Салат "Витаминный": простой сезонный рецепт

Название салата "Витаминный" говорит само о себе. В его состав входят ингредиенты, имеющиеся в каждом холодильнике, поэтому это блюдо легко и просто готовить. Салат недорогой, и продукты к нему можно найти в любом магазине или рынке. "Витаминный" подойдет к повседневному употреблению и на праздничный стол как легкая закуска.
Это блюдо полезно для организма и богато витаминами и микроэлементами, особенно в холодное время года. Специалисты давно утверждают, что лучше всего употреблять овощи и фрукты, которые традиционны для нашей местности, а свекла, морковь и кукуруза – то, к чему мы привыкли с детства. Следовательно, наш организм максимально усваивает эти продукты.
Ингредиенты:
- морковь – 1 шт.
- кукуруза – 1 банка
- свекла – 1 шт.
- салат зеленый по вкусу
- укроп – по вкусу
- масло оливковое – 1 ст. л.
- сок лимонный – 1 ст. л.
- соус соевый – 1 ст. л.
- перец черный молотый – по вкусу
Приготовление
Свеклу и морковь нужно нарезать соломкой или натереть. Затем положить в пароварку и готовить 15 минут до мягкости. Тем временем мелко нашинкуйте укроп и салат.
Как только свекла и морковь будут готовы, дайте остыть, после чего следует смешать все ингредиенты (морковь, кукурузу, свеклу, салат и укроп).
Далее в отдельной посуде смешайте оливковое масло, соевый соус, черный молотый перец по вкусу.
После этого заправьте лимонным соком и дайте 5-7 минут настояться.
Блюдо после этого можно подавать к столу.
Совет
Свеклу и морковь также можно просто сварить целиком, а уж потом нарезать соломкой, правда, это будет и дольше, и не так полезно.
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