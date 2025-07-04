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Салат «Табуле»: рецепт на скорую руку
Если вы хотите освежить собственное меню, попробуйте салат «Табуле» — это именно тот вариант, когда вкусно, просто, полезно и очень ароматно.
В классическом варианте его готовят с булгуром, но украинский фудблогер Ольга Рябенко предлагает удобную и не менее аппетитную адаптацию — с кус-кусом. Идеально подходит для тех, кто хочет питаться осознанно, но без долгих стояний на кухне.
«Табуле» — это традиционный ливанский салат, основой которого является большое количество свежей зелени, сочные овощи и легкая цитрусовая заправка. В его составе — источники клетчатки, антиоксидантов и витаминов, это делает блюдо отличным вариантом для тех, кто заботится о фигуре и здоровье.
Ингредиенты
- Кус-кус
- 100 г
- Кипяток
- 150 мл
- Петрушка
- 1 большой пучок
- Мята
- 8 листочков
- Кинза
- 20-30 г
- Зеленый лук
- 3 стебля
- Помидоры
- 2 шт.
- Огурцы
- 3 шт.
- Сок лимона
- 1 шт.
- Масло
- 30 мл
- Кориандр молотый
- ¼ ч. л.
- Сахар
- 1 ч. л
- Соль
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- Перец
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Приготовление
Залейте кус-кус 150 мл кипятка, добавьте сок половины лимона и накройте крышкой. Через 10 мин разрыхлите вилкой. Дайте остыть.
Петрушку, мяту, кинзу и зеленый лук мелко порубите. Именно зелень — «душа» «Табуле», поэтому не жалейте ее.
Огурцы и помидоры нарежьте маленькими кубиками, если выделяется много сока — лучше слить, чтобы салат не стал «супом».
В большой миске соедините кус-кус, зелень, овощи. Добавьте оставшийся лимонный сок, соль, перец, молотый кориандр, сахар и масло. Хорошо перемешайте.
Особенно интересно подать «Табуле» в листьях салата (например, айсберг) — получатся полезные съедобные «тарелочки».
«Табуле» — это больше, чем просто салат. Это философия легкости, уважение к природным ингредиентам и забота о себе. Не бойтесь адаптировать рецепт под свои вкусы. Главное — баланс и любовь к тому, что вы готовите.