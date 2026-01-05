Салат "Цезарь" с курицей и макаронами: рецепт питательного блюда

Салат «Цезарь» с курицей и макаронами tiktok.com_@iramsfoodstory

Реклама

Салат, о рецепте которого рассказали на странице iramsfoodstory, сочетает хрустящую курицу, нежную пасту, свежие овощи и классический соус «Цезарь» — все в одной тарелке. Приготовить его можно дома, а вкус напоминает блюда из ресторанного меню.

Ингредиенты

Курица

куриная грудка 2 шт.

соль

чесночная приправа 1 ст. л

черный перец 1 ч. л

копченая паприка 1 ч. л

Сухая панировочная смесь

мука 1 стакан

соль

перец

чесночная приправа

копченая паприка

Панировочные сухари

сухари панко 2 стакана

Яичная смесь

яйца 1 шт.

вода ½ стакана

Соус «Цезарь»

майонез ½ стакана

лимонный сок 1 ст. л

чеснок 2 зубчика

соль

перец

тертый пармезан 1/3 стакана

оливковое масло 2 ст. л

вустерский соус 1 ст. л

дижонская горчица 1 ст. л

Салат

листья салата 2 стакана

красный лук ½ шт.

помидоры черри 6 шт.

крутоны 1 стакан

соуса «Цезарь» 4-5 ст. л

отваренная паста 1 стакан

соль

чесночная приправа

копченая паприка

Приготовление

Курица: приправьте куриную грудку солью, перцем, чесночной приправой и копченой паприкой. Сухая панировка: смешайте муку с солью, перцем, чесночной приправой и паприкой. Яичная смесь: взбейте яйцо с водой. Панко: подготовьте панировочные сухари. Обваляйте курицу сначала в сухой смеси, затем в яичной, повторите еще раз и завершите панко. Разогрейте масло до 175°C и обжарьте курицу 3-4 мин с обеих сторон, до внутренней температуры 74°C и отложите. Соус «Цезарь»: смешайте майонез, дижонскую горчицу, вустерский соус, соль, перец, измельченный чеснок, лимонный сок, пармезан и оливковое масло. Салат: в большой миске смешайте салат, черри, лук, пасту, крутоны, соль, специи и 4-5 ст. л. соуса Цезарь. По желанию добавьте больше пармезана. Подавайте салат с хрустящей курицей.

Салат «Цезарь» с курицей и макаронами — идеальное блюдо для обеда или ужина, которое сочетает классический вкус и сытность. Хрустящая курица, нежная паста, свежие овощи и ароматный соус создают гармоничное и насыщенное блюдо, которое точно станет любимым для всей семьи.