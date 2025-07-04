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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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268
Время на прочтение
1 мин

Салат «Табуле»: рецепт на скорую руку

Если вы хотите освежить собственное меню, попробуйте салат «Табуле» — это именно тот вариант, когда вкусно, просто, полезно и очень ароматно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
100 ккал
Салат "Табуле"

Салат «Табуле» / © Associated Press

В классическом варианте его готовят с булгуром, но украинский фудблогер Ольга Рябенко предлагает удобную и не менее аппетитную адаптацию — с кус-кусом. Идеально подходит для тех, кто хочет питаться осознанно, но без долгих стояний на кухне.

«Табуле» — это традиционный ливанский салат, основой которого является большое количество свежей зелени, сочные овощи и легкая цитрусовая заправка. В его составе — источники клетчатки, антиоксидантов и витаминов, это делает блюдо отличным вариантом для тех, кто заботится о фигуре и здоровье.

Ингредиенты

Кус-кус
100 г
Кипяток
150 мл
Петрушка
1 большой пучок
Мята
8 листочков
Кинза
20-30 г
Зеленый лук
3 стебля
Помидоры
2 шт.
Огурцы
3 шт.
Сок лимона
1 шт.
Масло
30 мл
Кориандр молотый
¼ ч. л.
Сахар
1 ч. л
Соль
Перец

Приготовление

  1. Залейте кус-кус 150 мл кипятка, добавьте сок половины лимона и накройте крышкой. Через 10 мин разрыхлите вилкой. Дайте остыть.

  2. Петрушку, мяту, кинзу и зеленый лук мелко порубите. Именно зелень — «душа» «Табуле», поэтому не жалейте ее.

  3. Огурцы и помидоры нарежьте маленькими кубиками, если выделяется много сока — лучше слить, чтобы салат не стал «супом».

  4. В большой миске соедините кус-кус, зелень, овощи. Добавьте оставшийся лимонный сок, соль, перец, молотый кориандр, сахар и масло. Хорошо перемешайте.

  5. Особенно интересно подать «Табуле» в листьях салата (например, айсберг) — получатся полезные съедобные «тарелочки».

«Табуле» — это больше, чем просто салат. Это философия легкости, уважение к природным ингредиентам и забота о себе. Не бойтесь адаптировать рецепт под свои вкусы. Главное — баланс и любовь к тому, что вы готовите.

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