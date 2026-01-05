- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 2 мин
Салат "Цезарь" с курицей и макаронами: рецепт питательного блюда
Если вы ищете сытный и аппетитный вариант классического «Цезаря», этот салат с курицей и макаронами станет идеальным решением.
Салат, о рецепте которого рассказали на странице iramsfoodstory, сочетает хрустящую курицу, нежную пасту, свежие овощи и классический соус «Цезарь» — все в одной тарелке. Приготовить его можно дома, а вкус напоминает блюда из ресторанного меню.
Ингредиенты
Курица
куриная грудка 2 шт.
соль
чесночная приправа 1 ст. л
черный перец 1 ч. л
копченая паприка 1 ч. л
Сухая панировочная смесь
мука 1 стакан
соль
перец
чесночная приправа
копченая паприка
Панировочные сухари
сухари панко 2 стакана
Яичная смесь
яйца 1 шт.
вода ½ стакана
Соус «Цезарь»
майонез ½ стакана
лимонный сок 1 ст. л
чеснок 2 зубчика
соль
перец
тертый пармезан 1/3 стакана
оливковое масло 2 ст. л
вустерский соус 1 ст. л
дижонская горчица 1 ст. л
Салат
листья салата 2 стакана
красный лук ½ шт.
помидоры черри 6 шт.
крутоны 1 стакан
соуса «Цезарь» 4-5 ст. л
отваренная паста 1 стакан
соль
чесночная приправа
копченая паприка
Приготовление
Курица: приправьте куриную грудку солью, перцем, чесночной приправой и копченой паприкой.
Сухая панировка: смешайте муку с солью, перцем, чесночной приправой и паприкой.
Яичная смесь: взбейте яйцо с водой.
Панко: подготовьте панировочные сухари.
Обваляйте курицу сначала в сухой смеси, затем в яичной, повторите еще раз и завершите панко.
Разогрейте масло до 175°C и обжарьте курицу 3-4 мин с обеих сторон, до внутренней температуры 74°C и отложите.
Соус «Цезарь»: смешайте майонез, дижонскую горчицу, вустерский соус, соль, перец, измельченный чеснок, лимонный сок, пармезан и оливковое масло.
Салат: в большой миске смешайте салат, черри, лук, пасту, крутоны, соль, специи и 4-5 ст. л. соуса Цезарь. По желанию добавьте больше пармезана.
Подавайте салат с хрустящей курицей.
Салат «Цезарь» с курицей и макаронами — идеальное блюдо для обеда или ужина, которое сочетает классический вкус и сытность. Хрустящая курица, нежная паста, свежие овощи и ароматный соус создают гармоничное и насыщенное блюдо, которое точно станет любимым для всей семьи.