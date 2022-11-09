Салат "Витаминный": простой сезонный рецепт

Название салата "Витаминный" говорит само о себе. В его состав входят ингредиенты, имеющиеся в каждом холодильнике, поэтому это блюдо легко и просто готовить. Салат недорогой, и продукты к нему можно найти в любом магазине или рынке. "Витаминный" подойдет к повседневному употреблению и на праздничный стол как легкая закуска.

Это блюдо полезно для организма и богато витаминами и микроэлементами, особенно в холодное время года. Специалисты давно утверждают, что лучше всего употреблять овощи и фрукты, которые традиционны для нашей местности, а свекла, морковь и кукуруза – то, к чему мы привыкли с детства. Следовательно, наш организм максимально усваивает эти продукты.

Ингредиенты:

морковь – 1 шт.

кукуруза – 1 банка

свекла – 1 шт.

салат зеленый по вкусу

укроп – по вкусу

масло оливковое – 1 ст. л.

сок лимонный – 1 ст. л.

соус соевый – 1 ст. л.

перец черный молотый – по вкусу

Приготовление

Свеклу и морковь нужно нарезать соломкой или натереть. Затем положить в пароварку и готовить 15 минут до мягкости. Тем временем мелко нашинкуйте укроп и салат.

Как только свекла и морковь будут готовы, дайте остыть, после чего следует смешать все ингредиенты (морковь, кукурузу, свеклу, салат и укроп).

Далее в отдельной посуде смешайте оливковое масло, соевый соус, черный молотый перец по вкусу.

После этого заправьте лимонным соком и дайте 5-7 минут настояться.

Блюдо после этого можно подавать к столу.

Совет

Свеклу и морковь также можно просто сварить целиком, а уж потом нарезать соломкой, правда, это будет и дольше, и не так полезно.

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