- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 311
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат "Весенний" — классический рецепт из простых ингредиентов, который снова в тренде
Салат «Весенний» — это маленький ритуал возрождения после долгой зимы, когда природа и вкусовые рецепторы пробуждаются вместе с природой.
Для многих из нас весна ассоциируется с первым теплом, цветущими кустами и обновлением гардероба. Но есть еще один, менее очевидный, но не менее приятный признак — сезонные салаты. Салат «Весенний» — это классика украинской кухни, которая сочетает простые ингредиенты с ярким вкусом и легкостью. Он не требует часов приготовления, зато мгновенно поднимает настроение и наполняет энергией, а о рецепте его приготовления рассказали на странице Будет вкусно вместе.
Ингредиенты
- Яйца
- 4 шт.
- Огурец
- 1 шт.
- Консервированная кукуруза
- 100 г
- Зеленый лук
- 200 г
- Майонез или сметана
- Соль
Приготовление
Отварите яйца до твердого состояния, охладите и нарежьте кубиками.
Огурец нарежьте мелкими кусочками, а зеленый лук — тонкими кольцами.
В большой салатнице объедините все ингредиенты: яйца, огурец, кукурузу и лук.
Добавьте майонез или сметану, посолите и тщательно перемешайте. Салат готов.
Салат «Весенний» — это символ обновления, яркий вкус и простота, которая делает жизнь легче.