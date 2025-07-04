Салат «Табуле»: рецепт на скорую руку

Салат «Табуле» / © Associated Press

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В классическом варианте его готовят с булгуром, но украинский фудблогер Ольга Рябенко предлагает удобную и не менее аппетитную адаптацию — с кус-кусом. Идеально подходит для тех, кто хочет питаться осознанно, но без долгих стояний на кухне.

«Табуле» — это традиционный ливанский салат, основой которого является большое количество свежей зелени, сочные овощи и легкая цитрусовая заправка. В его составе — источники клетчатки, антиоксидантов и витаминов, это делает блюдо отличным вариантом для тех, кто заботится о фигуре и здоровье.

Ингредиенты Кус-кус 100 г Кипяток 150 мл Петрушка 1 большой пучок Мята 8 листочков Кинза 20-30 г Зеленый лук 3 стебля Помидоры 2 шт. Огурцы 3 шт. Сок лимона 1 шт. Масло 30 мл Кориандр молотый ¼ ч. л. Сахар 1 ч. л Соль Перец

Приготовление

Залейте кус-кус 150 мл кипятка, добавьте сок половины лимона и накройте крышкой. Через 10 мин разрыхлите вилкой. Дайте остыть. Петрушку, мяту, кинзу и зеленый лук мелко порубите. Именно зелень — «душа» «Табуле», поэтому не жалейте ее. Огурцы и помидоры нарежьте маленькими кубиками, если выделяется много сока — лучше слить, чтобы салат не стал «супом». В большой миске соедините кус-кус, зелень, овощи. Добавьте оставшийся лимонный сок, соль, перец, молотый кориандр, сахар и масло. Хорошо перемешайте. Особенно интересно подать «Табуле» в листьях салата (например, айсберг) — получатся полезные съедобные «тарелочки».

«Табуле» — это больше, чем просто салат. Это философия легкости, уважение к природным ингредиентам и забота о себе. Не бойтесь адаптировать рецепт под свои вкусы. Главное — баланс и любовь к тому, что вы готовите.

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