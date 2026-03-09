ТСН в социальных сетях

311
1 мин

Салат "Весенний" — классический рецепт из простых ингредиентов, который снова в тренде

Салат «Весенний» — это маленький ритуал возрождения после долгой зимы, когда природа и вкусовые рецепторы пробуждаются вместе с природой.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
20 минут
127 ккал
Салат "Весенний" tiktok.com_@bude_smachno_razom

Для многих из нас весна ассоциируется с первым теплом, цветущими кустами и обновлением гардероба. Но есть еще один, менее очевидный, но не менее приятный признак — сезонные салаты. Салат «Весенний» — это классика украинской кухни, которая сочетает простые ингредиенты с ярким вкусом и легкостью. Он не требует часов приготовления, зато мгновенно поднимает настроение и наполняет энергией, а о рецепте его приготовления рассказали на странице Будет вкусно вместе.

Ингредиенты

Яйца
4 шт.
Огурец
1 шт.
Консервированная кукуруза
100 г
Зеленый лук
200 г
Майонез или сметана
Соль

Приготовление

  1. Отварите яйца до твердого состояния, охладите и нарежьте кубиками.

  2. Огурец нарежьте мелкими кусочками, а зеленый лук — тонкими кольцами.

  3. В большой салатнице объедините все ингредиенты: яйца, огурец, кукурузу и лук.

  4. Добавьте майонез или сметану, посолите и тщательно перемешайте. Салат готов.

Салат «Весенний» — это символ обновления, яркий вкус и простота, которая делает жизнь легче.

311
