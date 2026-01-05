ТСН в социальных сетях

Салат "Цезарь" с курицей и макаронами: рецепт питательного блюда

Если вы ищете сытный и аппетитный вариант классического «Цезаря», этот салат с курицей и макаронами станет идеальным решением.

Салат "Цезарь" с курицей и макаронами tiktok.com_@iramsfoodstory

Салат, о рецепте которого рассказали на странице iramsfoodstory, сочетает хрустящую курицу, нежную пасту, свежие овощи и классический соус «Цезарь» — все в одной тарелке. Приготовить его можно дома, а вкус напоминает блюда из ресторанного меню.

Ингредиенты

Курица

  • куриная грудка 2 шт.

  • соль

  • чесночная приправа 1 ст. л

  • черный перец 1 ч. л

  • копченая паприка 1 ч. л

Сухая панировочная смесь

  • мука 1 стакан

  • соль

  • перец

  • чесночная приправа

  • копченая паприка

Панировочные сухари

  • сухари панко 2 стакана

Яичная смесь

  • яйца 1 шт.

  • вода ½ стакана

Соус «Цезарь»

  • майонез ½ стакана

  • лимонный сок 1 ст. л

  • чеснок 2 зубчика

  • соль

  • перец

  • тертый пармезан 1/3 стакана

  • оливковое масло 2 ст. л

  • вустерский соус 1 ст. л

  • дижонская горчица 1 ст. л

Салат

  • листья салата 2 стакана

  • красный лук ½ шт.

  • помидоры черри 6 шт.

  • крутоны 1 стакан

  • соуса «Цезарь» 4-5 ст. л

  • отваренная паста 1 стакан

  • соль

  • чесночная приправа

  • копченая паприка

Приготовление

  1. Курица: приправьте куриную грудку солью, перцем, чесночной приправой и копченой паприкой.

  2. Сухая панировка: смешайте муку с солью, перцем, чесночной приправой и паприкой.

  3. Яичная смесь: взбейте яйцо с водой.

  4. Панко: подготовьте панировочные сухари.

  5. Обваляйте курицу сначала в сухой смеси, затем в яичной, повторите еще раз и завершите панко.

  6. Разогрейте масло до 175°C и обжарьте курицу 3-4 мин с обеих сторон, до внутренней температуры 74°C и отложите.

  7. Соус «Цезарь»: смешайте майонез, дижонскую горчицу, вустерский соус, соль, перец, измельченный чеснок, лимонный сок, пармезан и оливковое масло.

  8. Салат: в большой миске смешайте салат, черри, лук, пасту, крутоны, соль, специи и 4-5 ст. л. соуса Цезарь. По желанию добавьте больше пармезана.

  9. Подавайте салат с хрустящей курицей.

Салат «Цезарь» с курицей и макаронами — идеальное блюдо для обеда или ужина, которое сочетает классический вкус и сытность. Хрустящая курица, нежная паста, свежие овощи и ароматный соус создают гармоничное и насыщенное блюдо, которое точно станет любимым для всей семьи.

