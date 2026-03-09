Салат "Весенний" tiktok.com_@bude_smachno_razom

Для многих из нас весна ассоциируется с первым теплом, цветущими кустами и обновлением гардероба. Но есть еще один, менее очевидный, но не менее приятный признак — сезонные салаты. Салат «Весенний» — это классика украинской кухни, которая сочетает простые ингредиенты с ярким вкусом и легкостью. Он не требует часов приготовления, зато мгновенно поднимает настроение и наполняет энергией, а о рецепте его приготовления рассказали на странице Будет вкусно вместе.

Ингредиенты Яйца 4 шт. Огурец 1 шт. Консервированная кукуруза 100 г Зеленый лук 200 г Майонез или сметана Соль

Приготовление

Отварите яйца до твердого состояния, охладите и нарежьте кубиками. Огурец нарежьте мелкими кусочками, а зеленый лук — тонкими кольцами. В большой салатнице объедините все ингредиенты: яйца, огурец, кукурузу и лук. Добавьте майонез или сметану, посолите и тщательно перемешайте. Салат готов.

Салат «Весенний» — это символ обновления, яркий вкус и простота, которая делает жизнь легче.