со свеклой моцареллой и рукколой / © Credits

Отличное сочетание запеченной свеклы, солоноватой моцареллы, сочной рукколы с заправкой из оливкового масла, меда и винного уксуса сделает ваш салат легким и низкокалорийным.

Ингредиенты:

  • свекла — 1 шт;

  • сыр «Моцарелла» (шарики) — 100 гр;

  • руккола — 100 гр;

  • кунжут — 1 ст л.

Для заправки:

  • оливковое масло — 2 ст л;

  • мед — 1 ст л;

  • винный уксус — 2 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Для заправки смешайте оливковое масло, мед, винный уксус, перец черный молотый и соль.

  2. Свеклу помойте, обсушите бумажным полотенцем и заверните в фольгу.

  3. Отправьте в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

  4. Остудите, очистите, нарежьте на тонкие слайсы, залейте заправкой и оставьте на 15 минут.

  5. Рукколу промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  6. На сервировочное блюдо выложите рукколу, слегка разровняйте, затем свеклу и шарики моцареллы. Сверху полейте слегка оставшейся от свеклы заправкой и посыпьте кунжутом.

Советы:

  • Свеклу можно отварить.

  • Вместо винного уксуса можно использовать яблочный уксус.

  • Блюдо готовьте перед подачей, так как свекла окрасит сыр.

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Дата публикации
Количество просмотров
90
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